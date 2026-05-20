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    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    El exdefensor, quien compartió con el Rey en la Generación Dorada, aborda los líos que enfrenta el volante de Colo Colo. Pone especial atención en quienes lo rodean.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Arturo Vidal y Gonzalo Jara, en un entrenamiento de la Selección

    Arturo Vidal y Gonzalo Jara son parte de la historia de la Selección. Ambos integran la Generación Dorada y sus aportes fueron claves para los únicos títulos que ostenta la Roja: la Copa América de 2015 y la Copa América Centenario, del año siguiente. Juntos, también, consiguieron las clasificaciones mundialistas a Sudáfrica 2010 y a Brasil 2014.

    El hualpenino sigue atentamente los acontecimientos que vinculan a su excompañero con la sustracción de $ 50 millones desde una casa de cambios del sector céntrico de Santiago, donde trabajaba uno de los integrantes de su círculo cercano. El futbolista, quien ofreció declaraciones ante la PDI, tuvo que reintegrar el monto para evitar acciones legales en su contra.

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    Jara se retiró hace casi dos años del fútbol. Ahora es comentarista. En ese rol, se refirió a la compleja situación en la que está involucrado el mediocampista de Colo Colo. “Entristece, porque pareciera ser que se va quedando solo en su entorno, porque finalmente los que te dicen que no son muy pocos”, enjuicia respecto del origen de los problemas que rodean al exvolante del Barcelona, el Bayern Múnich y la Juventus, por citar a algunos de los clubes que defendió a nivel internacional, en el marco de una intervención en la radio ADN.

    Gonzalo Jara, histórico exdefensor de la Roja. Foto: Photosport

    El exdefensor, quien se formó en Huachipato y luego defendió a Colo Colo, donde coincidió con Vidal, extrapola la situación que vive Vidal con la que le ha tocado experimentar. “Yo siempre lo comento: el día que me retiro del fútbol, los amigos que me quedan son muy pocos. Me quedan cuatro o cinco, contados con los dedos de las manos, de todos los vestuarios y camarines que compartí”, sostiene. En ese contexto, una de sus declaraciones más controvertidas había sido la distancia que marcó respecto de Alexis Sánchez. “No lo sigo, era solo un compañero”, dijo.

    El exzaguero revela la conclusión que sacó después de conocer a quienes rodean al King. “Me entristece. Conocí un poco el entorno de Arturo y sé que hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí. Son muy pocos los que le dicen ‘esto está bien’ o ‘esto está mal’. Creo que eso está más cercano a lo que está pasando hoy”, concluyó, también a modo de diagnóstico para un escenario actual que, incluso, pudo resultar más complejo.

    Más sobre:Arturo VidalGonzalo JaraColo ColoFútbolFútbol Nacional

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