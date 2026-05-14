Dos detenidos deja robo a tienda de ropa ubicada en el centro de Santiago

Dos sujetos fueron detenidos en horas de la noche tras ser sorprendidos robando una tienda comercial en pleno centro de Santiago.

Los hechos se registraron en el cruce de Monjitas con Miraflores, donde los individuos forzaron el ingreso al local para luego sustraer una gran cantidad de prendas de vestir.

Según detalló el Capitán Sheng Castillo, Oficial de Ronda Prefectura Santiago Central, “el personal policial se acercó rápidamente al lugar y se encontró de frente con los individuos que estaban en un furgón cargando especies”.

“Se intenta andar a la fuga, en ese instante es detenido el conductor del vehículo, y el acompañante del vehículo que cargaba las especies se da a la fuga hasta la ribera del río Mapocho, donde es finalmente detenido por el personal policial”, agregó.

Ambos detenidos tenían prontuario policial, aunque sin cargos vigentes.

Respecto a cómo ingresaron al lugar, el funcionario policial expresó que tras el cierre de esta, los individuos habrían forzado los candados y protecciones que mantenía la tienda.

En el hecho se lograron recuperar la totalidad de las prendas sustraídas.