El millonario cheque que recibirá cada futbolista de España por levantar la Copa del Mundo.

España logró bordar la segunda estrella sobre su escudo. Tras derrotar a Argentina, los hispanos una nueva Copa del Mundo, a 16 años de lo ocurrido en el Mundial de Sudáfrica 2010.

Sin embargo, la gloria no es lo único que lograron los futbolistas hispanos. Según la revista Forbes, la FIFA nunca había repartido tanto dinero en premios en su máximo evento: dobló la cifra que entregó en Qatar 2022 (440 millones de dólares) y llegó a la increíble suma de US$ 871 millones (811.162.300.000 de pesos).

De ese monto, los ibéricos aseguraron US$ 50 millones de dólares por quedarse con el título.

El millonario cheque

Pese a que han existido algunas gestiones para que los premios de la FIFA se entreguen a las delegaciones participantes, la organización sigue prefiriendo hacerle llegar el dinero a cada una de las federaciones que concurren a la fiesta universal.

Por lo mismo, cada plantel y cuerpo técnico debe negociar con sus dirigentes los porcentajes a recibir en el desarrollo del evento. Por ejemplo, si Portugal se titulaba por primera vez campeona, Cristiano Ronaldo y compañía se llevaban 750 mil dólares cada uno (694 millones de pesos).

Claro que los españoles no lograron un acuerdo tan generoso. Cada futbolista de la Furia Roja se embolsó 513 mil dólares por obtener el primer lugar. O sea, llegarán a casa con 474.807.150 millones de pesos chilenos.

Y aunque suena imponente, ambas delegaciones están muy lejos de lo que habían pactado otras selecciones. Por ejemplo, Brasil le iba a pagar 1,350 millones de dólares a sus representantes y Canadá con Estados Unidos le habían prometido 1 millón de los billetes verdes.

“Empezamos hace casi cuatro años y hemos sido fieles a una idea, que nos ha traído hasta aquí. Son generosos, talentosos, ha sido un espectáculo. Estos jugadores hacen fácil lo difícil. Ahora me estoy dando cuenta de dónde estamos. Queremos seguir haciendo mejor las cosas. Nos queda un paso más. Somos el vínculo de unión de todo un país”, concluyó el entrenador del primer finalista, Luis de la Fuente.