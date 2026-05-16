Temporada de nieve: centros de esquí esperan estreno para primeras semanas de junio

Los centros de esquí en el país están expectantes para la nueva temporada de nieve. Distintos actores de la industria tienen perspectivas positivas de lo que se viene este 2026, sosteniendo la racha positiva que han tenido durante los últimos dos años.

“Esperamos nuevamente una gran temporada. Venimos de tres años muy sólidos, con un gran equipo que hace bien las cosas para que más personas suban a la montaña y esquíen”, dice la gerenta general de Valle Nevado, Dominique Rudloff.

En El Colorado explican que esta temporada “según los pronósticos climatológicos, podría ser tan buena como las dos temporadas pasadas, que fueron temporadas con resultados históricos, a lo menos para los centros de la Región Metropolitana. Estos pronósticos están influenciados por la presencia del fenómeno de El Niño, que debería darse de manera aumentada a medida que se aproxima el invierno. En la práctica, esto significa que debería haber más precipitaciones que en un año sin El Niño, lo cual en principio es ‘bueno’ para los centros de esquí“, señala su gerente general, José Ignacio Morales.

Pero El Niño también puede generar “un leve aumento de las temperaturas promedio, elevando la línea de nieve o ‘isoterma 0°', lo que podría complicar la operación de los centros que se encuentran a una menor altitud. En todo caso, en la industria de la nieve la última palabra la tiene la naturaleza y habrá que ver en los hechos cómo se manifiestan las precipitaciones y nevadas“, explica Morales.

¿Cuándo esperan los centros de esquí abrir oficialmente la temporada de nieve? El Colorado es el que tiene la estimación más temprana, apuntando a la primera semana de junio, “o antes si las condiciones lo ameritan”. Corralco, en la Región de La Araucanía, planea comenzar el segundo fin de semana de junio. Valle Nevado y La Parva tienen planificada la apertura para el 19 de junio, mientras que Portillo para el 20, para extenderse hasta el 26 de septiembre.

Portillo

El gerente general de Ski Portillo, Miguel Purcell, asegura que “la temporada anterior fue excelente en términos de condiciones de nieve y en la cantidad de turistas que recibimos, por lo que esperamos que este invierno sea aún mejor”. Eso sí, no detalla cuánto más.

Pia Vergara

Para este año, cuenta, Portillo “ha estado trabajando intensamente para mejorar las instalaciones del hotel y del centro de esquí en general. Se hizo una inversión estratégica para desarrollar varios proyectos de remodelación de espacios comunes y algunos tipos de alojamientos, como el Octógono y Chalets –que habían tenido una primera etapa el año pasado-, además de modernizaciones en las pistas“.

Hasta el momento “tenemos muy buena ocupación hotelera, con semanas prácticamente reservadas por completo. Vemos mucho entusiasmo por esta temporada de invierno, lo que se ha traducido en la reserva y planificación de vacaciones en la nieve con bastante anticipación“, afirma Purcell.

Valle Nevado

La gerente general de Valle Nevado, Dominique Rudloff, indica que “los últimos tres inviernos ha sido los mejores en la historia de Valle Nevado, y para este 2026 proyectamos cerca de 320.000 vistas”.

Con esto, esperan una alta ocupación hotelera que supere el 90% promedio durante la temporada. Al igual que Portillo, “hemos visto reservas muy anticipadas y mucho interés por la nieve chilena, tanto en el público local, como internacional”, dice Rudloff.

Para este año “ampliamos el sistema de fabricación de nieve —especialmente en zonas para principiantes—; modernizamos los sistemas electrónicos de la Góndola y la telesilla Prado; incorporamos un nuevo pisa—nieves; renovamos equipamiento de rental; implementamos nuevos sistemas de autoservicio de entrega de tickets; inauguraremos Aconcagua Ski Residences, un nuevo proyecto que mejorará y ampliará en casi un 20% la oferta de alojamiento con un producto único en su tipo, y el Hotel Valle Nevado tuvo una importante renovación. Todos nuestros hoteles incluyen ticket interconectado con La Parva”, añade.

La Parva

El gerente general de La Parva, Juan Rodríguez, señala que “queremos seguir creciendo para seguir mejorando como destino, y para este año esperamos más de 150.000 esquiadores, lo que refleja un crecimiento cercano al 10% desde 2024”. La comparativa se debe a que dicho año fue récord para el negocio de la nieve.

