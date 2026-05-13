SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Tribunal condena a excarabineros a penas de cárcel efectiva por robar a motorista en fiscalización y falsear parte

    Le exigieron documentos y se quedaron con $600.000 en efectivo que portaba.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    Imagen referencial, de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El 4° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago condenó a los excarabineros Claudio Iván Urrutia Lillo y Jorge Ignacio Ortiz Ortiz a seis años de presidio efectivo en calidad de autores de un delito consumado de robo con intimidación, perpetrado en diciembre de 2023 en Estación Central.

    Además, se les impuso la inhabilitación absoluta perpetua para cargos y oficios públicos y derechos políticos y la inhabilitación absoluta para profesiones titulares mientras duren las condenas.

    En un fallo unánime, el tribunal –integrado por los jueces Erick Aravena Ibarra (presidente), Ana Cámpora Guajardo y René Bonnemaison Medel (redactor)– condenó, además, a Ortiz a 820 días de reclusión efectiva, como autor del delito consumado de falsificación de instrumento público.

    El tribunal dio por acreditado, más allá de toda duda razonable, que la mañana del 4 de diciembre de 2023, mientras la víctima, Jeisson Steeven Narváez García, conducía una motocicleta por avenida San Alberto Hurtado, fue interceptado por los condenados, entonces cabos primeros de la policía uniformada, que estaban desarrollando sus funciones habituales.

    Cada uno a bordo de una motocicleta institucional de Carabineros, Ortiz y Urrutia interceptaron a Narváez haciendo detener el vehículo que conducía.

    “Ambos imputados insultaron a la víctima, amenazándolo con deportarlo, a la vez que registraban sus vestimentas, procediendo uno de ellos a quitar desde sus manos a la víctima la billetera, y el otro a registrar los bolsillos de la víctima, sustrayéndoles el dinero en efectivo que la víctima llevaba consigo, para luego quitarle a la víctima su teléfono celular”, detalla la resolución.

    Luego escoltaron a Narváez hasta una plaza en avenida Portales y le entregaron sus documentos y su teléfono, quedándose con con el dinero que ascendía a la suma aproximada de $624.000 en efectivo.

    Posteriormente, Ortiz confeccionó una infracción del tránsito a Narváez por conducir sin licencia por Cerrillos, comuna por la que la víctima no transitó esa jornada.

    Al determinar la pena se consideró la calidad de funcionarios públicos que mantenían los acusados al momento de la comisión de los hechos, circunstancia que “genera un daño mayor a un robo cometido por cualquier otra persona, pues los acusados realizaron esta acción abusando de las prerrogativas que la ley les entrega para el resguardo del orden público, la prevención de delitos y el servicio a la comunidad”.

    Respecto al delito de falsificación de instrumento público, por el que se condenó a Ortiz, se hace ver que “confeccionó un documento ideológicamente falso, para justificar una actuación policial realizada fuera del marco legal, afectando no solo la fe pública, sino que la solidez y credibilidad con la que debe contar la institución policial a la que pertenecía el acusado”.

    “En cuanto a la forma de cumplimiento, atendida la extensión de las penas, estas deberán ser de manera efectiva, debiendo abonarse el periodo que han estado privados de libertad con motivo de esta causa”, ordenó el tribunal en su sentencia.

    Más sobre:JudicialCarabinerosEstación CentralAbuso policialMigración

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Detienen a ciudadano argentino por tráfico de armas en Chile

    Lo más leído

    1.
    “Fue la gota que rebalsó el vaso”: Araos desmiente versión de Lincolao y afirma que plan de desvinculaciones masivas “es real”

    “Fue la gota que rebalsó el vaso”: Araos desmiente versión de Lincolao y afirma que plan de desvinculaciones masivas “es real”

    2.
    Megarreforma: gobierno incluye indicación que habilita condonación parcial del CAE a morosos que pacten convenios de pago

    Megarreforma: gobierno incluye indicación que habilita condonación parcial del CAE a morosos que pacten convenios de pago

    3.
    Mulet (FRVS) anuncia acciones legales por “fraude” en Codelco tras auditoría que detectó sobreestimación en producción de 2025

    Mulet (FRVS) anuncia acciones legales por “fraude” en Codelco tras auditoría que detectó sobreestimación en producción de 2025

    4.
    Fech vuelve a tener directiva: lista integrada por militantes del PC y FA triunfa en las elecciones

    Fech vuelve a tener directiva: lista integrada por militantes del PC y FA triunfa en las elecciones

    5.
    Corte de Santiago declara admisible amparo de exdiputado Lavín con el que busca impugnar su prisión preventiva

    Corte de Santiago declara admisible amparo de exdiputado Lavín con el que busca impugnar su prisión preventiva

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    ¿Qué canción escuchaste por primera vez? Spotify lanza un “Wrapped” sobre tu historial musical

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 13 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Cómo recibir el Bono por Formalización del Trabajo y cuál es el monto para 2026

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH
    Chile

    Quién es Laura Mlynarz, la estudiante de ingeniería civil hidráulica y militante comunista que presidirá la FECH

    Detienen a ciudadano argentino por tráfico de armas en Chile

    Comienza la venta de entradas para fecha de Jamiroquai en Chile: estos son los precios

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile
    Negocios

    Gobierno anuncia visa para empresarios indios que quieran invertir en Chile

    Pese a su fuerza a nivel global, dólar abre a la baja en Chile impulsado por desempeño del cobre

    ¿Cuánto le ha costado a EE.UU. la guerra en Irán? Los nuevos cálculos del Pentágono sobre el conflicto

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años
    Tendencias

    Quién era Brandon Clarke, el basquetbolista de Memphis Grizzlies que fue hallado muerto a sus 29 años

    La historia detrás del Cristo de Mayo, “el Señor de los temblores” de Chile

    Cómo tener un perro puede aumentar tu longevidad y mejorar tu bienestar, según investigaciones

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo
    El Deportivo

    La revancha de Brayan Cortés: Argentinos Juniors se rinde ante las atajadas del exarquero de la Roja y Colo Colo

    La cautela de Ancelotti tras incluir a Neymar en la prenómina de Brasil: “Tenemos que sopesar bien los pros y los contras”

    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias
    Tecnología

    Battlefield 6 inicia su Temporada 3 con el rediseño de mapas clásicos y el debut de las partidas clasificatorias

    Review de los Huawei FreeBuds Pro 5: el salto técnico hacia el silencio de doble driver

    Dos décadas de confianza: por qué la confiabilidad es la característica premium definitiva en Latinoamérica

    Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá encuentros abiertos con creadores nacionales
    Cultura y entretención

    Nueva edición del Premio Plagio a la Creatividad Artística incluirá encuentros abiertos con creadores nacionales

    Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

    La Quintrala y el Cristo de Mayo: el mito que Benjamín Vicuña Mackenna hizo realidad

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos
    Mundo

    Estados Unidos reafirma que Irán “fue aplastado militarmente” y que sufrió la destrucción de sus misiles balísticos

    La receta sueca para reducir el gasto público y abrazar el capitalismo

    Israel recalca que “la campaña no ha terminado” y que está preparado para actuar “de Cisjordania a Irán”

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat
    Paula

    Hablemos de amor: relaciones que viven en un chat

    La penalización invisible: lo que cambia en el trabajo después de tener hijos

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes