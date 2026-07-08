SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Mazazo al fútbol sudamericano y a Santiago Wanderers: la final de la Copa Intercontinental Sub 20 se jugará en Madrid

    Finalmente, la escuadra de Valparaíso recibe un golpe a la ilusión de recibir al Real Madrid juvenil en su casa. Fracasan los intentos de Pablo Milad por asegurar que se realizara en Chile.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    La consagración de Santiago Wanderers como campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

    Santiago Wanderers y el fútbol sudamericano reciben un mazazo. La final de la Copa Intercontinental sub 20, que los porteños animarán ante el Real Madrid, se disputará, finalmente, en el estadio Santiago Bernabéu. Es decir en la casa de la escuadra merengue.

    La Conmebol informó que el choque se disputará el 19 de septiembre, en la capital española. La determinación echa por tierra la ilusión que se habían forjado los porteños de recibir al emblemático club hispano en Valparaíso.

    Mazazo al fútbol sudamericano y a Santiago Wanderers: la final de la Copa Intercontinental Sub 20 se jugará en Madrid

    El 22 de marzo, el conjunto de Valparaíso consiguió un hito: se alzó con la Copa Libertadores juvenil, después de vencer en los penales al poderoso Flamengo. La victoria lo instalaba con total propiedad entre lo más selecto del fútbol formativo a nivel mundial.

    Por esas horas, existía una convicción: que la definición del que, en la práctica, se transformaría en el campeón mundial de la categoría, se disputaría en el estadio Elías Figueroa Brander. La ocasión parecía imperdible tanto en términos deportivos como económicos y de imagen institucional. Había un antecedente: en las versiones anteriores la Copa Intercontinental juvenil se había disputado en esta parte del mundo.

    Sin embargo, el poderoso club español siempre se mantuvo cauteloso. De hecho, contactado en la oportunidad por El Deportivo, se limitó a señalar, mediante un portavoz, que no había un escenario definido y que estaban a la espera de determinar cuál sería el escenario más adecuado para todas las partes. “Seguro que se toma la mejor decisión”, puntualizaban.

    Gestiones fallidas

    En Chile, un poco por la importancia de la competencia y la presencia de una escuadra nacional, y otro tanto por la posibilidad de tener en el país a las potenciales figuras del club más importante del mundo, hubo un abierto compromiso para que el encuentro se jugara en Valparaíso. De hecho, Pablo Milad realizó gestiones ante la Conmebol para asegurar la organización del compromiso en el país.

    Económicamente, la aventura parecía completamente abordable: se estimaba que la organización del duelo costaría unos US$ 400 mil. De hecho, se proyectaba una fórmula compartida entre la Federación de Fútbol de Chile, la Conmebol y la UEFA.

    Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país”, señaló entonces el presidente de la ANFP durante una visita al complejo deportivo de Santiago Wanderers.

    En esa misma oportunidad, Milad informó que la ANFP presentó dos alternativas de estadio para albergar el encuentro. La primera corresponde al Elías Figueroa Brander y la segunda al Estadio Nacional, opción incorporada debido a requerimientos relacionados con la capacidad del recinto.

    Existía, también, el compromiso gubernamental. “Vamos a hacer todo lo posible. El fútbol chileno necesita volver a creer en la esperanza y en la unión que el deporte trae a todos los chilenos”, señaló, entonces, la ministra Natalia Duco.

