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    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Se busca la contribución de personas, empresas e instituciones que puedan cooperar en el fortalecimiento de la respuesta frente a la emergencia y apoyar a las familias que hoy enfrentan condiciones especialmente críticas.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

    Techo para Chile y BancoEstado anunciaron el lanzamiento de la campaña “Contigo donde más se necesite”, cuyo objetivo es movilizar a la ciudadanía para entregar su apoyo a las familias más afectadas por el sistema frontal.

    La campaña busca canalizar donaciones, las que serán destinadas a apoyar las necesidades más urgentes identificadas en terreno.

    Hoy nuestros equipos están en contacto diario con las comunidades, monitoreando su situación para conocer el nivel de afectación y responder de manera oportuna a las necesidades que van surgiendo. Ese despliegue requiere del apoyo de toda la ciudadanía para llegar donde más se necesita”, señaló la directora social de Techo Chile, Isidora García.

    Así, la campaña busca la contribución de personas, empresas e instituciones que puedan cooperar en fortalecer la respuesta frente a la emergencia y apoyar a las familias que hoy enfrentan condiciones especialmente críticas.

    Las personas que deseen realizar un aporte pueden hacerlo mediante transferencia bancaria a:

    • Fundación Un Techo para Chile
    • RUT: 65.533.130-1
    • Banco: BancoEstado
    • Tipo de cuenta: Cuenta Corriente
    • N° de cuenta: 6050
    • Correo de confirmación: emergencias.chile@techo.org
    Más sobre:Sistema frontalBancoEstadoTecho para ChileCampañaCooperaciónDonación

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