“Atajó sin guantes y usó un look maradoniano”: Uruguay enloquece con el Mono Sánchez antes del debut de Coquimbo Unido

Coquimbo Unido debuta este miércoles en la Copa Libertadores. Será la segunda participación pirata en el máximo torneo de clubes a nivel continental, después de la que realizaron en 1992. Esa vez, después de haber terminado segundos en el Campeonato Nacional, detrás de Colo Colo, compartieron grupo con los albos, Universidad Católica y los argentinos San Lorenzo y Newell’s Old Boys. El Cacique había renunciado a la prerrogativa de sumarse en la segunda ronda que tenían los monarcas vigentes. Los aurinegros cerraron el lote, con tres puntos.

El equipo nortino recibirá a Nacional, de Uruguay, uno de los equipos de mayor tradición en su país y, además, tres veces campeón: en 1971, 1980 y 1988. Tres veces fue finalista: en 1964, en 1967 y 1969.

“Atajó sin guantes y usó un look maradoniano”: en Uruguay enloquecen con el Mono Sánchez

En el norte, la expectación es natural. Aunque en la Liga de Primera el equipo de Hernán Caputto no ha logrado reeditar el extraordinario rendimiento de la temporada anterior, de la mano de Esteban González, la motivación del equipo y de los hinchas es notoria. Los fanáticos ya agotaron las entradas para la galería norte y la proyección es que adquieren las 13 mil localidades que se pusieron a la venta.

El actual campeón del fútbol chileno llega al choque ante los uruguayos estimulado por la victoria sobre Cobresal. En la antesala, se concentró en el complejo Las Rosas.

En Uruguay, al margen de las fortalezas y debilidades futbolísticas que ofrecen los nortinos, hay un factor que genera un especial interés: la personalidad de Diego Sánchez, el principal referente del actual monarca nacional.

Sánchez, después del título de Coquimbo en la Supercopa. (Foto: Photosport) SEBASTIAN CISTERNAS/PHOTOSPORT

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El sitio Ovación le dedicó un particular artículo al guardameta. “Atajó sin guantes, usó un look maradoniano y es clave en Coquimbo Unido, rival de Nacional en Copa Libertadores”, se titula la crónica dedicada al golero, también campeón con Unión Española, en 2013.

"Diego Sánchez es uno de los principales líderes futbolísticos de Coquimbo Unido, rival de Nacional en el debut por Copa Libertadores. El arquero chileno de 38 años destaca por su rendimiento dentro de la cancha y por algunas peculiaridades que definen su personalidad", describe.

La referencia antecede a la alusión fundamental. “En plena definición de la Supercopa de Chile que disputaron frente a Universidad Católica en enero, el golero tomó una decisión que sorprendió a los árbitros. Con el partido igualado 0-0 y en vísperas de la definición por penales, optó por atajar sin los guantes. ¿El resultado? Le contuvo los remates a Diego Corral y Eugenio Mena, fue elegido la figura del partido y su equipo se impuso 8-7 en la definición desde los doce pasos para gritar campeón", consigna.

La revelación

El artículo repasa la forma en que Sánchez ideó el plan. “La noche anterior desesperado miraba el techo y la hora. Eran las tres o las cuatro y me puse a ver penales de Católica. Ahí dije ‘ya, nos vamos a penales, voy a atajar dos y lo voy a hacer sin guantes’”, le dijo el golero al podcast Mucho Blah Blah. “‘Me metí a la regla y todo, vi que no había ningún problema. Lo más chistoso es que cuando estábamos (esperando) para los penales me acerqué al árbitro y le pregunté si podía hacer los penales sin guantes. Él miró al línea, que dijo: ‘Sí, parece que sí’”, explicó en esa intervención. También reveló su especial conclusión: “Mando los guantes a la chucha y me voy pa’l arco”.

Los charrúas reparan en el sitial de ídolo que goza Sánchez en el club coquimbano y a nivel transversal. “Sánchez es un futbolista que genera mucho aprecio en la interna del fútbol chileno, y en especial con la hinchada de Los Piratas, con quien tiene una conexión especial. Si la instancia lo amerita suele improvisar bailes para arengar a los fanáticos y se caracteriza por el diálogo frecuente con los árbitros, al igual que por hacer múltiples juegos con la pelota durante la entrada en calor", resaltan.

“El pasado martes 14 de marzo, en la antesala del partido frente a Universidad de Chile por el torneo local, Diego Sánchez se llevó todas las miradas al arribar al estadio con un look maradoniano caracterizado por un mechón de pelo amarillo. Diego Armando Maradona lo hizo famoso aquel 7 de octubre de 1995, el día en que retornó oficialmente a Boca Juniors para jugar en La Bombonera frente a Colón tras una suspensión de 15 meses", puntualizan, respecto de la alusión al ídolo argentino.

“El cambio del color de pelo es una acción frecuente en este arquero de amplio recorrido, que también pasó por clubes como Antofagasta, Unión Española, San Felipe y Palestino”, destacan.