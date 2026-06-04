El partido de los US$ 400 mil: las gestiones de la ANFP para que Wanderers Sub 20 reciba al Real Madrid en Valparaíso.

El partido entre Santiago Wanderers y Real Madrid por la Copa Intercontinental Sub 20 aún no arranca, pero el escenario hace tiempo que está en entredicho. La ANFP ha liderado las gestiones ante la Conmebol y la UEFA para que el Decano dispute como local el encuentro, en el estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso.

La final que enfrentará al campeón de la Copa Libertadores Sub 20 con el ganador de la Youth League se transformó en uno de los eventos deportivos más importantes que puede albergar el país durante este año. Sin embargo, la definición de la sede todavía está abierta. Depende de una decisión conjunta entre Conmebol y UEFA.

Según pudo conocer El Deportivo, desde Quilín salió una carta enviada a Luque solicitando que el partido se dispute en Playa Ancha. Paralelamente, Pablo Milad, sostuvo conversaciones directas Alejandro Domínguez para respaldar la posición nacional. Los movimientos buscan mantener el criterio aplicado en todas ediciones del torneo, donde el campeón sudamericano ejerció la localía.

La primera versión se jugó en Montevideo, donde Benfica derrotó a Peñarol. En 2023, Boca Juniors le ganó a AZ Alkmaar en Buenos Aires. Posteriormente, Flamengo fue local en Río de Janeiro tanto en 2024 como en 2025 frente a Olympiakos y Barcelona, respectivamente. Ambos con triunfos del Mengao.

Bajo esa lógica, la aspiración de la ANFP y de Santiago Wanderers es que el compromiso se dispute en el recinto donde habitualmente hace de local el club porteño. La definición, sin embargo, no depende de Chile.

Wanderers es el vigente campeón de la Copa Libertadores Sub 20.

El financiamiento

En la ANFP reconocen que uno de los aspectos centrales de la discusión es el financiamiento del evento. Organizar la final supone un desembolso cercano a los US$ 400 mil. La cifra que considera pasajes, alojamiento, alimentación, traslados, arbitraje, operación del VAR, más los equipos de la Conmebol y la UEFA que participan.

Aunque inicialmente Milad señaló públicamente que el evento era financiado por las confederaciones, en las últimas semanas las negociaciones han apuntado a una fórmula compartida entre las distintas partes involucradas. La expectativa es que el desembolso sea mixto, siguiendo el modelo utilizado en ediciones anteriores. La Federación de Fútbol de Chile asumiría parte de los costos, mientras que Conmebol y UEFA también contribuirían también para la realización del encuentro.

La discusión sobre la sede se instaló incluso antes de que existiera una fecha. Mientras en un comienzo agosto aparecía como el mes probable para la disputa de la final, posteriormente surgió la posibilidad de trasladarla a septiembre u octubre debido al calendario del Real Madrid. La presencia del club merengue también abrió un nuevo escenario. A mediados de mayo, Milad reveló que desde Europa existían gestiones para que el encuentro se trasladara a España.

“Estamos tratando de que sea en Chile. Los españoles también quieren llevar el partido a su país”, señaló entonces el presidente de la ANFP durante una visita al complejo deportivo de Santiago Wanderers. En esa misma oportunidad, Milad informó que la ANFP presentó dos alternativas de estadio para albergar el encuentro. La primera corresponde al Elías Figueroa Brander y la segunda al Estadio Nacional, opción incorporada debido a requerimientos relacionados con la capacidad del recinto.

El 22 de marzo, el conjunto porteño obtuvo el título continental tras derrotar a Flamengo en la final disputada en Ecuador. El equipo dirigido por Felipe Salinas igualó 1-1 durante los 90 minutos y posteriormente se impuso por 5-4 en la definición por penales. Un mes después quedó definido el rival. El 20 de abril, Real Madrid conquistó la Youth League tras vencer por penales al Brujas de Bélgica luego de igualar 1-1 en la final jugada en Suiza.

Las señales del Gobierno

Mientras las conversaciones continúan entre los organismos deportivos, desde el Gobierno también han surgido señales de respaldo a la opción de Valparaíso. La ministra del Deporte, Natalia Duco, manifestó su intención de que el partido se dispute en el estadio Elías Figueroa Brander. “Vamos a hacer todo lo posible. El fútbol chileno necesita volver a creer en la esperanza y en la unión que el deporte trae a todos los chilenos”, señaló la secretaria de Estado.

En esa línea, descartó la posibilidad de trasladar el encuentro al estadio Sausalito de Viña del Mar y defendió la importancia de que Santiago Wanderers juegue en la capital de la Quinta Región. “Yo creo que la localía, para el deportista, es clave. Jugar en tu estadio te suma identidad, te suma sensación de crecimiento deportivo”, sostuvo.

Por ahora, la decisión final permanece en manos de la Conmebol y la UEFA. Mientras Santiago Wanderers espera disputar el partido más importante de su historia reciente frente al Real Madrid en Playa Ancha, la ANFP continúa las negociaciones.