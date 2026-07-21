SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Fontaine advierte “crisis” en Codelco, anuncia pausa en plan de inversiones, pero afirma que seguirá siendo 100% estatal

    El presidente del directorio, Bernardo Fontaine, anunció que se iba a postergar buena parte del plan de inversiones por US$ 34.000 millones ya que “no hay ninguna posibilidad” de ejecutarlos dada la situación financiera.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Bernardo Fontaine dijo que Codelco se mantendrá 100% estatal

    El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, reiteró su crítico diagnóstico sobre la situación financiera de la estatal, apuntando a aspectos tan diversos como la imagen, los balances y también los endeudamiento.

    “Hay una crisis respecto de la imagen de Codelco y hay una crisis respecto a los resultados. Los resultados económicos de Codelco son francamente débiles y muy inferiores a los que debería tener”, dijo el directivo en conversación con T13 Radio.

    En la conversación, Fontaine dijo que la deuda de Codelco (que se calcula en torno a US$ 25.000 millones) es cuatro veces lo que tiene cualquier otra gran empresa del rubro. “Y no es que el resto de las compañías mineras del mundo no sepan dónde quedan los bancos”, sostuvo.

    El sucesor de Máximo Pacheco dijo que dicha situación “no es razonable”, que no es responsable seguir emitiendo más deuda y que en el pasado se hizo porque la cuprífera tiene el respaldo del Estado de Chile, lo que la convierte en un instrumento seguro.

    Aunque intentó evitar referirse a la anterior gestión, el presidente del directorio recordó una vez más que la estatal efectivamente generó US$ 7.000 millones para el Estado pero que al mismo tiempo se endeudó en US$ 8.700 millones.

    Todos los aportes que hizo Codelco al Estado los financió con deuda”, afirmó.

    Fontaine acusó que en los últimos cuatro años cayeron los flujos de caja pese a los altos precios que alcanzó el cobre, que subieron los costos y bajó la producción.

    Los costos y gastos de Codelco crecieron 43% durante los últimos cuatro años, y por tonelada, hasta 80%. Entonces, obviamente es una compañía que tiene resultados muy lejos de lo que debería tener y requiere entonces un cambio estructural”.

    Máximo Pacheco, expresidente del directorio de Codelco.

    Al mismo tiempo, acusó que mientras eso ocurría, la estatal continuó invirtiendo más de lo que la capacidad financiera que podía resistir.

    “Invirtió US$ 18.000 millones, una cantidad sideral, en los cuatro años anteriores, y más o menos US$ 12.000 millones en los cuatro años anteriores a esos cuatro. O sea, en ocho años ha invertido US$ 30.000 millones y la producción cae y cae. Entonces, ¿qué demuestra eso? Y eso es parte de los informes que nosotros estamos preparando para mostrarle a la ciudadanía, es que, en definitiva, las inversiones no han rentado”, dijo el ejecutivo.

    Bernardo Fontaine dijo que Codelco se mantendrá 100% estatal

    El economista que asumió en mayo pasado tras ser nombrado por el presidente José Antonio Kast, afirmó en esa línea que casi ninguno de los proyectos estructurales de Codelco ha rentado en todo este tiempo.

    Plan estratégico: primero, comunicar. Luego, postergar inversiones

    Como parte del plan estratégico, Codelco planea emitir reportes y comunicar a las autoridades y la ciudadanía el estado actual de la compañía. Luego de eso, Fontaine anunció que se iba a postergar buena parte del plan de inversiones por US$ 34.000 millones ya que “no hay ninguna posibilidad” de ejecutarlos dada la situación financiera. “Esto era como ir a Fantasilandia”, dijo.

    En el relato de los planes, Bernardo Fontaine dijo que Codelco sólo es capaz de financiar del orden de los US$ 2.000 millones al año o US$ 10.000 millones en un periodo de cinco años.

    “Hay que priorizar, porque el Codelco tiene una costumbre de invertir todo lo que aparentemente vale la pena. Después resulta que los resultados no son tan buenos. Pero independiente de eso, ninguna empresa hace eso, todas las empresas tienen restricciones”, sostuvo.

    Venta de activos, alianzas con terceros y ¿abrir la propiedad de Codelco?

    Tal como lo había anunciado Codelco hace algunas semanas, Fontaine reafirmó que la estatal está evaluando la venta de activos, que tiene “importantes participaciones” y “buenos negocios” que no opera, los cuales serán analizados para una posible enajenación.

    Cualquier empresa que tiene una situación en que no puede seguir creciendo la deuda y tiene que invertir y no tiene flujo de cajas mejores, bueno, tiene que vender activos y asociarse con terceros”, sostuvo.

    En esta última línea, Fontaine dijo que Codelco debe avanzar hacia iniciativas como aquella que resultó en NovAndino Litio, la asociación de la estatal con SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama.

    Novandino Litio

    Ese es un camino muy bueno, porque en el fondo, hoy día la minería además se está haciendo en colectivo”, afirmó el ejecutivo, quien comentó que otras mineras están haciendo exactamente lo mismo para aprovechar los precios del cobre.

