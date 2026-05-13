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    “Les va a doler toda la vida”: Marcelo Díaz y Pepe Rojas recuerdan el cotillón de la UC en el título de 2011

    El volante de la U se refirió al episodio de celebración anticipada de los cruzados que acabó por marcar una de las remontadas inolvidables del fútbol chileno.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.
    Marcelo Díaz reveló si Charles Aránguiz estará o no presente en el Clásico Universitario. ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Universidad de Chile se prepara para enfrentar este domingo a Cobresal en El Salvador con la meta de seguir en la parte alta de la clasificación para seguir peleando por el título. Uno que pueda darles una nueva alegría, tal como ocurrió en el torneo de Apertura en 2011.

    Sobre este último título estaba hablando Pepe Rojas en el podcast Metamos Bulla cuando al lugar donde se estaba realizando la entrevista apareció Marcelo Díaz.

    El volante de los azules se sumó a la conversación por un momento tras saludar al exdefensor, instancia en la que aprovechó de hacer un comentario sobre la definición que pasó a ser recordada por el cotillón con el que los jugadores de la UC llegaron a enfrentar el partido de revancha.

    Tras imponerse por 2-0 en el partido de ida, los cruzados llegaron derrochando confianza. Siendo el favorito por la campaña realizada en la temporada regular, y por su forma de juego, los franjeados arribaron al Estadio Nacional celebrando y golpeando los vidrios del bus que los dejó en el recinto deportivo.

    Sin embargo, esta actitud encendió los ánimos de los futbolistas de Universidad de Chile al punto de que lograron dar vuelta el resultado con un contundente 4-1 y se llevaron el trofeo para decepción de Milovan Mirosevic, Jorge Ormeño y otras figuras de ese entonces.

    Les duele esa hueá todavía. Les va a doler toda la vida”, señaló Marcelo Díaz sobre aquella definición en la que el propio volante sumó minutos.

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