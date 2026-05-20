SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona y España acuerdan una nueva fecha para el regreso de Lamine Yamal

    La estrella del equipo culé sufrió una lesión en el músculo isquiotibial izquierdo, incidente que le ha impedido jugar desde el 22 de abril pasado.

    Rodrigo FuentealbaPor 
    Rodrigo Fuentealba
    Lamine Yamal podrá jugar la Copa del Mundo. FOTO: @sefutbol

    La selección de España vivió un duro golpe a finales del mes pasado. En medio de la victoria de Barcelona por 1-0 ante Celta de Vigo, Lamine Yamal debió salir de la cancha por una lesión muscular que puso en duda su presencia en la próxima Copa del Mundo.

    El atacante de 18 años, convirtió el gol del triunfo desde mediante tiro penal, a los 39 minutos. De inmediato, en la celebración de la conquista, sintió molestias en el isquiotibial izquierdo. Tuvo que abandonar el campo inmediatamente, generando preocupación en el entorno blaugrana y de su equipo nacional.

    Un mes más tarde, los cuerpos médicos de ambos equipos respiran más tranquilos, también para el talentoso jugador, quien está optimista respecto de su pronta recuperación.

    “Hasta el Mundial no toco balón”, bromeó la pasada semana en la comparecencia a un acto de la Kings League. Una frase que refleja la cautela con la que la estrella del Barça está tomando la recuperación.

    En el intertanto, el delantero continúa con su plan de refuerzo en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, siempre con el propósito claro de no forzar una irresponsable recuperación ni arriesgarse a una recaída que podría dejarle sin la Copa del Mundo.

    Nuevas fechas

    De acuerdo con lo que publica el diario catalán Mundo Deportivo la comunicación entre el elenco blaugrana y la Real Federación Española de Fútbol es permanente. Ambos organismos mantienen una fluida comunicación y llegaron a un acuerdo sobre el regreso del atacante.

    El pleno consenso es la idea de no exponer a Lamine en los primeros dos partidos contra rivales menores como Cabo Verde (lunes 15 de junio) y Arabia Saudita (sábado 21 del mismo mes). Eso, siempre y cuando, el futbolista no estuviera recuperado al ciento por ciento.

    En ese escenario, se espera el retorno del puntero solo para el duelo ante Uruguay, el último de la fase grupal en la zona H, el cual se disputará el 26 de junio en la ciudad azteca de Guadalajara.

    Lo cierto es que la lesión del atleta oriundo de Rocafonda exige al menos seis semanas de recuperación. Sin embargo, el equipo ibérico de todas maneras tendrá a su máxima figura para la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

    Tal como informa la prensa local, Lamine Yamal entrará el lunes en la lista que entregará el técnico Luis de la Fuente. Además, el delantero se concentrará la próxima semana con la selección española, pero la máxima establecida entre ambos cuerpos médicos sigue siendo la de riesgo cero.

    Sobre todo, después de ver cómo su compañero Fermín López se ha quedado sin Mundial por una fractura que sufrió en el quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que incluso lo hizo pasar por el quirófano.

    Más sobre:Mundial 2026FútbolLamine YamalSelección de EspañaBarcelona

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Presidente de la Abif llama a cuidar la competitividad de la banca tras decisión del BC de aumentar requerimiento de capital

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

    Oposición realiza masiva reserva de constitucionalidad tras aprobación en la megarreforma de invariabilidad tributaria por 25 años

    Lo más leído

    1.
    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    Joaquín Niemann es oficializado como participante de la próxima edición del US Open

    2.
    El Championship de los chilenos: el protagonismo de Marcelino Núñez, Lawrence Vigouroux y Ben Brereton en Inglaterra

    El Championship de los chilenos: el protagonismo de Marcelino Núñez, Lawrence Vigouroux y Ben Brereton en Inglaterra

    3.
    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    4.
    Un exjugador de Colo Colo en la lista: los cinco futbolistas que se ganaron el cheque del bono Pyme que reparte el Sifup

    Un exjugador de Colo Colo en la lista: los cinco futbolistas que se ganaron el cheque del bono Pyme que reparte el Sifup

    5.
    “Rueda de auxilio y oportunista”: la prensa argentina llena de elogios a Vicente Pizarro tras triunfo de Rosario Central

    “Rueda de auxilio y oportunista”: la prensa argentina llena de elogios a Vicente Pizarro tras triunfo de Rosario Central

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Los tratamientos para el colon irritable que “realmente funcionan”, según una gastroenteróloga de Harvard

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    Cómo estar en forma en la mediana edad se relaciona con una vida más larga y saludable, según un nuevo estudio

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?
    lt quiz

    ¿Cuánto sabes del completo chileno?

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Boston River vs. O’Higgins por la Copa Sudamericana en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League

    Dónde y a qué hora ver a Friburgo vs. Aston Villa por la final de la Europa League

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jesse & Joy en Chile: estos son los precios

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence
    Chile

    Revés del gobierno en megarreforma: Cámara rechaza cambios impulsados al sistema de franquicia tributaria del Sence

    Oposición realiza masiva reserva de constitucionalidad tras aprobación en la megarreforma de invariabilidad tributaria por 25 años

    Comisión de Constitución del Senado acuerda citar al canciller para abordar situación de chilenos que integran la flotilla Global Sumud

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”
    Negocios

    Vittorio Corbo respalda baja de impuestos, cree que es posible crecer al 4% y asegura que “Chile no está en quiebra”

    Presidente de la Abif llama a cuidar la competitividad de la banca tras decisión del BC de aumentar requerimiento de capital

    Proyecto de salario mínimo queda para junio: Cámara de Diputados posterga votación y desata la crítica de la CUT

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google
    Tendencias

    “La más importante en 25 años”: 3 cambios que transformarán la barra de búsqueda de Google

    Parcialmente nublado: así será el tiempo en la Región Metropolitana este miércoles 20 de mayo, según el pronóstico

    Qué tan saludable es la avena, según la evidencia científica

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”
    El Deportivo

    El drástico juicio de Gonzalo Jara al entorno de Arturo Vidal: “Hay muchos que le dicen todo el tiempo que sí”

    ¿Jugará el Mundial? Barcelona y España acuerdan una nueva fecha para el regreso de Lamine Yamal

    “Rueda de auxilio y oportunista”: la prensa argentina llena de elogios a Vicente Pizarro tras triunfo de Rosario Central

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada
    Tecnología

    Yoshi and the Mysterious Book: la belleza en una aventura que no busca reinventar nada

    Primer vistazo a los lentes con IA de Samsung y Google: el diseño como caballo de Troya

    Zoom “tech” al nuevo Geely EX5 EM-i

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí
    Cultura y entretención

    Netflix anuncia las fechas de cierre para “Cien años de soledad”: mira el adelanto aquí

    Kidd Voodoo sorprende como invitado en la segunda noche de Mon Laferte en el Movistar

    “Cómase este librito”: el desparpajo de un manuscrito inédito de Nicanor Parra que contrasta con Neruda

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”
    Mundo

    Irán sostiene de que Estados Unidos “busca empezar una nueva guerra” a pesar de mantener la “presión política y económica”

    Francia califica de “inadmisible” el trato a los detenidos de la flotilla y convoca al embajador israelí

    “Alguien de dentro”: Un informe revela un supuesto plan estadounidense-israelí para instalar al expresidente Ahmadinejad tras el ataque de Jamenei

    Galletas de vainilla y chocolate
    Paula

    Galletas de vainilla y chocolate

    Hablemos de amor: desde temprano aprendí a mirar mi cuerpo con dureza

    La fiesta eterna de ABBA