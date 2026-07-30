Presidenta de la CPC: “Creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”

Continúa el debate en torno a Codelco. La mañana de este jueves, la presidenta de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Susana Jiménez, se mostró escéptica en la posibilidad de avanzar en la posibilidad de privatizar Codelco, más allá de reconocer la compleja situación de la empresa.

“Yo la verdad lo veo como un debate un poco artificial en el sentido de que creo que es políticamente imposible pensar en una privatización de Codelco”, dijo la líder gremial en conversación con radio Agricultura.

Jiménez destacó en cambio lo que se ha venido haciendo desde a “administración anterior” que es más bien avanzar en alianzas con privados en algunos proyectos, en referencia al acuerdo coin SQM para explotar litio en el salar de Atacama.

“Entonces, me parece que seguir buscando alianzas con el mundo privado, con empresas nacionales e internacionales, es un camino positivo y es, insisto, no es distinto de lo que se ha hecho en el pasado”, afirmó la líder de los empresarios.

Susana Jiménez también comentó la difícil situación financiera de Codelco, cuyo presidente del directorio, Bernardo Fontaine, calificó derechamente como una “crisis”. En tal punto, la timonel de la CPC afirmó que la estatal “amerita una ingeniería mayor desde el punto de vista de su gestión”.

Jorge Quiroz dejó la puerta abierta al ingreso de privados a Codelco. Dedvi Missene

Jiménez también respaldó la idea de que Codelco e incluso otros activos estatales se pongan en venta, una posibilidad que también dejó abierta el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien dejó la puerta abierta para el ingreso de privados a la estatal.

“Yo creo que es una discusión generalizada del Estado, donde hemos sabido de que tiene entre sus activos pertenencias que hoy día no se ocupan, que no tienen ningún rol social que cumplir y, por lo tanto, poder allegar recursos de esa forma me parece que va en el camino correcto”, afirmó.