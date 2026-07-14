SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Asamblea Nacional venezolana anuncia una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición para reconstruir el país tras terremotos

    Los terremotos del pasado 24 de junio dejaron más de 4.560 víctimas mortales y 16.740 personas heridas.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla
    Imagen @yvangil en X

    La Asamblea Nacional venezolana ha anunciado este martes una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición de cara a la reconstrucción del país latinoamericano tras el doble terremoto del pasado 24 de junio, un plan en el que participarán miembros del Parlamento opositor paralelo constituido en 2015.

    “En el marco de la convocatoria a la unidad nacional para enfrentar todos juntos las consecuencias del doblete sísmico que nos enluta, y a los efectos del fortalecimiento de la democracia, anunciamos el inicio de una hoja de trabajo conjunta con exmiembros de la Asamblea Nacional del 2015-2020 a partir del próximo primero de agosto”, ha señalado en un comunicado el Parlamento presidido por Jorge Rodríguez.

    Dicha asamblea ha indicado que “el internacional unánime” al pueblo venezolano y al Gobierno “para enfrentar la tragedia” demostraron que “solo en unión” se puede “avanzar en la reconstrucción y en el mantenimiento de la paz”.

    Por su parte, el Parlamento opositor paralelo establecido en 2015 también ha confirmado en un comunicado la agenda de trabajo conjunta, que tiene por objetivo “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional, constituyéndose como el inicio de la construcción de una nueva etapa que dará paso a una Venezuela de progreso y libertades”.

    El plan busca fortalecer “las instituciones democráticas, el sistema electoral y el restablecimiento de las garantías para la participación política”. “La emergencia provocada por los terremotos ha puesto de manifiesto la importancia de actuar con unidad, responsabilidad y visión de futuro”, ha apuntado.

    En este sentido, ha indicado que el apoyo de países como Estados Unidos demuestran que que Venezuela “no está sola”. “Reafirmamos nuestro compromiso de seguir avanzando en esta hoja de ruta mediante un trabajo técnico e institucional para contribuir a la reconstrucción del país”, ha subrayado.

    La Asamblea Nacional de 2015 ha expresado su agradecimiento a Washington “por su firme respaldo al pueblo venezolano, tanto en la respuesta inmediata a la emergencia humanitaria como en su acompañamiento a los esfuerzos orientados a la recuperación del país, la consolidación de la estabilidad y el fortalecimiento de las institucionalidad democrática de Venezuela”.

    La exdiputada opositora Dinorah Figuera, quien reemplazó a Juan Guaidó en la Presidencia de la Asamblea opositora, ha afirmado en un mensaje en sus redes sociales que asume “el compromiso y la voluntad política de impulsar una hoja de ruta técnica y política bilateral”.

    Este plan, ha indicado, estará sustentado “en una agenda de trabajo con objetivos y hitos concretos que permita abordar los temas fundamentales para consolidar el camino hacia la recuperación de la democracia en Venezuela”. “Elevamos las banderas de la fe y de la esperanza”, ha dicho, sin dar más detalles al respecto.

    El anuncio -que ha sido republicado en las redes sociales personales del secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio- apunta así al inicio de negociaciones con el Gobierno de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, de cara a avanzar hacia la transición democrática tras los terremotos, que han dejado más de 4.560 víctimas mortales y 16.740 personas heridas.

    Esto coincide con el plan de tres fases esbozado recientemente por la Administración Trump, que contempla la estabilización del país latinoamericano con vistas a la reconciliación nacional entre el chavismo y la oposición, y a unas eventuales elecciones tras el arresto de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el pasado mes de enero en la capital, Caracas.

    Más sobre:VenezuelaTerremotosReconstrucción

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Canciller alista gira por Sudeste Asiático con foco en diversificación de mercados, inversiones y desarrollo de IA

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    Verónica Sabaj explica el origen de su acercamiento a Hermosilla: “Temía que me bloqueara en la postulación al cargo”

    RN prepara encuentro en Cerro Castillo: coordinación en el sector y críticas de republicanos marcarán cita con Kast

    El prestigioso programa de Harvard y Bloomberg que llevó a Estados Unidos a los alcaldes Sichel, Iglesias y Alessandri

    Fiscalía alista cierre de la investigación por supuesto ataque a Rojas Vade: no hubo responsables

    Lo más leído

    1.
    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    Dictan el veredicto del primer caso de corrupción del kirchnerismo: Condenan a cinco años de cárcel a De Vido por el caso Skanska

    2.
    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    Exmandatario peruano Alejandro Toledo busca salir de prisión: solicita gracia presidencial por su edad y estado de salud

    3.
    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    4.
    Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba

    Trump anuncia investigación por una “posible” presencia de drones iraníes en Cuba

    5.
    Rusia desliza acusaciones sobre la implicación de los países bálticos en los ataques de Ucrania: “Lo sabemos todo”

    Rusia desliza acusaciones sobre la implicación de los países bálticos en los ataques de Ucrania: “Lo sabemos todo”

    6.
    Petro ordena que “ningún” establecimiento militar de Colombia sea usado para la posesión de Abelardo de la Espriella

    Petro ordena que “ningún” establecimiento militar de Colombia sea usado para la posesión de Abelardo de la Espriella

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 4 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Canciller alista gira por Sudeste Asiático con foco en diversificación de mercados, inversiones y desarrollo de IA
    Chile

    Canciller alista gira por Sudeste Asiático con foco en diversificación de mercados, inversiones y desarrollo de IA

    Verónica Sabaj explica el origen de su acercamiento a Hermosilla: “Temía que me bloqueara en la postulación al cargo”

    RN prepara encuentro en Cerro Castillo: coordinación en el sector y críticas de republicanos marcarán cita con Kast

    ¿Qué pasó con IBM? Acciones sufren la mayor caída de su historia
    Negocios

    ¿Qué pasó con IBM? Acciones sufren la mayor caída de su historia

    La rápida salida de Ricardo Vicuña del INE y los plazos para conseguir su reemplazante

    Bice Inversiones apunta a un alza de casi 14% para el Ipsa

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile
    Tendencias

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA
    El Deportivo

    Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA

    Entrenador de Egipto explica su gesto de brazos cruzados y la discusión con Messi en el Mundial: “Terminó llorando”

    “El amuleto favorito de Messi”: quién es Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal del Mundial que alerta a Inglaterra

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas
    Cultura y entretención

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Hangar Rojo: la cinta chilena sobre la Escuela de Aviación como centro de detención clandestino fija su estreno

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán
    Mundo

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    La Asamblea Nacional venezolana anuncia una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición para reconstruir el país tras terremotos

    Netanyahu advierte a Irán de que la respuesta de Israel será “mucho más poderosa” si decide atacar

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”