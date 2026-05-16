A qué hora y dónde ver a Chelsea vs. Manchester City por la final de la FA Cup
Los clubes definen el título este fin de semana en el Wembldey Stadium de Inglaterra.
Este fin de semana se define la FA Cup, con la gran final que enfrenta a Chelsea con el Manchester City.
Los clubes se instalaron en la etapa tras dejar a Leeds y Southampton en semifinales, respectivamente, y llegan con intenciones de sumar un título a la temporada.
Se trata de un desafío que los ciudadanos afrontan tras conseguir la Carabao Cup en su duelo con Arsenal, mismo equipo que escoltan en la Premier League.
Cuándo juega Chelsea vs. Manchester City
El partido de Chelsea contra el Manchester City es este sábado 16 de mayo, a las 10:00 horas de Chile.
Los clubes definen el título en el Wembley Stadium de Inglaterra.
Dónde ver a Chelsea vs. Manchester City
El partido de Chelsea contra el Manchester City se transmite en el canal ESPN.
Además, la final de la FA Cup va por la plataforma de streaming Disney+, dentro del Plan Premium.
