El norte es una de las regiones del país más afectadas por los temporales de los últimos días. Una de las zonas más dañadas es la región de Coquimbo. El gobierno decretó Estado de Catástrofe en las localidades que la componen, precisamente con el afán de agilizar los mecanismos de ayuda a la comunidad.

Paralelamente, los referentes del lugar activan sus redes. Uno de ellos es Diego Sánchez, arquero y símbolo de Coquimbo Unido, con el que el año pasado alcanzó la consagración, al quedarse con el título en el Campeonato Nacional.

Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

El Mono se puso a disposición de la comunidad que le ha aplaudido tanto sus atajadas como sus locuras. A través de sus cuentas en las redes sociales, el guardameta anunció que está realizando una campaña de recolección de víveres para ir en ayuda de los más afectados por las inclemencias asociadas a los frentes de mal tiempo que han afectado al lugar.

A través de un video que publicó como historia en Instagram, Sánchez llamó a sus seguidores a sumarse a la colaboración. “Junto con Liquidadora Oso vamos a reunir alimentos para las familias que no tienen nada”, anuncia. “Está ayuda es para ahora pronto, para está tarde-noche. Pedir alimentos no percibes es difícil. Necesitamos comida rápida”, establece en la convocatoria.

Mono Sánchez inició campaña solidaria. Estará reuniendo alimentos en la distribuidora "El Oso" en Coquimbo, en Los Pimientos 708. pic.twitter.com/ZLZjyJh2T7 — Pipopavez (@Pipopavez) July 20, 2026

“La idea es llevar sandwiches. Si quieren llevar pan, jamón, queso, jugos o leche para los niños, todo sirve”, apunta el golero pirata, procurando ser lo más específico posible respecto de las necesidades que intentará atender, con el respaldo de quienes lo sigan.

El llamado ha sido rápidamente atendido por la comunidad, que ha acudido al sitio establecido por el deportista a entregar las primeras donaciones.

Sánchez también ha aprovechado su plataforma para informar respecto de las personas desaparecidas producto de la compleja situación que se vive en la zona norte de Chile y para instar a la población a entregar información que conduzca a encontrarlas.