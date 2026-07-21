Otra marca más: Santiago es la tercera ciudad en el mundo que más escucha a Rosalía

Rosalía continúa consolidándose como una de las artistas más escuchadas del mundo y Chile se mantiene entre sus principales mercados. De acuerdo con cifras de YouTube Charts correspondientes a los últimos 90 días, Santiago es la tercera ciudad del mundo donde más se escucha a la artista, con 5,98 millones de visualizaciones, solo por detrás de Ciudad de México y Buenos Aires.

El listado global de ciudades donde más se consume la música de Rosalía es liderado por Ciudad de México (7,27 millones de vistas), seguida por Buenos Aires (6,44 millones), Santiago (5,98 millones), Madrid (4,82 millones) y Lima (4,75 millones). El listado también incluye a Bogotá, Barcelona, Ciudad de Guatemala, París, Montevideo, Milán, Nueva York, Córdoba, Santa Cruz de la Sierra y Valencia, reflejando el alcance internacional de la artista.

En total, Rosalía acumuló 241 millones de visualizaciones en YouTube durante los últimos 90 días, equivalente a un promedio de 2,68 millones de reproducciones diarias.

Las canciones más escuchadas de Rosalía en Chile durante este período fueron:

La Perla – 2,11 millones de visualizaciones.

Relación (Remix) – 934 mil visualizaciones.

DESPECHÁ – 854 mil visualizaciones.

Besos Moja2 – 652 mil visualizaciones.

Yo x Ti, Tu x Mi – 597 mil visualizaciones.

El top 10 lo completan Con Altura (feat. El Guincho) (471 mil), LA NOCHE DE ANOCHE (424 mil), BESO (362 mil), LA FAMA (Live) (feat. The Weeknd) (343 mil) y Berghain (289 mil), dejando más que claro la relevancia tanto de sus éxitos en solitario como de sus colaboraciones en nuestro país.

Rosalía tiene en agenda cuatro presentaciones en el país, arrancando el próximo 24 de julio, para luego repetir las noches de los días 25, 27 y 29. Aún quedan entradas disponibles en el sistema Puntoticket.