La Parva trabajó en mejoras de la telesilla Tórtolas y los andariveles Vegas y Alpha, que estarán disponibles a partir de este invierno. “Asimismo, hicimos una ampliación del sistema de nieve artificial par la zona de Fabres. Estos hitos se complementan con novedades que incluirán una nueva máquina pisanieves con winche, la modernización del rental, la actualización de la señalética e instalaciones de seguridad”, detalla.

“Para 2027/2028 contemplamos una telesilla doble (El Paso) para mejorar la conexión con Valle Nevado y una góndola para 8 personas que conectará La Parva Chica con el sector del 3.100. Ambos proyectos forman parte de la revisión que lleva a cabo la Fiscalía Nacional Económica (FNE) sobre la adquisición de Andacor“,agrega Rodríguez.

Valle Nevado y La Parva pertenecen a Mountain Capital Partners, una empresa estadounidense que busca también incorporar a Andacor (dueña de El Colorado) a su portafolio, ingresando como socio controlador a la sociedad. Los planes en conjunto es hacer un complejo extragrande entre los tres centros.

El Colorado

Para este invierno el principal centro de esquí de Andacor proyecta nuevamente un incremento de sus visitantes. “Nuestras proyecciones casi siempre son al alza, en especial después de dos temporadas consecutivas de alta afluencia de público y buenos resultados, que nos dan indicios de una reactivación de las actividades de nieve que se vieron muy deprimidas antes y después de la pandemia. Este año no es la excepción: tenemos metas de visitantes superiores a 2024 y 2025 en todos nuestros centros“, anticipa el gerente general, José Ignacio Morales.

El Colorado 2 ok Jaime San Martin

Eso sí, sus expectativas para la variación de ingresos es optimista, pero moderada, ante la “configuración de factores como visitantes de Argentina, Brasil y otros destinos, la situación de los precios de los combustibles y, por supuesto, las condiciones de nieve. El crecimiento de los ingresos estará empujado por áreas como escuela de esquí, restaurantes, pases de temporada y alojamiento, entre otros“.

Morales relata que para esta temporada fortalecieron la fabricación de nieve artificial, aumentaron la capacidad de los restaurantes, y crearon nuevos puntos y servicios para sus clientes.

Pero Andacor también es dueño de otros centros. Entre sus novedades, Morales destaca que en “el Centro de Montaña Farellones tendremos nuevas atracciones muy originales que nos permitirán aumentar la capacidad del parque. En Pillán (Volcán Villarrica) vamos a habilitar un nuevo andarivel para aumentar la capacidad de transporte de esquiadores y el dominio esquiable, y reforzamos la infraestructura base para asegurar una operación continua durante todo el invierno. En Volcán Osorno habilitamos una pista nueva en el sector alto, aumentamos la cobertura de los cercos de nieve y ampliamos la zona escuela. Además, ampliamos la oferta gastronómica de todos nuestros restaurantes”.

Corralco

El gerente comercial de Corralco, Guillermo Vergara, anticipa que este año se espera “un crecimiento cercano al 20%, impulsado por la consolidación de Corralco como un destino de nieve de nivel internacional y por el creciente interés tanto del mercado nacional como internacional“.

Corralco 2

“Hemos observado un mayor dinamismo en mercados internacionales, especialmente Brasil, junto con una demanda creciente del mercado nacional, impulsada por el atractivo del destino y por experiencias cada vez más completas y diferenciadas”, detalla Vergara.

El impulso internacional, más las mejoras que buscan llevar a cabo este año, empujarán al alza los ingresos de la temporada y la ocupación hotelera.

Entre las novedades de la temporada, Vergara destaca “las mejoras y ampliaciones en la pista de aprendizaje, tanto en la base como en el sector medio, consolidando a Corralco como uno de los centros de esquí con las mejores pistas de Sudamérica. Esta temporada incorporamos una nueva magic carpet (cinta transportadora) de última generación, que facilita el aprendizaje de niños y adultos que se inician en el esquí. En la misma línea, reubicamos uno de los andariveles, lo que permite mejorar la conectividad de la montaña, habilitar dos nuevas pistas para principiantes y ampliar la superficie esquiable”.