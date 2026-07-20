SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí”

    El mediocampista, elegido como el mejor jugador de la Copa del Mundo, recuerda el momento más difícil de su carrera.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Caí muy abajo en el momento más duro de mi carrera y conseguí salir”. Xiao Yijiu

    Rodri se emociona. Mira hacia atrás y recuerda los pasajes más duros de su carrera. Con 30 años, fue elegido Balón de Oro del Mundial 2026 tras la consagración de España, que venció a Argentina en la final y obtuvo su segundo título planetario.

    Claro que el volante asegura que el reconocimiento individual es un detalle respecto al logro colectivo. “Queda la satisfacción de llevar a mi país a conseguir la segunda estrella. Los títulos individuales están en segundo plano”, dijo.

    El jugador del Manchester City repasó el proceso que vivió antes de alcanzar este momento. “Fueron dos años duros para mí, de crecimiento y creer en mí mismo. Pude sacar mi fútbol con el físico que tenía. Rendí a gran nivel progresivamente. Agradezco el apoyo a todos. Lo que pienso es que hay alguien arriba que me ayuda. Yo soy muy cristiano y creo que hay alguien ahí arriba ayudándome, seguro”, comentó.

    Aun así, reconoce que el desenlace es más de lo que imaginaba. “Parece el guion perfecto, ¿no? Sí. Yo trabajé para esto, pero evidentemente te puedo decir aquí que lo planifiqué, pero ni mucho menos esperaba esto”, reconoció.

    España se llevó todos los premios. Foto: @sefutbol

    “Le doy gracias a Dios, lo que estoy viviendo no tiene mucho sentido. Intento hacer lo mejor que puedo. Caí muy abajo en el momento más duro de mi carrera y conseguí salir de abajo y lograr esto”, agregó.

    En esa línea, el mediocampista envió un mensaje a los futbolistas más jóvenes. “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí. No pasa nada por caer, siempre hay un motivo para levantarse”, señaló.

    “Es un orgullo para mí. Me encantaría que las nuevas generaciones vean que es posible y que un jugador que primero toca el cielo y baja al infierno es también capaz de subir. Soy un ejemplo de superación y hay que creer. Es increíble la verdad”, enfatizó.

    Sobre la final, Rodri destacó la exigencia del partido y el nivel de Argentina. “Esperábamos una final híper competitiva. Con 11, con 10, con todo lo que daba. Llegaron hasta el final de la prórroga. Es verdad que no nos generaron ocasiones, pero nos costó hacerles daño. Es un equipo que habla por sí solo”, enfatizó.

    También tuvo palabras para para Lionel Messi. “Tienen al mejor jugador de todos los tiempos. Llegaron a otra final del Mundial, ganaron dos Copas América. La hazaña de hoy no tiene palabras. Es el Mundial más difícil que se podía ganar y lo hizo este grupo de chavales”, remarcó.

    El español remarcó la actitud que tuvo el equipo ante la Albiceleste. “Este es el secreto de esta selección. El mensaje es ir a por el partido desde el principio, ser valientes. Lo hemos sido y somos campeones”, enfatizó.

    Finalmente, el capitán de España agradeció al público ibérico: “Sólo yo sé lo que he pasado. Los que siempre apuestan por ti están ahí. He sentido el apoyo de toda la gente, el cariño y me siento muy querido”.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026FútbolFútbol InternacionalMundialCopa del MundoNorteamérica 2026EspañaSelección de EspañaRodriRodrigo Hernández

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido

    La centroderecha francesa reajusta su estrategia frente al avance de Le Pen de cara a 2027

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Lo más leído

    1.
    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    Campeón del mundo con España le pide ayuda a Donald Trump: “No puedo creer que no me permitan ingresar a Estados Unidos”

    2.
    “No era solo ganar el Mundial, era salvar el fútbol”: en España despedazan a Argentina tras consagrarse en Norteamérica

    “No era solo ganar el Mundial, era salvar el fútbol”: en España despedazan a Argentina tras consagrarse en Norteamérica

