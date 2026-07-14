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    El Deportivo

    “Les robé la billetera a los ingleses sin que se dieran cuenta”: el día en que Diego Maradona reconoció la Mano de Dios

    En la antesala de un nuevo duelo entre Argentina e Inglaterra en un Mundial, recordamos los testimonios del astro transandino del icónico gol que marcó en México '86.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    Diego Maradona vivió una vida llena de historias increíbles. (Foto: Photosport)

    Este miércoles 15 de julio, Argentina e Inglaterra se vuelven a encontrar en un Mundial. Y aunque ya han pasado 40 años y dos partidos más de aquella ocasión, el triunfo transandino en México ‘86 es el más icónico de este enfrentamiento.

    En dicha ocasión, el duelo entre sudamericanos y europeos tenía un ingrediente externo, la guerra por las islas Malvinas entre ambos países estaba latente y los transandinos tomaron la cita deportiva como una revancha tras la derrota en el conflicto bélico.

    “Vamos, vamos... que estos hijos de puta nos mataron a nuestros pibes, a nuestros amigos, a nuestros vecinos. ¡No podemos perder!“, les gritó Diego Armando Maradona a sus compañeros tras cantar el himno argentino. Sería el inicio de una jornada inolvidable para el ‘Pelusa’ y para la historia de este deporte: el ’10′ marcaría los dos goles del triunfo albiceletes y uno de ellos daría vida a la “Manos de Dios”.

    La mano de Dios, una de los goles más recordados y polémicos de todos los tiempos. (AP Photo/El Grafico, File)

    Las mejores frases de Diego Maradona sobre la ‘Mano de Dios’

    El 22 de junio de 1986, en el Estadio Azteca y por los cuartos de final de la cita planetaria, Argentina e Inglaterra se vieron las caras por tercer vez en su historia.

    Tras un primer tiempo parejo, en el minuto 56′, Stephen Hodge intentó habilitar a su arquero Peter Shilton, sin darse cuenta que Maradona entraba a su área, y cuando ambos fueron en busca del balón, el argentino lo desvía con la mano y marca la apertura de la cuenta.

    “¿El primer gol? Te lo juro, por lo que más quieras, salté junto a Shilton, pero le di con la cabeza. Lo que pasa es que se vio el puño del arquero y por eso la confusión. Pero fue con la cabeza, no tengan ninguna duda. Si hasta me quedó un chichón en la frente. Lo hice con la cabeza de Maradona, pero con la Mano de Dios", fue la primera descripción que hizo el ‘Barrilete Cósmico’ de su anotación y fue reproducida por el diario argentino Crónica.

    Pero como no había audio ni video de ese relato que entregó en los vestuarios del Azteca y tras ver el lío que se armó, al día siguiente, Diego Armando se desdijo en Tiempo Argentino. “Lo que yo dije fue que salté y la pelota me pegó, pero no lo hice a propósito, hasta pensé que se lo había metido Shilton”. Y luego en revista Gente, empezó a asumir lo que se transformaría en leyenda. “Sé que lo hice con la cabeza. Muchos dicen que lo hice con la mano. Yo digo que lo hice con la cabeza y con la mano de Dios”, reveló.

    En un documental, realizado en 1998, el fallecido futbolista aseveró que “les robé la billetera a los ingleses sin que se dieran cuenta, sin que pestañearan. Shilton, todos los arqueros son boludos y vos no sos la excepción". Diez años después, en El Gráfico, entregó otra justificación para su anotación: “Dije fue la ‘Mano de Dios’ porque no podía decir ‘fue con la mano’. Al árbitro lo iban a sancionar de por vida, porque los ingleses eran los capos de todo. Era todo un quilombo”.

    Al inicio de esta década, el formado en Argentinos Juniors relató que se encontró con el juez tunecino de aquel cotejo, Ali Bennaceur, y expresó: “Lo visité mientras estaba en Dubai. El me dijo una cosa. Los líneas cobraron el gol, no vieron la mano, pero hubo 80 mil personas que tampoco se dieron cuenta. Yo sólo no fui el equivocado. Se equivocó toda la cancha”.

    El 2008, en su debut como entrenador de la selección Argentina ante Escocia, su rememoranza fue más polémica. “Yo les voy a recordar que Inglaterra venció una final contra Alemania (1966) con un gol que no fue (fantasma), que lo vimos todos y nadie dijo nada. La historia no se cambió”, lanzó.

    Pero sin duda, uno de sus relatos más detallados, los entregó el 2020 a Detrás de Escena de AFA Play. “Cuando vi que iba para arriba, dije ‘no la alcanzo nunca, baja por favor’. Y se me ocurrió una idea. meter la mano y meter la cabeza. Claro, cuando caigo, no entendía dónde estaba la pelota. Miro... ¡y la pelota está en la red! Entonces, ¡empiezo a gritar ‘gol, gol!’“, confesó.

    Tras ello, se explayó concluyó: “Y Checho (Batista), el boludo de Checho, me pregunta si lo había hecho con la mano. ‘Callate la boca, boludo, y abrázame’, le dije. Ahí me empezaron a abrazar todos. Valdano también me pregunta: ‘¿No me digas que fue con la mano?. Y le respondo lo mismo. ‘Después te cuento, Valdano, dejate de hinchar las pelotas’“.

    “La mano de d10s”

    Más sobre:Mundial 2026ArgentinaInglaterraArgentina vs InglaterraDiego MaradonaMéxico 86FútbolHistoriaMano de Dios

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