    Más sobre:Copa Libertadores Sub 20Santiago WanderersReal MadridPablo MiladFútbolFútbol Internacional

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    Huenchumilla (DC) llama al PS a liderar la oposición: “Necesitamos un primus inter pares y tener una cierta conducción”

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    Kevin Bedwell del equipo USAR de Bomberos tras ayuda en Venezuela: “Nos quedamos con la sensación de una misión cumplida”

    Subsecretario Pavez descarta “por ahora” decretar estado de excepción en zona sur por sistema frontal

    Lo más leído

    1.
    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    El socio de Gianni Infantino, en la mira: FBI toma testimonios por operaciones de Chiqui Tapia en Estados Unidos

    2.
    “Convenía que pasara Messi”: la reacción internacional a la polémica remontada de Argentina a Egipto en el Mundial

    “Convenía que pasara Messi”: la reacción internacional a la polémica remontada de Argentina a Egipto en el Mundial

    3.
    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    La reacción del plantel de Francia a la designación de jueces argentinos para el duelo ante Marruecos en el Mundial

    4.
    Los coletazos del Balogun Gate: Klopp, Rooney y varias federaciones amenazan reelección de Gianni Infantino en la FIFA

    Los coletazos del Balogun Gate: Klopp, Rooney y varias federaciones amenazan reelección de Gianni Infantino en la FIFA

    5.
    El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    El regalo y la amistad entre Antonela Roccuzzo y Georgina Rodríguez, las esposas de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    50% Plan Digital+$5.150 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Qué significa la secuencia de sismos que se están registrando en la zona central de Chile

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    Confirman lluvia para la zona central este día: las regiones afectadas por el próximo sistema frontal

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Qué es el paracetamol y en qué casos se debe usar, según la medicina

    Servicios

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Admisión Escolar 2027: estas son las fechas clave para la próxima postulación

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Minuto a minuto: así avanza el sistema frontal en el país

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974
    Chile

    Ministra Plaza condena a Pedro Espinoza por secuestros calificados de fotógrafo y profesor desaparecidos desde 1974

    Rating del martes 7 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Huenchumilla (DC) llama al PS a liderar la oposición: “Necesitamos un primus inter pares y tener una cierta conducción”

    Lo que la reforma no puede hacer sola
    Negocios

    Lo que la reforma no puede hacer sola

    Ingeniero automotriz del Politécnico de Turín asume como gerente general de Renault en Chile

    El dólar salta a su nivel más alto del año tras fin del alto al fuego en Medio Oriente anunciado por Trump

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?
    Tendencias

    ¿Por qué parece difícil pronosticar lluvia en Santiago?

    Qué tienen de diferente los cerebros que se resisten al Alzheimer, según un reciente estudio

    Llega la lluvia a la Región Metropolitana: los sectores afectados, según el pronóstico

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina
    El Deportivo

    “Son vulnerables”: Suiza se envalentona y le muestra los dientes a Argentina

    Con carta a la FIFA: Egipto vuelve a la carga contra Argentina y suma nuevo antecedente tras despedirse del Mundial

    Mazazo al fútbol sudamericano y a Santiago Wanderers: la final de la Copa Intercontinental Sub 20 se jugará en Madrid

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media
    Tecnología

    Review del Samsung Galaxy A57 5G: pragmatismo y soporte a largo plazo en un gama media

    La IA no necesita ser más inteligente que tú. Necesita entenderte

    Review del Honor 600 Pro: con generador de videos de IA a partir de fotos y una batería “inagotable”

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”
    Cultura y entretención

    Cómo Adam Sandler llegó a oficiar la boda de Taylor Swift: “Quería hablar con el corazón”

    Saiko anuncia gira nacional en agosto con shows en Santiago, Temuco, Valdivia y Puerto Montt

    10 grandes narradores de la literatura estadounidense que debes leer

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz
    Mundo

    Trump amenaza con nuevos ataques contra Irán y abre la puerta a bloquear el estrecho de Ormuz

    El presidente de Líbano viajará el 21 de julio a Estados Unidos para su primera reunión oficial con Trump

    Miembros de la OTAN restan importancia a las críticas de Trump y aseguran que Europa cumple sus deberes en defensa

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente
    Paula

    Madres singulares: una familia que la ley aún no reconoce plenamente

    La comunidad de las láminas (o sobre cómo completé el álbum del Mundial)

    Menos apoyo, más silencio: el retroceso de la conversación pública en torno a la diversidad LGBTIQ+