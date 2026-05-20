Reservas estratégicas de petróleo en EE.UU. anotan su mayor caída semanal de la historia.

En medio del impacto por la guerra contra Irán la reservas comerciales de petróleo en Estados Unidos cayeron más de lo esperado.

Según informó este miércoles la Administración de Información Energética (AEI) de Estados Unidos en la semana terminada el 15 de mayo las reservas bajaron en 7,5 millones de barriles, muy por sobre el descenso de 2,5 millones de barriles que estimaba el mercado.

Asimismo el país retiró casi 10 millones de barriles de la Reserva Estratégica de Petróleo (SPR), constituyendo la mayor caída semanal en la historia.

Las reservas estratégicas totalizaban 374,2 millones al 15 de mayo y el récord previo había sido la disminución de 8,6 millones que anotaron en la semana terminada el 8 de mayo.

Menor margen de maniobra

Al respecto, Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB sostuvo que el dato refuerza la señal de que las presiones sobre la oferta son materiales y no responden únicamente a factores transitorios.

“El uso de la SPR evidencia que las autoridades están recurriendo a inventarios de emergencia para amortiguar el impacto de un mercado ajustado, contener las presiones sobre los precios y mitigar riesgos para el abastecimiento”, afirmó.

Sin embargo, indicó, esta medida también refleja que el margen de maniobra se reduce, por lo que el mercado podría mantenerse sensible a nuevos choques de oferta, a la duración de la guerra y/o a señales de mayor demanda energética.