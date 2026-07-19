El delegado presidencial de la Región Metropolitana, Germán Codina, informó que se desarrollan diligencias para ubicar a tres personas en el sector cordillerano de San José de Maipo, en medio de las afectaciones provocadas por el sistema frontal.

La autoridad explicó que todavía no existe información concluyente respecto de si las personas se encuentran en un refugio o vivienda ubicada en la zona de Los Queltehues, donde se encuentra una central hidroeléctrica, o si permanecen al interior de un vehículo.

“Hay tres personas respecto de las cuales todavía no existe información certera de si se encuentran o no en un refugio, en una vivienda que podría estar en la zona de Los Queltehues, o podrían estar al interior de un vehículo”, señaló.

Codina indicó que personal de la Delegación Presidencial Provincial Cordillera trabaja junto con Carabineros y la Policía de Investigaciones para establecer su ubicación y determinar si es necesario iniciar una operación de rescate.

Buscan a tres personas en San José de Maipo y evalúan desplegar un helicóptero JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Además, informó que se gestiona la eventual utilización de un helicóptero institucional del Ejército o de Carabineros, en caso de confirmarse que las personas no se encuentran en el refugio.

Las labores se han visto dificultadas por la acumulación de nieve, los problemas de acceso y la falta de señal telefónica en algunos puntos del sector cordillerano.

La autoridad advirtió que desde las 17.00 horas se esperaba un nuevo pulso de precipitaciones en la Región Metropolitana, con más de 30 milímetros de lluvia durante las horas siguientes, por lo que los equipos permanecen en alerta.

Buscan a tres personas en San José de Maipo y evalúan desplegar un helicóptero JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

En paralelo, la ruta hacia Farellones se mantiene bajo un sistema de tránsito controlado. Durante la jornada se habilitó una ventana para el descenso de vehículos y otra destinada exclusivamente al ascenso de trabajadores de los centros invernales.

Codina explicó que las restricciones buscan evitar que personas queden atrapadas o se expongan a riesgos producto del hielo, la nieve y posibles avalanchas en las rutas cordilleranas.