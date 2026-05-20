¿Jugará el Mundial? Barcelona y España acuerdan una nueva fecha para el regreso de Lamine Yamal

La selección de España vivió un duro golpe a finales del mes pasado. En medio de la victoria de Barcelona por 1-0 ante Celta de Vigo, Lamine Yamal debió salir de la cancha por una lesión muscular que puso en duda su presencia en la próxima Copa del Mundo.

El atacante de 18 años, convirtió el gol del triunfo desde mediante tiro penal, a los 39 minutos. De inmediato, en la celebración de la conquista, sintió molestias en el isquiotibial izquierdo. Tuvo que abandonar el campo inmediatamente, generando preocupación en el entorno blaugrana y de su equipo nacional.

Un mes más tarde, los cuerpos médicos de ambos equipos respiran más tranquilos, también para el talentoso jugador, quien está optimista respecto de su pronta recuperación.

“Hasta el Mundial no toco balón”, bromeó la pasada semana en la comparecencia a un acto de la Kings League. Una frase que refleja la cautela con la que la estrella del Barça está tomando la recuperación.

En el intertanto, el delantero continúa con su plan de refuerzo en la Ciutat Esportiva de Sant Joan Despí, siempre con el propósito claro de no forzar una irresponsable recuperación ni arriesgarse a una recaída que podría dejarle sin la Copa del Mundo.

Nuevas fechas

De acuerdo con lo que publica el diario catalán Mundo Deportivo la comunicación entre el elenco blaugrana y la Real Federación Española de Fútbol es permanente. Ambos organismos mantienen una fluida comunicación y llegaron a un acuerdo sobre el regreso del atacante.

El pleno consenso es la idea de no exponer a Lamine en los primeros dos partidos contra rivales menores como Cabo Verde (lunes 15 de junio) y Arabia Saudita (sábado 21 del mismo mes). Eso, siempre y cuando, el futbolista no estuviera recuperado al ciento por ciento.

En ese escenario, se espera el retorno del puntero solo para el duelo ante Uruguay, el último de la fase grupal en la zona H, el cual se disputará el 26 de junio en la ciudad azteca de Guadalajara.

Lo cierto es que la lesión del atleta oriundo de Rocafonda exige al menos seis semanas de recuperación. Sin embargo, el equipo ibérico de todas maneras tendrá a su máxima figura para la cita de México, Canadá y Estados Unidos.

Tal como informa la prensa local, Lamine Yamal entrará el lunes en la lista que entregará el técnico Luis de la Fuente. Además, el delantero se concentrará la próxima semana con la selección española, pero la máxima establecida entre ambos cuerpos médicos sigue siendo la de riesgo cero.

Sobre todo, después de ver cómo su compañero Fermín López se ha quedado sin Mundial por una fractura que sufrió en el quinto metatarsiano del pie derecho, lesión que incluso lo hizo pasar por el quirófano.