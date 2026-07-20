El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí”

El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Caí muy abajo en el momento más duro de mi carrera y conseguí salir”.

Rodri se emociona. Mira hacia atrás y recuerda los pasajes más duros de su carrera. Con 30 años, fue elegido Balón de Oro del Mundial 2026 tras la consagración de España, que venció a Argentina en la final y obtuvo su segundo título planetario.

Claro que el volante asegura que el reconocimiento individual es un detalle respecto al logro colectivo. “Queda la satisfacción de llevar a mi país a conseguir la segunda estrella. Los títulos individuales están en segundo plano”, dijo.

El jugador del Manchester City repasó el proceso que vivió antes de alcanzar este momento. “Fueron dos años duros para mí, de crecimiento y creer en mí mismo. Pude sacar mi fútbol con el físico que tenía. Rendí a gran nivel progresivamente. Agradezco el apoyo a todos. Lo que pienso es que hay alguien arriba que me ayuda. Yo soy muy cristiano y creo que hay alguien ahí arriba ayudándome, seguro”, comentó.

Aun así, reconoce que el desenlace es más de lo que imaginaba. “Parece el guion perfecto, ¿no? Sí. Yo trabajé para esto, pero evidentemente te puedo decir aquí que lo planifiqué, pero ni mucho menos esperaba esto”, reconoció.

España se llevó todos los premios. Foto: @sefutbol

“Le doy gracias a Dios, lo que estoy viviendo no tiene mucho sentido. Intento hacer lo mejor que puedo. Caí muy abajo en el momento más duro de mi carrera y conseguí salir de abajo y lograr esto”, agregó.

En esa línea, el mediocampista envió un mensaje a los futbolistas más jóvenes. “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí. No pasa nada por caer, siempre hay un motivo para levantarse”, señaló.

“Es un orgullo para mí. Me encantaría que las nuevas generaciones vean que es posible y que un jugador que primero toca el cielo y baja al infierno es también capaz de subir. Soy un ejemplo de superación y hay que creer. Es increíble la verdad”, enfatizó.

Sobre la final, Rodri destacó la exigencia del partido y el nivel de Argentina. “Esperábamos una final híper competitiva. Con 11, con 10, con todo lo que daba. Llegaron hasta el final de la prórroga. Es verdad que no nos generaron ocasiones, pero nos costó hacerles daño. Es un equipo que habla por sí solo”, enfatizó.

También tuvo palabras para para Lionel Messi. “Tienen al mejor jugador de todos los tiempos. Llegaron a otra final del Mundial, ganaron dos Copas América. La hazaña de hoy no tiene palabras. Es el Mundial más difícil que se podía ganar y lo hizo este grupo de chavales”, remarcó.

El español remarcó la actitud que tuvo el equipo ante la Albiceleste. “Este es el secreto de esta selección. El mensaje es ir a por el partido desde el principio, ser valientes. Lo hemos sido y somos campeones”, enfatizó.

Finalmente, el capitán de España agradeció al público ibérico: “Sólo yo sé lo que he pasado. Los que siempre apuestan por ti están ahí. He sentido el apoyo de toda la gente, el cariño y me siento muy querido”.