    3.
    La autocrítica y el sufrimiento de la prensa transandina tras perder el Mundial: “A Argentina le pesó la final”

    La autocrítica y el sufrimiento de la prensa transandina tras perder el Mundial: “A Argentina le pesó la final”

    4.
    Tras ausentarse de la final: la reacción de Javier Milei a la derrota de Argentina en Mundial 2026 ante España

    Tras ausentarse de la final: la reacción de Javier Milei a la derrota de Argentina en Mundial 2026 ante España

    5.
    Rodri, Balón de Oro: los ganadores de los premios individuales del Mundial 2026

    Rodri, Balón de Oro: los ganadores de los premios individuales del Mundial 2026

    6.
    El millonario cheque que recibirá cada futbolista de España por levantar la Copa del Mundo

    El millonario cheque que recibirá cada futbolista de España por levantar la Copa del Mundo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a España vs. Argentina por la final del Mundial en TV y streaming

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    Los hábitos fundamentales para aumentar el tiempo y calidad de vida, tras un diagnóstico de cáncer

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    ¿Cuándo es el próximo feriado del año? Revisa cuáles festivos quedan para 2026

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Servicios

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 20 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Armada emite aviso de marejadas desde Huasco hasta el Golfo de Arauco

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire
    Chile

    Dos personas heridas deja robo a local comercial en Recoleta: delincuentes dispararon al aire

    Así funciona la red de Metro este lunes 20 de julio: toda la red está operativa

    Zandra Parisi: “El PDG es el partido más importante de la oposición, creo que el gobierno también lo ve así”

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados
    Negocios

    Lluvias provocan millonarios daños a la agricultura: paltos y cítricos serían los más afectados

    Fundación Libera: la ONG chilena que puso a los exportadores de salmón y fruta en la mira de Washington

    22 propuestas para un diálogo urgente

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio
    Tendencias

    Las actividades que promueven un mejor envejecimiento (y que no son ejercicio físico), según un reciente estudio

    Científicos desarrollan un tratamiento con azúcar contra la forma más agresiva de cáncer cerebral

    Cómo es el anillo de los campeones del Mundial 2026

    El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí”
    El Deportivo

    El mensaje de Rodri, el Balón de Oro del Mundial: “Les digo a las nuevas generaciones que se reflejen en mí”

    La euforia de los portales españoles tras proclamarse como campeones del Mundial: “¡Los reyes de todos los tiempos!"

    Tras ausentarse de la final: la reacción de Javier Milei a la derrota de Argentina en Mundial 2026 ante España

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?
    Tecnología

    Review de la Kingston FURY Beast DDR4 RGB: ¿Vale la pena actualizar tu PC?

    Review del HUAWEI Watch Kids X1: un reloj para niños (pensado para el control de los padres)

    Los juegos que llegan al catálogo de PlayStation Plus en julio

    Christopher Nolan y La Odisea: “Este poema aún fascina porque nuestras preocupaciones humanas no han cambiado tanto”
    Cultura y entretención

    Christopher Nolan y La Odisea: “Este poema aún fascina porque nuestras preocupaciones humanas no han cambiado tanto”

    O juremos con gloria morir: un relato de Jaime Bayly

    Alba Gaviraghi: el vuelo de una nueva voz del cine chileno

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido
    Mundo

    El “Rey del Norte” a Downing Street: los desafíos de Andy Burnham como nuevo primer ministro de Reino Unido

    La centroderecha francesa reajusta su estrategia frente al avance de Le Pen de cara a 2027

    Zelenski reivindica ataques contra instalaciones logísticas y un depósito de petróleo en la región de Moscú

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer
    Paula

    Trinidad Ried y la madurescencia: la segunda adolescencia que está redefiniendo lo que significa ser mujer

    Crecer Jugando: cuando el juego se convierte en el motor del vínculo y el desarrollo

    Conservadurismo y el regreso de la vieja obsesión por controlar el cuerpo femenino