Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

El calendario de actualizaciones de Samsung ya tiene un nuevo hito. Desde Seúl, la compañía confirmó el inicio de la fase beta de One UI 9 , la nueva versión de su sistema operativo móvil basado en Android 17.

El despliegue comenzará a lo largo de esta semana y estará enfocado, en una primera etapa, en los usuarios de la actual línea Galaxy S26, es decir, de los equipos Galaxy S26, Galaxy S26+ y Galaxy S26 Ultra.

La iteración busca pulir la experiencia del usuario y está centrada en entregar herramientas más intuitivas, ampliar las opciones de personalización y reforzar los protocolos de seguridad .

Según adelantó Samsung en un comunicado, la versión definitiva y completa de One UI 9 recién verá la luz a fines de este año, coincidiendo con el lanzamiento de su próxima línea de dispositivos insignia, los cuales integrarán un nuevo paquete de funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.

Las novedades en la interfaz

Samsung lanza la beta de One UI 9 para la serie Galaxy S26: qué trae la nueva actualización

En el detalle de esta versión preliminar, la compañía liberó un listado con las principales modificaciones en las aplicaciones de uso diario y la interfaz del sistema.

Productividad y diseño: la aplicación Samsung Notes suma nuevas herramientas creativas, como cintas decorativas y un catálogo más amplio de estilos para los trazos de los lápices digitales. Por otro lado, la app de Contactos ahora se integra directamente con Creative Studio, permitiendo armar tarjetas de perfil personalizadas sin tener que saltar de una aplicación a otra.

Panel Rápido rediseñado: uno de los cambios más visibles está en el menú desplegable superior. El nuevo Panel Rápido permite ajustar de forma independiente los controles de brillo, el volumen y el reproductor multimedia, además de ofrecer distintas opciones de tamaño para que el usuario acomode los módulos según su preferencia.

Avances en accesibilidad: Samsung unificó su propio sistema con el de Google en un solo paquete TalkBack. Además, se incluyó una velocidad ajustable para las “Teclas del mouse” (buscando un movimiento de cursor más fluido) y se estrenó la función Text Spotlight, una herramienta que toma un texto seleccionado y lo proyecta en una ventana flotante con un tamaño mayor y más legible.

Seguridad automatizada: frente a la descarga de aplicaciones sospechosas, el sistema ahora emite advertencias proactivas, bloquea tanto la ejecución como la instalación de software considerado de alto riesgo, y sugiere su eliminación inmediata a través de actualizaciones en sus políticas de seguridad.