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    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    La ambiciosa película de Christopher Nolan se convirtió en el estreno más exitoso de la carrera del director, superando la marca de El Caballero de la Noche Asciende (2012). La excelente recepción de la crítica y la industria ha adelantado las conversaciones de la temporada de premios, con medios pronosticando una decena de nominaciones a los Premios de la Academia del próximo año. Una instancia en la que el cineasta ya arrasó con Oppenheimer (2023).

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027 Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Christopher Nolan ha declarado en más de una ocasión que se acerca a cada proyecto como director como si fuera el último. Eso podría explicar su debilidad por crear grandes producciones, una más ambiciosa que la otra, y por no tener miedo de lanzarse al vacío con ideas que intimidarían a gran parte de sus colegas.

    La sola idea de llevar la Odisea al cine asomaba como el desafío más grande de su carrera. Con casi 3 mil años de antigüedad, es uno de los relatos fundamentales de la literatura occidental, siendo adaptado en diversos formatos previamente y motivado un amplio abanico de creaciones de diversa índole (desde el Ulises de James Joyce hasta una película de Bob Esponja y la asfixiante Beau tiene miedo, de Ari Aster).

    Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Nolan encaró la tarea aplicando sus propios códigos: con cámaras Imax, con una preferencia por los efectos prácticos, con un elenco plagado de estrellas y un rodaje que se movió entre Marruecos, Italia, Grecia, Escocia, Islandia y Estados Unidos. Y una vez más ha triunfado tanto en la arena artística como en el campo comercial, un doblete que pocos cineastas de Hollywood dominan con la misma excelencia.

    En su primer fin de semana en cartelera recaudó US$ 264,1 millones en todo el mundo y se convirtió en el lanzamiento más taquillero de la carrera del director. Superó los US$ 249 millones que hace 14 años totalizó El caballero de la noche asciende (2012), la tercera y última parte de su trilogía con Christian Bale.

    Ese hito deja una curiosidad: la trilogía sobre Batman comenzó con Batman inicia (2005), la cinta que hizo en vez de Troya (2004), la adaptación de la Ilíada, que finalmente quedó en manos de Wolfgang Petersen.

    Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    El estreno de La odisea le permitió romper otros récords: es el tercer mejor debut de 2026 –sólo por debajo de Super Mario Bros: La película y Toy story 5– y el primero fuera del cine animado.

    En tanto, en Chile también dejó tuvo un exitoso estreno. Al cierre de esta edición, Culto pudo averiguar que el filme estuvo cerca de desplazar a El caballero de la noche asciende, la mejor apertura para un largometraje de Nolan, con 191 mil espectadores.

    Aunque la envergadura de su recaudación dependerá de su desempeño en las semanas venideras –el jueves 30 llegará Spider-Man: Un nuevo día–, la industria asume que recuperará con holgura su presupuesto (US$ 250 millones) y se consolidará como uno de los títulos más exitosos del año.

    Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Temprana favorita para los Oscar

    Puede que quede un largo trecho para la próxima ceremonia de los Oscar (14 de marzo de 2027), pero la calurosa recepción de La odisea ha causado que esa conversación se adelante. Medios como Variety ya anticipan que la cinta tendrá una fuerte presencia en el listado de nominados que se revelará el próximo 21 de enero.

    Ese medio da por descontado que será considerada en todas las categorías técnicas, incluyendo Mejor canción original, en reconocimiento a When I’m home, con producción y voces de James Blake y Ludwig Göransson, y colaboración del propio Nolan en la letra. Aumentaría esa presencia –de diez– si logra candidaturas a Mejor película, Mejor director y Mejor guión adaptado.

    El miembro del elenco mejor posicionado es Matt Damon. Nominado en cinco ocasiones a los Oscar –ganó el de Mejor guión original junto a Ben Affleck por En busca del destino (1997)–, el actor podría liderar la presencia del reparto. “Su interpretación del legendario rey de Ítaca es compleja, físicamente visceral y de una intensidad dinámica”, apuntó Variety.

    En un filme plagado de sólidas actuaciones, algunos de los que más destacan son Anne Hathaway (Penélope), Samantha Morton (la hechicera Circe), Robert Pattinson (Antínoo) y John Leguizamo (Eumeo).

    Melinda Sue Gordon/Universal Pictures

    Los dos últimos nunca han aspirado a los Oscar. Al actor colombiano le podría ayudar la percepción de que, después de una larga trayectoria en Hollywood, finalmente llegó el momento del reconocimiento.

    Si La odisea monta la campaña adecuada, podría no sólo rivalizar con la cosecha de Oppenheimer –que logró 13 menciones y ganó siete–, sino que acercarse o incluso romper el récord de mayor número de candidaturas. Esa marca desde este año pertenece a Pecadores (2025), que logró 16 nominaciones y se alzó con cuatro.

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