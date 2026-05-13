Caso Gatica: TOP no condenó a Ministerio en Público a pagar por juicio y abogado de Crespo llama a Fiscalía a no insistir

El 4º Tribunal Oral en lo Penal de Santiago comunicó su sentencia absolutoria respecto al excarabinero Claudio Crespo, tras el juicio en que fue acusado por la Fiscalía Metropolitana Centro Norte como autor de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves gravísimas en contra de Gustavo Gatica.

La resolución no incluye el pago de las costas del juicio por parte del Ministerio Público.

Pedro Orthusteguy, abogado que representó a Crespo se refirió a esta situación.

“Seguimos estando absolutamente contentos con el resultado del fallo. Claro, nos habría gustado justamente poder recuperar los gastos del juicio para nuestro representado”, comentó.

Orthusteguy recomendó a su contraparte desistir de acciones para continuar con el proceso, sugiriendo, además, al Ministerio Público que “reformule su criterio de persecución penal” en las causas del llamado estallido social.

“Ahora a esperar cuál va a ser la posición del Ministerio Público. Esperamos que reflexione la Fiscalía, que el fiscal nacional, Ángel Valencia, pueda abordar este asunto, que el nuevo fiscal regional Centro Norte, don Francisco Jacir, también pueda revisar esta situación. Y ojalá no recurran y termine este triste episodio, a mi juicio, de error de persecución a los funcionarios de Carabineros que cumplieron su función durante el estallido”, sostuvo.