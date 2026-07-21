Tribunal establece medidas cautelares para asaltantes que atropellaron a funcionaria PDI en la salida de un banco de San Miguel

En el Centro de Justicia, la mañana de este martes se formalizó a los cuatro detenidos por el homicidio frustrado en contra de una funcionaria de la Policía de Investigaciones (PDI) y por el robo a una mujer que retiró dinero desde un banco en la comuna de San Miguel.

Los hechos ocurrieron cerca de las 14.00 horas de este lunes, en la intersección de calle Lazo con Gran Avenida, en una cuadra en la que hay sucursales de cuatro instituciones bancarias y está cerca de un cuartel de la PDI. Allí los delincuentes robaron a una clienta que había retirado cerca de 3 millones de pesos en efectivo.

La situación fue observada por una funcionaria de la PDI, quien logró alcanzar a los delincuentes.

El fiscal Patricio Martínez, de la Fiscalía Sur explicó que la policía “se identifica como funcionaria policial, sale en persecución de los sujetos, quienes finalmente son alcanzados al interior de un vehículo”.

“La funcionaria los intima a detenerse, los sujetos hacen caso omiso y proceden a atropellar a la funcionaria de la policía, ya que el conductor simplemente arranca el vehículo y, en atención que la funcionaria ve en riesgo su integridad física, no le quedó otra que subirse arriba del vehículo”.

Al ver en peligro su vida, la funcionaria disparó en al menos cinco oportunidades, hiriendo a dos de los delincuentes, quienes se mantienen hospitalizados.

Los detenidos son tres adolescentes cuyas edades oscilan entre los 16 y 17 años, y un adulto de 26 años.

Los sujetos fueron procesados este martes y el tribunal estableció las medidas cautelares de internación provisoria para los adolescentes y la prisión preventiva para el adulto.

Todos ellos fueron formalizados por el homicidio frustrado en contra de la funcionaria y por el robo con violencia en contra de la mujer que salió del banco. Se fijó un plazo de 100 días para la investigación del caso.