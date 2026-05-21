Diego Maradona y Lionel Messi son dos de los mejores jugadores de la historia. Ambos llevaron a Argentina a lo más alto del podio en el Mundial. El Pibe de Oro lo consiguió en 1986. La Pulga, en 2022. Esas actuaciones, sumadas a carreras brillantes y a talentos únicos y, probablemente, irrepetibles los transforman en objetos de culto.

Ambos han marcado sus respectivas épocas. El Diez, de hecho, fue considerado como el mejor futbolista del siglo XX por la FIFA, junto a Pelé. El rosarino ha dominado el primer cuarto del período en curso. El título que logró en Qatar lo distancia de Cristiano Ronaldo, el único que podría amagarle esa condición.

“Claro que habrían jugado juntos”: la definición de Scaloni en el hipotético caso de poder reunir a Maradona y Messi

Lionel Scaloni es el técnico de la selección argentina. La condujo a su tercer título global. Hoy, de hecho, se prepara para repetir el logro. Sin embargo, el rosarino también se da el tiempo para analizar un escenario hipotético: que Maradona y Messi pudieran jugar juntos en una Albiceleste bajo su tutela.

"Claro que hubieran jugado juntos en mi Selección. No pienso en un sistema de juego en base al entrenador sino a los jugadores, fueron los mejores del mundo y solos se acomodan”, plantea en una entrevista concedida a la Conmebol, en el escenario de que en la actualidad fuese posible alinear a ambos astros.

Desde esa perspectiva, endosa el dolor de cabeza. “Se podrían complementar tranquilamente y el problema lo tendrían los rivales”, sentencia.

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo en el sorteo del Mundial. (Foto: @fifaworldcup_es)

Si Messi fuera eterno...

Scaloni también abordó otra situación. Esta vez, la realidad le golpeó fuertemente. El estratega se resiste a pensar que su pupilo más insigne dispute su último Mundial. “Poder verlo jugar es algo maravilloso. Más allá de que sea su último Mundial o no. No me gusta la añoranza o pensar en lo que va a pasar, quiero disfrutar el momento”, puntualiza.

“Me gusta pensar que va a seguir jugando, porque te pone triste, como pasó con Diego, no verlo más dentro de la cancha. Son futbolistas que marcaron la historia del fútbol. Pensar que no va a jugar más no te deja tranquilo. Prefiero pensar en el presente”, sostiene, en un escenario que también choca con la realidad. El astro del Inter Miami ya tiene 38 años y, en la práctica, ya se alejó de la primera línea del fútbol, al menos a nivel de clubes. En 2030, para el Mundial que partirá en Sudamérica y continuará en España, Portugal y Marruecos tendrá 42. Perfectamente, podría haber colgado los botines.