    La posibilidad de abrir una parte de la empresa a la bolsa ha reflotado en el último tiempo y, sobre la materia, Fontaine dijo que no forma parte del mandato que le dio el presidente Kast, y que es un debate que debe estar por encima del directorio.

    “Es una discusión que el país tiene que tener, digamos, pero eso es una discusión país que excede el mandato y las facultades de este directorio y de este presidente”, afirmó Fontaine.

    En este punto, reforzó la idea de que el futuro de la estatal es la alianza con terceros.

    “El plan que nosotros estamos pensando y vamos a elaborar va por otro camino, va por el lado de asociar Codelco en sus operaciones con privado y mantener la corporación en 100% en manos estatales”, afirmó.

    Lee también:

    Más sobre:CodelcoBernardo Fontaine

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”

    Tras primer intento fallido, Cámara aprueba creación de comisión investigadora por caso de la exministra Steinert

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    PDI indaga caso: la angustiante búsqueda de amigas que subieron al Cajón del Maipo el jueves y se desconoce su ubicación

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Lo más leído

    1.
    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    Presidente de BancoEstado pide rechazar indicación en la megarreforma que prohíbe pago de interés sobre interés

    2.
    Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

    Sistema frontal: Nivel de embalses sigue por debajo del año pasado, pero en el norte habría agua asegurada hasta por cuatro años

    3.
    Comunidad indígena presenta reclamación contra proyecto de Barrick en la misma zona de Pascua Lama

    Comunidad indígena presenta reclamación contra proyecto de Barrick en la misma zona de Pascua Lama

    4.
    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa

    5.
    Hay casi 100 permisos de edificación de viviendas aprobados en Santiago Centro, pero más de la mitad no ha iniciado obras

    Hay casi 100 permisos de edificación de viviendas aprobados en Santiago Centro, pero más de la mitad no ha iniciado obras

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    No es solo lluvia: los sectores que tendrán heladas de hasta -10°C, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Servicios

    Las comunas con clases suspendidas este martes y miércoles por el sistema frontal

    Las comunas con clases suspendidas este martes y miércoles por el sistema frontal

    Así funciona la red de Metro este martes 21 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este martes 21 de julio: toda la red está operativa

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”
    Chile

    Briones y postura del PDG para la megarreforma: “Hemos estado siempre dispuestos a cumplir con nuestra parte, el Ejecutivo se ha demorado”

    Tras primer intento fallido, Cámara aprueba creación de comisión investigadora por caso de la exministra Steinert

    PDI indaga caso: la angustiante búsqueda de amigas que subieron al Cajón del Maipo el jueves y se desconoce su ubicación

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa
    Negocios

    FNE pide a la Corte Suprema ratificar la multa de $2.400 millones contra Oxxo por entregar información falsa

    Fontaine advierte “crisis” en Codelco, anuncia pausa en plan de inversiones, pero afirma que seguirá siendo 100% estatal

    Precio del petróleo salta sobre los US$ 90 tras recrudecimiento de las hostilidades en Medio Oriente

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico
    Tendencias

    Todavía no termina: un tercer sistema frontal traerá lluvia a la Región Metropolitana, según el pronóstico

    ¿El fenómeno El Niño es responsable del último temporal en Chile? Qué tan probable es que siga lloviendo intensamente

    Los síntomas de TDAH en niños podría estar relacionado con el uso adictivo de redes sociales, según un reciente estudio

    Colo Colo cumple el trámite que falta para que Santiago Mele sea su nuevo arquero
    El Deportivo

    Colo Colo cumple el trámite que falta para que Santiago Mele sea su nuevo arquero

    “Queda reflexionar si es momento de dar un paso al costado”: Dibu Martínez pone en duda su continuidad en Argentina

    Vinícius Júnior sorprende con impactante cambio físico tras someterse a una cirugía facial tras el Mundial

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve
    Tecnología

    Las claves para conducir con seguridad bajo lluvia y nieve

    Sonos lanza un rediseño opcional de su app con nueva navegación y controles de volumen mejorados

    Samsung Art Store suma obras del Louvre a sus pantallas

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto
    Cultura y entretención

    Alejandro Goic es un militar chileno en película sudafricana que se estrenará en Toronto

    Las mil historias de Robert Powell y Jesús de Nazaret: cuando su imagen adornó un altar en Venezuela

    Subsecretario del Deporte afirma que decisión sobre conciertos de BTS se conocerá “en los próximos días” tras retraso en entrega de informes de DG Medios

    ¿Una alianza peligrosa?: Informe de HRW pone en tela de juicio la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Ecuador
    Mundo

    ¿Una alianza peligrosa?: Informe de HRW pone en tela de juicio la cooperación en seguridad entre EE.UU. y Ecuador

    La ONU denuncia el “terrible” impacto de la guerra de Ucrania sobre los civiles y pide poner fin a los ataques

    La ONU acusa a Israel de “intensificar” sus ataques contra Gaza: “Ningún lugar es seguro”

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo