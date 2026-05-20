Crisis diplomática entre Bolivia y Colombia: Paz expulsa a embajadora y Petro denuncia que “se está pasando a extremismos”

Luego de las reiteradas declaraciones del presidente colombiano Gustavo Petro sobre la situación en Bolivia y que se consideran actos de injerencia en asuntos internos, el gobierno del presidente Rodrigo Paz decidió expulsar a la embajadora de Colombia Elizabeth García después de declararla persona no grata, si bien la Cancillería informó que esto no representa una ruptura de las relaciones diplomáticas con ese país.

“La presente decisión no constituye ruptura de relaciones diplomáticas con la república de Colombia ni afecta los históricos vínculos de amistad, cooperación y respeto entre ambos pueblos y estados”, señala un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

El gobierno también reiteró su disposición de mantener abiertos los canales diplomáticos e institucionales “en estricto apego al derecho internacional a los principios de la carta de las Naciones Unidas y al respeto recíproco que deben regir las relaciones entre estados”.

#Nacional | El canciller Fernando Aramayo confirmó que la embajadora de Colombia en Bolivia, Elizabeth García Carrillo, fue declarada persona no grata. Según la autoridad, la decisión responde a las “insistentes declaraciones públicas” del presidente colombiano Gustavo Petro,… pic.twitter.com/YnSSyb7Kae — La Razón Digital (@LaRazon_Bolivia) May 20, 2026

En el comunicado, la Cancillería boliviana informa que basado en el derecho internacional de la Convención de Viena, el gobierno decidió solicitar a la embajadora García la conclusión de sus funciones diplomáticas.

“La decisión adoptada responde a la necesidad de preservar los principios de soberanía, no injerencia en asuntos internos y respeto mutuo entre los estados pilares fundamentales de la convivencia internacional y de la relación diplomática entre naciones soberanas”, señaló la cartera liderada por Fernando Aramayo, según consigna el medio boliviano Brújula Digital.

“Efectivamente la embajadora fue declarada persona ‘non grata’ ante las insistentes declaraciones públicas del presidente Gustavo Petro de injerencia en política interna boliviana así como el endoso que hace el movimiento político desestabilizados de la democracia”, confirmó Aramayo en declaraciones a la cadena Unitel.

En los últimos días, Petro publicó diversos mensajes en su cuenta de X sobre los conflictos que atraviesa el país y en defensa de Morales.

Bolivia vive una insurrección popular.



Es la respuesta a la soberbia geopolítica.



Latinoamérica es una civilización diversa y diferente, no se le puede homogeneizar desde ningún lado del planeta.



Latinoamérica y el Caribe deben ser escuchados por el mundo mirando de frente en… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 17, 2026

Por ejemplo, el domingo 17 de mayo escribió: “Bolivia vive una insurrección popular. Es la respuesta a la soberbia geopolítica”.

Al día siguiente, en referencia a las protestas que derivaron en hechos de violencia y vandalismo, sostuvo que Bolivia está al “frente de la lucha por la dignidad latinoamericana”.

Este martes, después de que el expresidente boliviano Evo Morales denunciara una vez más un supuesto plan respaldado por Estados Unidos para capturarlo, el mandatario colombiano pidió a Washington no actuar contra el líder cocalero.

“Le solicito al gobierno de EE.UU. no atacar al expresidente Evo Morales. No confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hoja ese Coca con narcotráfico. Esperar la conclusión del panel de expertos de la comisión sobre drogas de la ONU. Un ataque a un expresidente legítimo y dirigente indígena como Evo Morales, solo llenará de sangre toda la América Latina”.

Esta es la cantidad de bloqueos de avenidas y carreteras principales que hay hoy en Bolivia. La Paz está cercada desde hace 20 días sin comida, gasolina, clases presenciales, oxígeno y medicinas en hospitales. Ah pero "deben tener paciencia, que las cosas no se hacen como antes". pic.twitter.com/hQ40cbhxbN — Mauricio Ríos García (@riosmauricio) May 20, 2026

El ministro de la Presidencia de Bolivia, José Luis Lupo, acusó este martes al expresidente Evo Morales de promover acciones de desestabilización mediante grupos radicales y afirmó que representa “al pasado” que la población rechazó en las urnas.

“Los hechos son que manda grupos delincuenciales para producir desestabilización democrática. Evo Morales claramente es la representación del pasado, de ese pasado que no quiere el cambio”, afirmó la autoridad en entrevista con Red Uno.

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) reportó a las 07:39 de este miércoles un total de 46 puntos de bloqueo en seis departamentos. La Paz, al igual que en días anteriores, mantiene 17 puntos; sin embargo, Cochabamba y Oruro incrementaron la cantidad de tramos interrumpidos.

“Que Petro vaya al Chapare y lleve a Evo ante la justicia”

En respuesta a los dichos de Petro, el canciller Aramayo desafió al presidente colombiano a trasladarse al Chapare y llevar personalmente al expresidente Evo Morales, quien enfrenta cargos por estupro (abuso a niñas), ante la justicia boliviana, en medio del anuncio oficial de expulsión de la embajadora colombiana en Bolivia, Elizabeth García Carrillo.

Le solicito al gobierno de EEUU no atacar al expresidente Evo Morales. No confundir la lucha social de campesinos cultivadores de hoja ese Coca con narcotrafico. Esperar la conclusión del panel de expertos de la comisión sobre drogas de la ONU.



Un ataque a un expresidente… https://t.co/VtjpZOsEG6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 19, 2026

“Que venga el señor Petro, que aterrice en el Chapare, en Chimoré, que tome de la mano al señor Morales y lo traiga para que rinda declaración”, expresó Aramayo durante una conferencia de prensa, en respuesta a las declaraciones del mandatario colombiano, quien calificó la crisis boliviana como una “insurrección popular” y se ofreció como mediador.

El jefe de la diplomacia boliviana sostuvo que Petro no solo interfiere en asuntos internos del país, sino que además omite pronunciarse sobre la situación judicial de Morales, declarado rebelde dentro de un proceso penal abierto en Bolivia, destacó el diario cruceño El Deber.

“¿Por qué no le pide al señor Morales que se presente ante la justicia y responda?”, cuestionó.

Aramayo elevó aún más el tono al vincular la defensa política del exmandatario con las denuncias judiciales que pesan en su contra y aclaró que la expulsión de la embajadora no es contra ella, sino una acción para “hacer respetar la soberanía” de Bolivia. “Estábamos esperando una disculpa del presidente Petro, pero como no se dio, procede esta determinación diplomática”, afirmó.

¡Diplomacia hipócrita! El gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia con el argumento de “injerencia” en asuntos internos del presidente @petrogustavo. Pero no hace lo mismo con los diplomáticos de EEUU. Israel, Unión Europea, Argentina y varios países gobernados… pic.twitter.com/ymQeOzigvo — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) May 20, 2026

“Que acompañe al señor Morales a los juzgados para que responda por sus denuncias de pedofilia”, insistió el canciller, al remarcar que no se trata de especulaciones, sino de procesos judiciales en curso.

El canciller boliviano rechazó de plano la posibilidad de una mediación planteada por Petro, al considerar que Bolivia no se encuentra en una situación de conflicto entre partes sin comunicación, condición básica -según explicó- para activar ese mecanismo diplomático.

Además, acusó al mandatario colombiano de difundir información falsa sobre la situación interna del país.

“¿Ustedes están observando asesinatos en nuestras calles? ¿Han visto militares y policías con armas letales? Toda la acción ha sido de contención y disuasiva”, sostuvo.

La respuesta de Petro no tardó en llegar. El mandatario colombiano dijo este miércoles que Bolivia “está pasando a extremismos”.

Fernando Aramayo, canciller de Bolivia: “Lo que se está gestando es claramente un golpe de Estado”https://t.co/bCm6RfFNQl — infobae (@infobae) May 20, 2026

“Si por proponer un diálogo y una intermediación sacan a la embajadora, es porque se está pasando a extremismos que pueden llevar a una situación muy difícil al pueblo boliviano, espero que eso no pase”, afirmó Petro.

En diálogo con radio Caracol de Colombia, Petro reiteró que su país está dispuesto a servir de intermedio por un diálogo. El “único comentario que yo hice es (que) estamos dispuestos a servir de intermediarios por un diálogo. Lo que sabemos que pasa en Bolivia, hasta este momento, es que hay un pueblo en las calles al que están matando y hay un gobierno que está cuestionado por ese pueblo, que puede tomar la decisión que tomaron gobiernos colombianos de desatar la muerte sobre la población que se moviliza o abrir un diálogo”, afirmó.

Insistió que “Bolivia, tal como está en este momento, amerita que se abra un gran diálogo nacional o la consecuencia puede ser una masacre sobre la población boliviana, que ningún ser humano en el mundo debe querer y desear”.

Por su parte, Evo Morales cuestionó este miércoles la expulsión de la embajadora colombiana, Elizabeth García. “¡Diplomacia hipócrita! El gobierno de Rodrigo Paz expulsó a la embajadora de Colombia con el argumento de “injerencia” en asuntos internos del presidente @petrogustavo. Pero no hace lo mismo con los diplomáticos de EE.UU. Israel, Unión Europea, Argentina y varios países”, escribió el exmandatario en sus redes sociales.

Denuncia ante la OEA y respaldo de EE.UU.

En medio de las tensiones diplomáticas entre Bolivia y Colombia, el gobierno de Rodrigo Paz presentó este miércoles ante el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) la compleja situación que vive el país. En ese contexto, denunció un escenario de desestabilización contra la actual administración, pidió respaldo hemisférico para preservar el orden democrático y solicitó el seguimiento político del organismo regional, detalla el diario El Deber.

El canciller Fernando Aramayo alertó ante el Consejo Permanente de la OEA sobre “amenazas al orden democrático” en Bolivia. La autoridad denunció acciones de “desestabilización, ataqu3s a instituciones públicas, bloqueos y afectaciones al abastecimiento de alimentos e insumos… pic.twitter.com/6w8VsfFuVp — EL DEBER (@grupoeldeber) May 20, 2026

La representación boliviana estuvo liderada en Washington por el vicecanciller Carlos Paz Ide. Previamente, el canciller Fernando Aramayo intervino de manera virtual para exponer la posición oficial sobre el conflicto que, según el gobierno, ya supera los 20 días y mantiene cercada a La Paz con severas consecuencias económicas y sociales.

“Bolivia desea solicitar el acompañamiento político y el seguimiento atento del señor secretario general de la Organización de los Estados Americanos (...) a fin de contribuir al fortalecimiento del diálogo democrático, la preservación de la institucionalidad y la paz social en nuestro país”, señaló Aramayo ante el organismo hemisférico.

El canciller también pidió al sistema interamericano “condenar toda forma de violencia política, coerción organizada y acciones destinadas a alterar el normal funcionamiento institucional del Estado”, además de expresar solidaridad con la población boliviana, a la que definió como la principal afectada por las consecuencias del conflicto.

"Vamos a activar todas las actividades y acciones diplomáticas", Fernando Aramayo, canciller de Bolivia, tras acusaciones del presidente Petro al Estado de Bolivia. — Caracol Radio (@CaracolRadio) May 19, 2026

Uno de los puntos centrales del mensaje boliviano fue la advertencia sobre una eventual instrumentalización política del conflicto. “Bolivia observa con preocupación que determinados sectores buscan instrumentalizar la conflictividad social con fines de erosión institucional y desestabilización política”, sostuvo Paz Ide.

El vicecanciller alertó además sobre la convergencia entre mecanismos de presión extrema y “actores vinculados a economías ilícitas”, una línea argumental que coincide con declaraciones previas del gobierno boliviano y con el reciente pronunciamiento del subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien advirtió sobre la presencia de crimen organizado y narcotráfico en la actual crisis.

Este martes, Landau escribió en X: “Que no quepa duda: quienes sufrieron una aplastante derrota en las urnas en Bolivia el año pasado intentan derrocar al presidente @Rodrigo_Paz organizando disturbios y bloqueos con el apoyo del crimen organizado y los narcotraficantes. Hablé con mi amigo el presidente Paz esta tarde y le aseguré que Estados Unidos apoya firmemente al gobierno constitucional legítimo de Bolivia y rechaza este intento de sustituir el orden institucional por la anarquía”.

El embajador estadounidense ante la OEA, Leandro Rizzuto Jr., ratificó este miércoles la posición de Washington. “Estados Unidos está muy preocupado por los bloqueos en Bolivia y el daño que causan a la población boliviana, incluyendo el corte del suministro de alimentos, combustible y medicamentos”, afirmó el diplomático.

Rizzuto remarcó que Washington respalda al presidente Rodrigo Paz como autoridad legítimamente electa y expresó su apoyo a las instituciones democráticas bolivianas en medio de la actual crisis. “Estados Unidos apoya al presidente Paz, que fue democráticamente elegido por el pueblo boliviano, así como a las instituciones democráticas de Bolivia”, sostuvo.

“Estados Unidos condena cualquier intento de afectar el proceso democrático de Bolivia mediante violencia o intimidación”, afirmó el embajador estadounidense ante la OEA.

Por su parte, el secretario general de OEA, Albert Ramdin, expresó este miércoles su respaldo al presidente Rodrigo Paz y pidió a los actores políticos renunciar a la violencia en medio de la crisis que atraviesa Bolivia.

Let there be no mistake: those who lost overwhelmingly at the ballot box in Bolivia last year are trying to overthrow President @Rodrigo_PazP by organizing RIOTS and BLOCKADES with the support of organized crime and drug traffickers. I spoke with my friend President Paz this… — Christopher Landau (@DeputySecState) May 19, 2026

Ramdin emitió dicha afirmación durante la sesión del Consejo Permanente de la OEA, convocada después de que el gobierno boliviano solicitara respaldo internacional frente a los conflictos y movilizaciones registradas en el país.

“La Secretaría General apoya al presidente democráticamente elegido. Condenamos cualquier tipo de violencia”, afirmó Ramdin ante los representantes de los Estados miembros.

También, cuestionó el uso de la fuerza como mecanismo de presión política. “El uso de fuerza ilegítima no puede justificarse. Pedimos que se renuncie a la violencia como una herramienta de coerción”.

En la parte final de su intervención, Ramdin ofreció apoyo de la OEA para acompañar al país. “La OEA está dispuesta a colaborar y asesorar al gobierno de Bolivia”, declaró.