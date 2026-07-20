SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    El guardameta pirata empatiza con el sufrimiento de los sectores nortinos más afectados por el temporal.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Diego Sánchez, en un partido de Coquimbo Unido. (Foto: Photosport)

    El norte es una de las regiones del país más afectadas por los temporales de los últimos días. Una de las zonas más dañadas es la región de Coquimbo. El gobierno decretó Estado de Catástrofe en las localidades que la componen, precisamente con el afán de agilizar los mecanismos de ayuda a la comunidad.

    Paralelamente, los referentes del lugar activan sus redes. Uno de ellos es Diego Sánchez, arquero y símbolo de Coquimbo Unido, con el que el año pasado alcanzó la consagración, al quedarse con el título en el Campeonato Nacional.

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    El Mono se puso a disposición de la comunidad que le ha aplaudido tanto sus atajadas como sus locuras. A través de sus cuentas en las redes sociales, el guardameta anunció que está realizando una campaña de recolección de víveres para ir en ayuda de los más afectados por las inclemencias asociadas a los frentes de mal tiempo que han afectado al lugar.

    A través de un video que publicó como historia en Instagram, Sánchez llamó a sus seguidores a sumarse a la colaboración. “Junto con Liquidadora Oso vamos a reunir alimentos para las familias que no tienen nada”, anuncia. “Está ayuda es para ahora pronto, para está tarde-noche. Pedir alimentos no percibes es difícil. Necesitamos comida rápida”, establece en la convocatoria.

    La idea es llevar sandwiches. Si quieren llevar pan, jamón, queso, jugos o leche para los niños, todo sirve”, apunta el golero pirata, procurando ser lo más específico posible respecto de las necesidades que intentará atender, con el respaldo de quienes lo sigan.

    El llamado ha sido rápidamente atendido por la comunidad, que ha acudido al sitio establecido por el deportista a entregar las primeras donaciones.

    Sánchez también ha aprovechado su plataforma para informar respecto de las personas desaparecidas producto de la compleja situación que se vive en la zona norte de Chile y para instar a la población a entregar información que conduzca a encontrarlas.

    Más sobre:Coquimbo UnidoDiego SánchezMono SánchezTemporalLluviasFútbolFútbol Nacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    JP Morgan resalta las presiones fiscales que ve en la megarreforma de la administración Kast

    Terpel, la filial de Copec, pone en venta su red de estaciones de servicio en Ecuador y espera cerrar la operación este año

    Lo más leído

    1.
    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    2.
    “Enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”: la pesada broma de un piloto español en un vuelo lleno de transandinos

    “Enhorabuena a nuestros compatriotas argentinos”: la pesada broma de un piloto español en un vuelo lleno de transandinos

    3.
    Nahuel Molina, Rodri y Paredes: el origen de la bochornosa pelea iniciada por Argentina que empañó la final del Mundial

    Nahuel Molina, Rodri y Paredes: el origen de la bochornosa pelea iniciada por Argentina que empañó la final del Mundial

    4.
    “No era solo ganar el Mundial, era salvar el fútbol”: en España despedazan a Argentina tras consagrarse en Norteamérica

    “No era solo ganar el Mundial, era salvar el fútbol”: en España despedazan a Argentina tras consagrarse en Norteamérica

    5.
    O’Higgins mira de reojo: la grave lesión de Leandro Paredes tras ser expulsado por incidentes en la final del Mundial

    O’Higgins mira de reojo: la grave lesión de Leandro Paredes tras ser expulsado por incidentes en la final del Mundial

    6.
    El millonario cheque que recibirá cada futbolista de España por levantar la Copa del Mundo

    El millonario cheque que recibirá cada futbolista de España por levantar la Copa del Mundo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    ¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday? Tráiler revela el regreso de queridos personajes de Marvel

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Bono de Recuperación de Enseres: estos son los montos del beneficio que entrega hasta $1,5 millones

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal
    Chile

    Las comunas con suspensión de clases para este martes por el sistema frontal

    El Rana quedará tras las rejas: tribunal fija prisión preventiva para Carlos Cancino por homicidio de Eugenio Nain

    Gobierno despacha avión C-130 de la FACH con seis toneladas de ayuda humanitaria a la región de Coquimbo

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”
    Negocios

    Nuam estrena nueva plataforma de transacciones en la Bolsa de Santiago con “incidencias”

    JP Morgan resalta las presiones fiscales que ve en la megarreforma de la administración Kast

    Terpel, la filial de Copec, pone en venta su red de estaciones de servicio en Ecuador y espera cerrar la operación este año

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile
    Tendencias

    Alarma meteorológica: habrá “precipitaciones intensas y continuas” en este sector del norte de Chile

    Anuncian cuatro nuevos sistemas frontales para esta semana: por dónde dejarán lluvia, según el tiempo

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo
    El Deportivo

    Mono solidario: Diego Sánchez inicia campaña para ir en ayuda de damnificados en Coquimbo

    Visita a los Reyes, dos millones en las calles y una invitación a pelear para Paredes: el recibimiento a España en Madrid

    O’Higgins mira de reojo: la grave lesión de Leandro Paredes tras ser expulsado por incidentes en la final del Mundial

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026
    Tecnología

    Cómo es el teléfono que se robó las miradas en la final del Mundial 2026

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial
    Cultura y entretención

    Mi Gran Noche: la historia del himno de Raphael con que la selección de España celebró su título mundial

    Solo Di Medina vuelve a la órbita con nueva canción: “Yuri Gagarin”

    La Odisea conquista los cines y se perfila como temprana favorita para los Oscar 2027

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico
    Mundo

    Indigencia y reactivación económica: las promesas del discurso de asunción de Andy Burnham como primer ministro británico

    Tribunal de EE.UU. condena a cadena perpetua por narcotráfico a “El Mayo” Zambada, exlíder del Cartel de Sinaloa

    Estados Unidos confirma el inicio de las operaciones para la implementación de zonas piloto en Líbano

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz
    Paula

    Lo probamos y nos gustó: la piel bajo otra luz

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo