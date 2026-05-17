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    Canadá confirma el primer caso de hantavirus en aislamiento en Columbia Británica

    La directora de salud pública de la región, Bonnie Henry, detalló que la persona que viajó en el crucero MV Hondius dio “positivo preliminar” el viernes, lo que significa que aún debe ser confirmado por un laboratorio nacional de microbiología.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Pasajeros del crucero MV Hondius. Imagen @CrisisWireHQ en X.

    Uno de los cuatro pasajeros canadienses que viajaron en el crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus en abril, dio “positivo preliminar” tras una prueba realizada al ser hospitalizado en Columbia Británica por desarrollar síntomas leves relacionados con la enfermedad.

    La directora de salud pública de la región, Bonnie Henry, dijo que el resultado de la prueba de la persona originaria de Yukón fue presuntamente positivo el viernes, lo que significa que aún debe ser confirmado por un laboratorio nacional de microbiología.

    “Está claro que esto no es lo que esperábamos, pero sí lo que habíamos planeado”, añadió Henry, según declaraciones recogidas este sábado por la cadena nacional CBC.

    “Quiero recalcar que el hantavirus es un virus muy diferente de los otros virus respiratorios con los que hemos estado lidiando, como el Covid, la gripe o el sarampión, y seguimos sin considerar que tenga potencial pandémico”, detalló la especialista.

    La directora de salud pública de la Columbia Británica, Bonnie Henry. Imagen @604RAW en X.

    Los cuatro pasajeros canadienses comenzaron su aislamiento en Vancouver tras regresar a Canadá el pasado domingo. Tres de esas cuatro personas que se encontraban aisladas en un alojamiento proporcionado por las autoridades sanitarias fueron pronto trasladadas a un hospital en Victoria.

    En una rueda de prensa, Henry además hizo hincapié en que ninguno de los viajeros ha mantenido contacto con el público general durante su traslado desde el aeropuerto de Victoria tras aterrizar el pasado domingo. Asimismo, precisó que todo el personal sanitario implicado en el operativo utilizó equipos de protección individual (EPI) en todo momento.

    En un principio, las autoridades de salud exigieron a los cuatro pasajeros someterse a un aislamiento obligatorio de al menos 21 días, intervalo considerado de mayor riesgo dentro del periodo de incubación del virus, el cual puede extenderse hasta los 42 días.

    “Está claro que (para el nuevo positivo), la situación ha cambiado drásticamente y lo vamos a reevaluar (en referencia a los requisitos de aislamiento)”, declaró finalmente la directora de salud pública canadiense.

    Más sobre:CanadáHantavirusColumbia BirtánicaMV HondiusPositivo preliminarBonnie HenryMundo

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