Enap anuncia inversión de casi US$ 650 millones para buscar más gas y petróleo en Magallanes

El presidente del directorio de Enap, Cristián Muga, y el gerente general de la estatal, Julio Friedmann visitaron este lunes el sector Arenal en Tierra del Fuego.

El motivo del recorrido son los nuevos proyectos de exploración que la compañía está planificando en el territorio, los que buscan identificar zonas que tengan hidrocarburos, compuesto desde el cual se genera el petróleo.

En ese contexto, la petrolera estatal anunció que invertirá US$ 648 millones en dos proyectos de exploración para buscar reservas de hidrocarburos y gas natural.

Uno de ellos, por US$ 98 millones, fue ingresado el mes pasado al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en la comuna de Primavera, Región de Magallanes, cuyo fin es extender las reservas de hidrocarburos para continuar con el abastecimiento de este en la región de Magallanes.

Mediante un comunicado, la empresa adelantó que en los próximos días ingresará a tramitación ambiental otra iniciativa por US$ 552 millones para las zonas Dorado-Riquelme y Manzano. Tanto este proyecto como el ya ingresado se realizará a través de perforación y fractura hidráulica.

“Enap cumple un rol estratégico para el suministro energético del país y en el caso de Magallanes, con estos proyectos consolidamos dicho rol y lo hacemos con innovación, cuidado ambiental y responsabilidad financiera. Proyectamos una compañía cada vez más eficiente, con capacidad de adaptación y que desarrolla oportunidades que fortalecen su sustentabilidad y generan mayor estabilidad para enfrentar los desafíos del futuro”, dijo Muga.

Monitoreo sísmico

Adicionalmente, Enap está realizando en el lugar un monitoreo sísmico 3D, el que mediante ondas de sonido a través de la corteza terrestre permiten obtener una imagen tridimensional del subsuelo.

Con esta herramienta identifican zonas con potencial de hidrocarburos.

En tanto, Friedmann adelantó que continuarán trabajando “para garantizar un suministro eficiente. Tenemos grandes desafíos y una ruta clara mandatada por nuestro directorio: gestión eficiente de costos, cumplimiento ambiental, excelencia operacional y transparencia. Estas iniciativas en Magallanes, en las que planeamos invertir US$ 648 millones, van precisamente en esa línea y de acuerdo a nuestro plan estratégico Enap 2040”.

Friedmann fue ratificado la semana pasada como gerente general de Enap, rompiendo una común y criticada tradicional política que sostiene que tras la llegada de un nuevo gobierno cambia la plana ejecutiva. La situación se dio luego de buenos resultados en la empresa.