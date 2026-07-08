Santiago Wanderers y el fútbol sudamericano reciben un mazazo. La final de la Copa Intercontinental sub 20, que los porteños animarán ante el Real Madrid, se disputará, finalmente, en el estadio Santiago Bernabéu. Es decir en la casa de la escuadra merengue.

La Conmebol informó que el choque se disputará el 19 de septiembre, en la capital española. La determinación echa por tierra la ilusión que se habían forjado los porteños de recibir al emblemático club hispano en Valparaíso.

Mazazo al fútbol sudamericano y a Santiago Wanderers: la final de la Copa Intercontinental Sub 20 se jugará en Madrid

El 22 de marzo, el conjunto de Valparaíso consiguió un hito: se alzó con la Copa Libertadores juvenil, después de vencer en los penales al poderoso Flamengo. La victoria lo instalaba con total propiedad entre lo más selecto del fútbol formativo a nivel mundial.

Por esas horas, existía una convicción: que la definición del que, en la práctica, se transformaría en el campeón mundial de la categoría, se disputaría en el estadio Elías Figueroa Brander. La ocasión parecía imperdible tanto en términos deportivos como económicos y de imagen institucional. Había un antecedente: en las versiones anteriores la Copa Intercontinental juvenil se había disputado en esta parte del mundo.

Sin embargo, el poderoso club español siempre se mantuvo cauteloso. De hecho, contactado en la oportunidad por El Deportivo, se limitó a señalar, mediante un portavoz, que no había un escenario definido y que estaban a la espera de determinar cuál sería el escenario más adecuado para todas las partes. “Seguro que se toma la mejor decisión”, puntualizaban.

Gestiones fallidas

En Chile, un poco por la importancia de la competencia y la presencia de una escuadra nacional, y otro tanto por la posibilidad de tener en el país a las potenciales figuras del club más importante del mundo, hubo un abierto compromiso para que el encuentro se jugara en Valparaíso. De hecho, Pablo Milad realizó gestiones ante la Conmebol para asegurar la organización del compromiso en el país.

Económicamente, la aventura parecía completamente abordable: se estimaba que la organización del duelo costaría unos US$ 400 mil. De hecho, se proyectaba una fórmula compartida entre la Federación de Fútbol de Chile, la Conmebol y la UEFA.

“Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país”, señaló entonces el presidente de la ANFP durante una visita al complejo deportivo de Santiago Wanderers.

En esa misma oportunidad, Milad informó que la ANFP presentó dos alternativas de estadio para albergar el encuentro. La primera corresponde al Elías Figueroa Brander y la segunda al Estadio Nacional, opción incorporada debido a requerimientos relacionados con la capacidad del recinto.

Existía, también, el compromiso gubernamental. “Vamos a hacer todo lo posible. El fútbol chileno necesita volver a creer en la esperanza y en la unión que el deporte trae a todos los chilenos”, señaló, entonces, la ministra Natalia Duco.