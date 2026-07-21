Diputados de oposición cuestionan tardío anuncio de suspensión de clases en Valparaíso: “Es un acto de profunda irresponsabilidad”

Durante la mañana de este martes diputados de oposición cuestionaron al Gobierno por el tardío aviso en la suspensión de clases en la Región de Valparaíso, apuntando a que “es un acto de profunda irresponsabilidad”.

Según publicó la diputada del Frente Amplio, Francisca Bello, en sus redes sociales, “las decisiones de última hora no pueden seguir afectando a estudiantes y apoderados. La improvisación solo genera confusión y dificulta la organización de miles de familias“.

Asimismo mencionó que “lo ocurrido esta mañana demuestra la poca seriedad del Gobierno”, señalando que cientos de niños ya iban camino o se encontraban en los establecimientos cuando se anunció la medida.

“Sólo genera incertidumbre y obliga a las familias a reorganizarse de un momento a otro”, añadió, apuntando que “si un establecimiento está en condiciones seguras, debe permanecer abierto”.

En la misma línea, el diputado del PC, Luis Cuello, señaló que “la decisión del Ministerio de Educación de suspender clases en la región de Valparaíso hoy, martes 21 de julio, recién a las 7 de la mañana, es un acto de profunda irresponsabilidad”.

De acuerdo a lo que añadió, el nuevo sistema frontal ya se habían anticipado por lo que la decisión “se pudo haber adoptado con anterioridad”.

“El seremi de Educación debe dar explicaciones sobre esta improvisación. El Gobierno ha demostrado no estar a la altura de esta emergencia y al mismo tiempo ha mostrado una alarmante falta de preocupación por las personas”, agregó.