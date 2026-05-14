Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China. Foto: REUTERS.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , llegó esta semana a Beijing para una visita de Estado en la que se reunirá con su par chino, Xi Jinping , con una agenda marcada por comercio, inteligencia artificial, tecnología y el escenario geopolítico en torno a Taiwán.

El mandatario estadounidense arribó este miércoles al país asiático antes de juntarse con Xi tanto jueves como viernes. El viaje incluye una gran recepción en el Gran Salón del Pueblo, una visita al Templo del Cielo y un banquete de Estado.

En su comitiva lo acompañan figuras clave del mundo empresarial estadounidense: desde Wall Street hasta la agroindustria y la industria aeroespacial .

“Le pediré al presidente Xi Jinping, un líder de extraordinaria distinción, que ‘abra’ China para que estas personas brillantes puedan desplegar su talento y ayudar a llevar a la República Popular China a un nivel aún más alto”, señaló Trump en la red Truth Social.

Entre la larga comitiva, destacan los CEO de las grandes tecnológicas, protagonistas de la nueva disputa estratégica entre Washington y Beijing.

Elon Musk (Tesla)

Elon Musk viajó a China a bordo del Air Force One junto a Trump. El empresario lidera Tesla, Inc. y SpaceX, además de ser propietario de la red social X.

Su relación con el mandatario ha tenido altibajos públicos, incluyendo un enfrentamiento en redes sociales el año pasado.

Sin embargo, Musk volvió a alinearse con la administración y hoy centra sus esfuerzos en sus empresas, varias de las cuales tienen intereses directos en China . Tesla, en particular, mantiene operaciones relevantes en el país asiático.

El empresario también enfrenta desafíos judiciales y regulatorios tanto en Estados Unidos como en Europa, en medio de disputas vinculadas al manejo de contenidos en X y al desarrollo de inteligencia artificial.

Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China. Foto: archivo.

Tim Cook (Apple)

El CEO de Apple Inc., Tim Cook, también forma parte de la delegación. Tras 15 años al frente de la compañía, anunció que dejará el cargo el 1 de septiembre, aunque seguirá vinculado como presidente ejecutivo.

Durante su gestión, Apple se consolidó como una de las empresas más valiosas del mundo, impulsada por el iPhone.

Sin embargo, su fuerte dependencia de la manufactura en Asia lo obligó a desarrollar una delicada estrategia diplomática durante las guerras comerciales entre Estados Unidos y China .

En el actual mandato de Trump, Cook enfrentó nuevos aranceles sobre productos tecnológicos.

Como respuesta, Apple trasladó parte de la producción destinada al mercado estadounidense desde China hacia India y comprometió millonarias inversiones en Estados Unidos para mitigar el impacto político y económico.

Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

Jensen Huang (Nvidia)

Otro de los nombres clave es Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, empresa central en la carrera global por la inteligencia artificial.

Su viaje se produce meses después de que la administración Trump autorizara la exportación a China del chip de IA H200, aunque bajo estrictas condiciones de seguridad.

Las nuevas regulaciones exigen que Nvidia garantice suministro suficiente en Estados Unidos y que los chips sean sometidos a revisiones externas antes de su venta al gigante asiático.

Eso sí, los modelos más avanzados de la compañía –como Blackwell y el próximo Rubin– quedaron fuera de las autorizaciones.

La tensión por el acceso chino a semiconductores de última generación es uno de los ejes estructurales de la competencia tecnológica entre ambas potencias.

Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China

Dina Powell McCormick (Meta)

En la delegación también destaca Dina Powell McCormick, quien asumió en enero la presidencia de Meta Platforms, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp.

Su nombramiento fue respaldado por el fundador de la compañía, Mark Zuckerberg, y por el propio Trump.

Powell tiene experiencia en el sector público: fue asesora adjunta de seguridad nacional durante la primera administración Trump y ocupó altos cargos en el Departamento de Estado bajo la presidencia de George W. Bush.

Su presencia refuerza la relevancia de la inteligencia artificial y la infraestructura digital en la agenda bilateral.

Quiénes son los CEO de big techs que acompañan a Trump en su visita a China. Foto: Meta

La delegación completa

Además de los ejecutivos tecnológicos, la comitiva incluye a líderes de las finanzas, la industria y la agroexportación: