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    Entrenador de Egipto explica su gesto de brazos cruzados y la discusión con Messi en el Mundial: “Terminó llorando”

    Hossam Hassan realizó el ademán para acusar racismo. Sin embargo, ahora aclaró que su motivación para realizarla no era aquella. También detalló su encuentro con el diez.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Huang Zongzhi

    Argentina tuvo un duro partido en los octavos de final del Mundial de Norteamérica 2026. En dicha instancia se enfrentaron contra Egipto, cuadro que logró ponerse en ventaja por 2-0 hasta los últimos minutos del partido. De todas maneras, la Albiceleste logró dar vuelta el resultado e imponerse por 3-2.

    Esta remontada generó un gran impacto en el combinado africano. De hecho, el técnico Hossam Hassan realizó, en especial cuando le anularon el gol a Mostaga Ziko. En medio del caos, el DT cruzó ambos brazos, haciendo el ademán para activar el protocolo por racismo o discriminación, pero el gesto no fue advertido por el árbitro.

    Ahora, una semana después de aquello, Hassan tomó la palabra para explicar aquello. “El gesto no era por racismo. Le estaba diciendo ‘no estás siendo justo’”, aclaró.

    También dio detalles del encontrón que tuvo con Lionel Messi. “Vino hacia mí y dijo ‘why?, why?, why? Y no sé qué más’. Fue una de las pocas veces que Messi se metió en discusiones durante un partido. Y terminó llorando (Hossam Hassan) porque la estaba pasando mal emocionalmente”, expuso.

    “Egipto era una selección muy dura y los pusimos en aprietos. Yo traté de no contestarle y de que no hubiera ningún roce verbal entre nosotros, por respeto a su trayectoria”, añadió.

    Tras la eliminación, el entrenador Hossam Hassan aseguró que el resultado a favor de Argentina se vio condicionado por las decisiones del árbitro François Letexier y por factores externos al desarrollo del encuentro.

    “Les hemos superado en todo. El resultado se ha visto influenciado por factores internos y antes del partido parece ser que desde Argentina se ha ejercido presión sobre el árbitro. Este ha sido el resultado. Nosotros hemos sufrido las consecuencias. Hemos hecho las cosas bien y hemos acabado sufriendo. Nos merecimos la victoria”, declaró en la oportunidad.

    “No ha habido un juego limpio, no ha habido respeto. Se desestimó un penal, que debería haber sido revisado por el VAR, el segundo gol fue anulado sorprendentemente, por algún motivo”, señaló.

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