Hallan el cuerpo de un hombre al interior de un ruco bajo un puente en Quilicura. Imagen referencial.

Personal de Carabineros encontró durante la tarde de este domingo el cuerpo de un hombre al interior de un ruco instalado bajo el puente Las Cruces, en la comuna de Quilicura.

Según información preliminar de la institución, funcionarios de la 49ª Comisaría concurrieron cerca de las 15:35 horas hasta calle Santa Elisa, luego de recibir un aviso por el hallazgo de un cadáver bajo la estructura.

Al llegar al lugar, los efectivos verificaron el fallecimiento de un hombre cuya identidad todavía no ha sido determinada. De acuerdo con los primeros antecedentes, tendría aproximadamente 40 años y se encontraría en situación de calle.

Carabineros indicó que, debido a la larga data de muerte, no fue posible establecer preliminarmente si existió participación de terceras personas en el fallecimiento.

El sitio del suceso se mantiene aislado y resguardado por personal policial, a la espera de las instrucciones del Ministerio Público y de las diligencias destinadas a esclarecer las circunstancias de la muerte.

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