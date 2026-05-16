Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud
Revisa los recientes movimientos sísmicos registrados por el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile. Además, conoce las recomendaciones de Senapred sobre qué hacer en caso de un terremoto.
Durante la presente jornada, se han registrado sismos de variada intensidad en distintos lugares del país.
No obstante, la mayoría de los movimientos resultan imperceptibles, debido a que Chile se encuentra ubicado en el límite de las placas tectónicas de Nazca y Sudamericana, cuyos movimientos producen vibraciones de parte de la corteza terrestre.
Por motivos de seguridad, resulta relevante mantenerse informado sobre los recientes temblores que se registran en el país, una labor que desarrolla el Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile.
Temblor hoy, sábado 16 de mayo en Chile
Estos son los sismos informados por Sismología:
06:49 horas
Sismo de magnitud 4.1, ocurrido a 99 km al oeste de San Antonio de Los Cobres y a 198 km de profundidad.
06:00 horas
Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 55 km al oeste de Ollagüe y a 137 km de profundidad.
04:02 horas
Sismo de magnitud 3.1, ocurrido a 89 km al noreste de Alto del Carmen y a 103 km de profundidad.
04:01 horas
Sismo de magnitud 3.3, ocurrido a 7 km al sur de Parque Fray Jorge y a 30 km de profundidad.
03:23 horas
Sismo de magnitud 3.2, ocurrido a 114 km al oeste de Lebu y a 17 km de profundidad.
02:49 horas
Sismo de magnitud 4.3, ocurrido a 80 km al este de Socaire y a 225 km de profundidad.
01:30 horas
Sismo de magnitud 3.0, ocurrido a 26 km al noreste de Putre y a 143 km de profundidad.
Qué hacer en caso de un sismo
El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) entregó algunas recomendaciones sobre cómo actuar ante un movimiento sísmico de importancia.
Estas son las sugerencias entregadas por Senapred:
- Mantener la calma y buscar un lugar de protección sísmica.
- Protegerse debajo de un elemento firme. Si no es posible, mantenerse al lado del mismo objeto.
- Cortar la energía eléctrica y cerrar las llaves de paso de agua y gas.
- Si se está en la calle, alejarse de edificios, postes y cables eléctricos.
- En caso de estar en un evento masivo, la persona debe quedarse en el lugar y proteger la cabeza y cuello con los brazos. Además, también tendrá que seguir las indicaciones de los encargados de seguridad del recinto.
- Si se está manejando en un túnel, puente o autopista, se debe reducir la velocidad y detenerse tras salir del lugar
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