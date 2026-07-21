Fontaine advierte “crisis” en Codelco, anuncia pausa en plan de inversiones, pero afirma que seguirá siendo 100% estatal

El presidente del directorio de Codelco, Bernardo Fontaine, reiteró su crítico diagnóstico sobre la situación financiera de la estatal, apuntando a aspectos tan diversos como la imagen, los balances y también los endeudamiento.

“Hay una crisis respecto de la imagen de Codelco y hay una crisis respecto a los resultados. Los resultados económicos de Codelco son francamente débiles y muy inferiores a los que debería tener”, dijo el directivo en conversación con T13 Radio.

En la conversación, Fontaine dijo que la deuda de Codelco (que se calcula en torno a US$ 25.000 millones) es cuatro veces lo que tiene cualquier otra gran empresa del rubro. “Y no es que el resto de las compañías mineras del mundo no sepan dónde quedan los bancos”, sostuvo.

El sucesor de Máximo Pacheco dijo que dicha situación “no es razonable”, que no es responsable seguir emitiendo más deuda y que en el pasado se hizo porque la cuprífera tiene el respaldo del Estado de Chile, lo que la convierte en un instrumento seguro.

Aunque intentó evitar referirse a la anterior gestión, el presidente del directorio recordó una vez más que la estatal efectivamente generó US$ 7.000 millones para el Estado pero que al mismo tiempo se endeudó en US$ 8.700 millones.

“ Todos los aportes que hizo Codelco al Estado los financió con deuda ”, afirmó.

Fontaine acusó que en los últimos cuatro años cayeron los flujos de caja pese a los altos precios que alcanzó el cobre, que subieron los costos y bajó la producción.

“ Los costos y gastos de Codelco crecieron 43% durante los últimos cuatro años, y por tonelada, hasta 80% . Entonces, obviamente es una compañía que tiene resultados muy lejos de lo que debería tener y requiere entonces un cambio estructural”.

Máximo Pacheco, expresidente del directorio de Codelco.

Al mismo tiempo, acusó que mientras eso ocurría, la estatal continuó invirtiendo más de lo que la capacidad financiera que podía resistir.

“Invirtió US$ 18.000 millones, una cantidad sideral, en los cuatro años anteriores, y más o menos US$ 12.000 millones en los cuatro años anteriores a esos cuatro. O sea, en ocho años ha invertido US$ 30.000 millones y la producción cae y cae . Entonces, ¿qué demuestra eso? Y eso es parte de los informes que nosotros estamos preparando para mostrarle a la ciudadanía, es que, en definitiva, las inversiones no han rentado”, dijo el ejecutivo.

Bernardo Fontaine dijo que Codelco se mantendrá 100% estatal

El economista que asumió en mayo pasado tras ser nombrado por el presidente José Antonio Kast, afirmó en esa línea que casi ninguno de los proyectos estructurales de Codelco ha rentado en todo este tiempo.

Plan estratégico: primero, comunicar. Luego, postergar inversiones

Como parte del plan estratégico, Codelco planea emitir reportes y comunicar a las autoridades y la ciudadanía el estado actual de la compañía. Luego de eso, Fontaine anunció que se iba a postergar buena parte del plan de inversiones por US$ 34.000 millones ya que “no hay ninguna posibilidad” de ejecutarlos dada la situación financiera. “ Esto era como ir a Fantasilandia ”, dijo.

En el relato de los planes, Bernardo Fontaine dijo que Codelco sólo es capaz de financiar del orden de los US$ 2.000 millones al año o US$ 10.000 millones en un periodo de cinco años.

“Hay que priorizar, porque el Codelco tiene una costumbre de invertir todo lo que aparentemente vale la pena. Después resulta que los resultados no son tan buenos . Pero independiente de eso, ninguna empresa hace eso, todas las empresas tienen restricciones”, sostuvo.

Venta de activos, alianzas con terceros y ¿abrir la propiedad de Codelco?

Tal como lo había anunciado Codelco hace algunas semanas, Fontaine reafirmó que la estatal está evaluando la venta de activos, que tiene “importantes participaciones” y “buenos negocios” que no opera, los cuales serán analizados para una posible enajenación.

Cualquier empresa que tiene una situación en que no puede seguir creciendo la deuda y tiene que invertir y no tiene flujo de cajas mejores, bueno, tiene que vender activos y asociarse con terceros”, sostuvo.

En esta última línea, Fontaine dijo que Codelco debe avanzar hacia iniciativas como aquella que resultó en NovAndino Litio, la asociación de la estatal con SQM para explotar el litio en el Salar de Atacama.

Novandino Litio

“ Ese es un camino muy bueno, porque en el fondo, hoy día la minería además se está haciendo en colectivo ”, afirmó el ejecutivo, quien comentó que otras mineras están haciendo exactamente lo mismo para aprovechar los precios del cobre.

La posibilidad de abrir una parte de la empresa a la bolsa ha reflotado en el último tiempo y, sobre la materia, Fontaine dijo que no forma parte del mandato que le dio el presidente Kast, y que es un debate que debe estar por encima del directorio.

“Es una discusión que el país tiene que tener, digamos, pero eso es una discusión país que excede el mandato y las facultades de este directorio y de este presidente”, afirmó Fontaine.

En este punto, reforzó la idea de que el futuro de la estatal es la alianza con terceros.

“El plan que nosotros estamos pensando y vamos a elaborar va por otro camino, va por el lado de asociar Codelco en sus operaciones con privado y mantener la corporación en 100% en manos estatales”, afirmó.