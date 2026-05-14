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    Xi advierte de posibles “conflictos” con Estados Unidos si “no se gestiona bien” el diálogo sobre Taiwán

    Xi además apuntó al tema de Taiwán como “el asunto más importante en las relaciones” entre ambos países.

    Por 
    Europa Press
    Xi Jinping y Donald Trump. AFP TINGSHU WANG ALLISON ROBBERT

    El presidente de China, Xi Jinping, ha advertido este jueves frente a su par estadounidense, Donald Trump, que la “independencia de Taiwán y paz en el estrecho” son ideas “incompatibles” y que si Washington y Beijing “no gestionan bien” este asunto “surgirán fricciones e incluso conflictos” entre ambos, llevando las relaciones bilaterales a “una situación muy peligrosa”.

    “Si se gestiona adecuadamente, las relaciones entre ambos países podrán mantenerse estables en general. Si no se gestiona bien, surgirán fricciones e incluso conflictos entre ambos países, lo que empujará las relaciones entre China y Estados Unidos a una situación muy peligrosa”, ha manifestado Xi en declaraciones recogidas por la agencia Xinhua desde el Gran Salón del Pueblo de la Plaza de Tiananmén, en Pekín, donde se ha reunido con Trump.

    Describiendo la cuestión de Taiwán como “el asunto más importante en las relaciones” entre ambos países, el mandatario chino ha mantenido que “la independencia de Taiwán y la paz en el estrecho de Taiwán son incompatibles”.

    Con todo, el presidente del gigante asiático ha agregado un punto para el diálogo tras manifestar su firme postura, al subrayar que “mantener la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán es el mayor denominador común entre China y Estados Unidos”.

    Esta intervención de Xi ha marcado un cambio de tono con respecto al inicio de una reunión bilateral dominada por palabras positivas a ambos lados de la mesa, donde, mientras Trump ha definido a su par como “un gran líder” y ha mostrado su esperanza de hacer negocios tras rodearse de empresarios, el mandatario chino ha alegado que Washington y Pekín “deben ser socios, no adversarios”.

    Esta ha sido más la actitud con la que ha abordado las relaciones comerciales con Estados Unidos, donde ha advertido que “no hay ganadores” y que “la esencia” de dichos vínculos “es el beneficio mutuo y la cooperación”

    “Ante las diferencias y las fricciones, la consulta en pie de igualdad es la única opción correcta”, ha alegado, destacando “un resultado globalmente equilibrado y positivo” de la última reunión entre los representantes comerciales de ambas potencias: “Una buena noticia para los pueblos de ambos países y para el mundo”. “Ambas partes deben trabajar juntas para mantener el impulso positivo que tanto ha costado conseguir”, ha apostillado.

    Más sobre:Estados UnidosChinaDonald TrumpXi JinpingTaiwán

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