El orgullo de Luis de la Fuente, técnico de España: “Francia tuvo al frente al mejor equipo del mundo”

España celebra. En Estados Unidos y en el Viejo Continente. O, en rigor, en todas partes del mundo. La escuadra ibérica derriba a Francia, quizás el principal favorito para quedarse con la Copa del Mundo, y se instala en la final. Espera rival entre Argentina e Inglaterra. Lo hace con la convicción de que tiene las armas para superar a cualquiera de esos obstáculos. Lo demostró con creces.

Los hispanos dieron una lección de fútbol. Tuvieron el balón y lo manejaron a su antojo. Con eso, que no es poco, les bastó para mantener bajo control a Mbappé y compañía. Era la prueba de fuego y la superaron con honores. Van por el título que ya obtuvieron en Sudáfrica 2010.

DT de España: “Enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo; al frente tenían al mejor equipo del mundo”

Luis de la Fuente, el conductor de la Roja europea, apunta a un factor clave para explicar por qué su escuadra deja en el camino a la de Didier Deschamps: la fuerza colectiva. De hecho, revela que ese factor fue uno de los que más conversó con sus dirigidos en la antesala, cuando las proyecciones no eran, precisamente, las más halagüeñas. “Seguramente, es lo que hemos hablando adentro, nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero al frente al mejor equipo del mundo”, enfatizó el estratega, antes de rendirse ante las virtudes de los futbolistas que dirigen. “Demuestran día a día compromiso, solidaridad, talento. Es maravilloso verlos jugar. Ahora voy tranquilizándome. Empiezo a saber dónde estamos”, expresa a la transmisión televisa oficial, aún intentando la estatura que su equipo acaba de alcanzar.

Pedro Porro festeja después de anotar el gol ibérico (Foto: Xinhua) Huang Zongzhi

El estratega intenta definir sus sensaciones. “Es difícil describir lo que uno siente, pero es parecido a la felicidad y al orgullo dirigir un grupo de jugadores tan excepcionales. Y hacer las cosas como las estamos haciendo. Nos queda un paso más”, apunta, respecto de próximo desafío, sin dejar de valorar el logro que acaban de conseguir.

También reconoce cierto desahogo. “Ahora hay mucha tensión acumulada. Es una grandísima responsabilidad estar en la final. Es un lujo. Hay que asimilarlo. Hemos sido fieles a la idea y nos ha traído hasta aquí”, resalta, en la misma línea.

El DT también incluye a quienes han respaldado a su escuadra. “Hay una empatía total de agradecimiento. Es un orgullo ser español. Sigamos así, que juntos se consiguen cosas importantes”, arengó.

La generosidad del héroe

Pedro Porro cerró la victoria y se robó las miradas. Sin embargo, el defensor del Tottenham prefirió compartir los aplausos. "Es un sueño hecho realidad. Ni en mis mejores dueños lo habría imaginado. Estoy feliz por la actitud. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer para pasar. Esto es del equipo, no es nada mío“, resaltó.

El zaguero reveló la receta que les permitió superar a los galos. “Sabíamos que uno de los puntos que nos acercarían a la final era tener el balón, contrarrestar sus fortezas. Fue lo que hicimos. Esto es de los 26″, insiste, otra vez en la idea de extender los méritos por una victoria histórica.