“El amuleto favorito de Messi”: quién es Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal del Mundial que alerta a Inglaterra

Quién es Ismail Elfath, el árbitro de la semifinal del Mundial que genera polémica en Inglaterra por su vínculo con Messi. Foto: US Soccer

La FIFA confirmó al árbitro para la segunda semifinal del Mundial. El duelo entre Inglaterra y Argentina estará a cargo del estadounidense de origen marroquí Ismail Elfath. El encuentro se disputará este miércoles en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, a las 15 horas de Chile.

La designación del juez de 44 años ha generado reacciones en Inglaterra, principalmente por sus con Lionel Messi. Desde la llegada del transandino al Inter Miami, Elfath lo ha dirigido en cinco oportunidades, siempre con victoria para el equipo de Florida. Destaca la final de la Leagues Cup de 2023 frente a Nashville, el primer título en la historia del club.

Además, Elfath integró el equipo arbitral de la final del Mundial de Qatar 2022 entre Argentina y Francia como cuarto árbitro. Ese día fue la coronación planetaria de Messi.

También generó contraversia un episodio en 2024, en un partido del Inter Miami también ante ante el Nashville, esta vez por la MLS. El juez no dejó a Messi jugar rápido un balón y, tras los reclamos de la Pulga, el Elfath le pidió disculpas al delantero. Un gesto que se ha viralizado tras la designación.

De Marruecos a Estados Unidos

Nacido en Casablanca, Marruecos, emigró a Estados Unidos a los 18 años tras obtener una visa mediante el Programa de Diversidad. Se trata de un mecanismo también conocido como “la lotería de Green Card", que otorga hasta 55.000 residencias. Está dirigido a ciudadanos de países con tasas históricamente bajas de inmigración hacia la nación norteamericana.

Llegó con el objetivo de estudiar Ingeniería Mecánica en la Universidad de Texas y comenzó a jugar fútbol a nivel amateur como delantero.

Su carrera como árbitro comenzó luego de dejar la actividad como deportista. En 2012 debutó en la MLS y al cabo de cuatro años logró ser juez FIFA. Desde entonces ha dirigido en Copa América, Copa de Oro, Juegos Olímpicos, Mundial Sub 20, Mundial de Clubes y Copas del Mundo. En Estados Unidos fue elegido Árbitro del Año en 2020 y 2022. También fue protagonista de un hito al dirigir el primer encuentro con VAR.

Elfath en el partido entre Uruguay y España. Martin Zabala

El Mundial 2026 es su segunda Copa del Mundo como árbitro principal. En Qatar 2022 dirigió los encuentros entre Portugal y Ghana, Camerún y Brasil, y Japón frente a Croacia en octavos de final, además de actuar como cuarto árbitro en la final.

En la actual edición ya estuvo a cargo de tres partidos: el empate 2-2 entre Países Bajos y Japón, la victoria de España por 1-0 sobre Uruguay y el triunfo de Noruega por 2-1 frente a Brasil. En esos encuentros mostró ocho tarjetas amarillas y una roja.

Polémica en Inglaterra

Con la selección argentina registra un antecedente. Dirigió el empate 1-1 frente a España en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, resultado que dejó a la Albiceleste fuera de la competencia.

Para la semifinal entre Argentina e Inglaterra estará acompañado por los asistentes estadounidenses Corey Parker y Kyle Atkins, mientras que el italiano Maurizio Mariani será el cuarto árbitro.

En Inglaterra la designación generó controversia. “El árbitro del partido Inglaterra vs Argentina es el amuleto de la buena suerte de Lionel Messi", tituló Telegraph.

En el articulo destacan las cifras del juez dirigiendo a la Pulga. “Inglaterra contará con un árbitro para su semifinal del Mundial contra Argentina, bajo cuyo arbitraje Lionel Messi tiene un récord de victorias del 100 por ciento", establece.