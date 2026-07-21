Techo para Chile y BancoEstado lanzan campaña “Contigo donde más se necesite” en apoyo a las familias afectadas por el sistema frontal

Techo para Chile y BancoEstado anunciaron el lanzamiento de la campaña “Contigo donde más se necesite”, cuyo objetivo es movilizar a la ciudadanía para entregar su apoyo a las familias más afectadas por el sistema frontal .

La campaña busca canalizar donaciones, las que serán destinadas a apoyar las necesidades más urgentes identificadas en terreno.

“Hoy nuestros equipos están en contacto diario con las comunidades, monitoreando su situación para conocer el nivel de afectación y responder de manera oportuna a las necesidades que van surgiendo. Ese despliegue requiere del apoyo de toda la ciudadanía para llegar donde más se necesita”, señaló la directora social de Techo Chile, Isidora García.

Así, la campaña busca la contribución de personas, empresas e instituciones que puedan cooperar en fortalecer la respuesta frente a la emergencia y apoyar a las familias que hoy enfrentan condiciones especialmente críticas.

Las personas que deseen realizar un aporte pueden hacerlo mediante transferencia bancaria a: