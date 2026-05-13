Cumbia, selva y guitarras: Los Mirlos suman a Los Bunkers en su nuevo disco

Hubo un minuto en que Jorge Rodríguez Grández, cantante y fundador en 1973 de Los Mirlos -los emblemas más significativos y persistentes de la cumbia amazónica peruana-, sintió algo de temor: cuando lo contrataron en enero de 2016 para el festival chileno En Órbita, realizado en Espacio Broadway y dedicado a hermanar sonidos actuales y pretéritos. The Sonics, Os Mutantes, The Dandy Warhols y Los Jaivas también estaban de invitados.

“Era un festival de rock. Entonces, yo le digo a la empresaria: ‘¿por qué contratan a Los Mirlos en un festival de rock?’ Y ella me contesta: ‘no, don Jorge, acá en Chile la gente lo quiere, usted sabe del amor que la gente en Chile tiene por usted’. Me acuerdo que había dos escenarios grandes. En uno ya estaba un grupo tocando. Tiraban su guitarra, rompían su guitarra. Había como diez mil, doce mil personas mirando. Y yo subo al otro escenario cerca de los seis de la tarde. Cuando subo, toda esa cantidad de jóvenes vino hacia donde estábamos nosotros. Me sentí mal, porque el otro grupo todavía estaba tocando. De hecho, bajé un rato del escenario. Pero toda la masa humana venía hacia nosotros y gritaba ‘¡Mirlos! ¡Mirlos!’”, rememora el artista, en conversación con Culto en el festival BIME Bogotá 2026 que se realizó la semana pasada y que reunió a parte relevante de la industria musical iberoamericana.

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De alguna forma, la experiencia de hace una década en En Órbita sirvió para que Rodríguez y su banda abrieran los ojos de una realidad indudable: el fervor por Los Mirlos aumentaba en audiencias cada vez más jóvenes y su estilo -música tropical bañada en distorsión, efectos y psicodelia- comenzaba a disfrutar de una resurrección en otra clase de circuitos, vinculados al rock anglo y a la música indie.

Un largo trayecto facilitado por el ya legendario compilado de cumbia peruana The roots of chicha - Psychedelic cumbias from Peru, de 2007, donde el músico francés Oliver Conan presentó al mundo a los nombres más sobresalientes de la cumbia bajo impronta lisérgica y eléctrica que reinaron con éxito en los 70 y los 80. Ahí, en el primer lugar del disco, por supuesto están Los Mirlos con éxitos como Muchachita del Oriente o La danza de Los Mirlos.

El rescate no sólo los llevó a eventos como En Órbita, sino que -aún más- los hizo saltar con los años a citas casi impensadas para su música, como el festival californiano Coachella o el danés Roskilde. O el mismo BIME Bogotá, donde la agrupación cerró el encuentro en el club Kinder ante cientos de presentes y su propio líder ofreció una charla bautizada de modo apropiado como The world meets Los Mirlos, aludiendo al alcance global que hoy goza su huella. La banda no sólo estaba lista para grandes festivales; también estaba destinada a presentarse en encuentros rockeros a los que en un principio tanto temían.

“La invitación a Coachella fue muy singular”, califica Rodríguez. Luego profundiza: “En el 2023 nos llegó un mail para que estuviéramos en Coachella 2024. Yo no sabía qué cosa era Coachella, pero mi hijo, que trabaja conmigo, sí. Me dice: ‘es un festival muy grande, probablemente el más grande del mundo’. Nos estaban pidiendo visas de trabajo y todo aquello, pero no alcanzábamos a llegar con los trámites. Entonces, le digo a mi hijo que respondiera el correo diciendo que no podíamos, que nos convocaran para el próximo año y que Los Mirlos les enviaban un gran saludo. Así fue. Y al año siguiente llegó el mismo correo: ‘queremos a Los Mirlos para 2025′. Mi hijo viajó a Los Ángeles para negociar con el organizador. Lo recibieron muy bien, llegaron a aun acuerdo y el productor le puso una sola condición a mi hijo: que cuando yo estuviera en California, le firmara todos los vinilos que tenía de Los Mirlos”.

Una vida chilena

La escala estelar en Coachella retrata un itinerario que, en el caso chileno, también los ha tenido en espectáculos como La Yein Fonda, compartiendo cartel con Los Tres o Los Jaivas. O durante varias noches en el Teatro Coliseo del centro capitalino, uniéndose a la fiesta interminable de Chico Trujillo, forjando un lazo fraterno con su cantante, Aldo “Macha” Asenjo.

“Nos une una bonita amistad con el Macha. También con Santaferia”, suma Rodríguez, en torno a la banda chilena con la que en 2021 lanzaron el tema María. “La hicimos en plena pandemia. Cada uno en su estudio. Nos llegó la invitación de ellos mismos. Salió muy bonita la canción”, califica.

Ahora, el abrazo con la escena chilena abrirá un nuevo capítulo. En su nuevo disco, The world meets Los Mirlos - sólo de colaboraciones y con estreno para este viernes 15 de mayo-, los peruanos incluirán una composición con Los Bunkers. Se trata del tema La luna, el que fue trabajado a distancia

“Fue muy lindo trabajar con ellos, ahí se comprueba que la guitarra se acomoda a cualquier ritmo”, argumenta, para después sumar: “Hubo mucho trabajo y mucha dedicación en esto. Ahora con las redes sociales es más fácil hacer estas cosas. Quedó muy lindo”.

Francisco Durán, guitarrista de los penquistas, acota por su lado: “Recibimos la invitación por parte de Los Mirlos para formar parte de este disco de colaboraciones, lo que para nosotros fue un honor porque forman parte de nuestra discoteca, siempre están presentes en nuestras fiestas y somos muy admiradores de su historia. Tuvimos la oportunidad de verlos en vivo cuando tocaron en Santiago hace un par de años en Sala Metrónomo y estuvo increíble”.

“Entonces, cuando recibimos la invitación nos pusimos muy contentos y nos pusimos a trabajar inmediatamente en la idea que habían enviado, componiendo una letra y haciendo ciertos arreglos para la canción. Se trabajó en Ciudad de México y luego se peloteó la idea con ellos, y se llegó a un súper buen resultado. Se nota mucho el carácter de ambas bandas y eso es muy importante en una colaboración. Sólo palabras de agradecimiento para Los Mirlos por invitarnos”.

En el trabajo también aparecerán otros ilustres como Juanes, Rubén Albarrán, Bomba Estéreo, Guaynaa, La Lom, Chicha Libre y Los Bitchos. No cabe duda: cómo nunca, el mundo conoce a Los Mirlos.