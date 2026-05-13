Mercado laboral no repunta: ofertas de empleo encadenan seis meses de caídas consecutivas

Santiago, 30 de junio 2025. Alza en el desempleo durante el trimestre marzo mayo, de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo. Jonnathan Oyarzun/Aton Chile

El mercado laboral va empeorando. Esa puede ser una de las conclusiones que se arrojan al mirar las cifras que muestran la evolución del empleo y el desempleo. Una primera muestra fue la encuesta de empleo del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) correspondiente al trimestre enero-marzo del 2026.

La tasa de desocupación subió 0,2 puntos porcentuales, a 8,9%, siendo la cifra más alta desde abril-junio de 2025 y se completaron 39 meses con la tasa de desempleo en 8% o más.

Pero no sólo la tasa de desempleo trajo malas noticias, sino que también la creación de empleo. En un año, la economía logró crear 45.354, lo que se traduce en un alza de apenas 0,5%, la menor desde el trimestre abril-junio del 2025. De ellos, 18.937 fueron asalariados y 7.818 asalariados privados, mientras que los trabajadores por cuenta propia 33.790.

La situación también refleja un aumento en la creación de empleo informal. Esto, ya que en el trimestre se crearon 78.632 empleos informales, mientras que se destruyeron 33.277 puestos de trabajo formales siendo la primera caída de este tipo de trabajos desde abril de 2021, es decir, desde plena pandemia.

Santiago,16 marzo 2024. Fotografias Referenciales Seguro de Cesantia. Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

Y esa misma tendencia a la baja es la que sigue mostrando el índice de avisos laborales por internet que mes a mes mide el Banco Central.

En abril, el índice llegó a 73 puntos, lo que se traduce en una caída en anual de 6,29% completando seis meses consecutivos de contracciones. Ahora bien, si se compara con marzo, la merma es de 11,07%.

Ese nivel es el más bajo para un mes de abril desde 2020, cuando comenzaba la pandemia.

Este indicador corresponde al promedio simple de los avisos publicados en los principales portales de empleo web en Chile, con cobertura a nivel nacional, y permite monitorear cómo estará el empleo con las ofertas laborales por internet que se ofrecen mes a mes.

El índice, en general, da cuenta de un comportamiento similar a lo que pasa con los datos de empleo asalariado de la Encuesta de Empleo del INE, aunque con un rezago, que puede ser mayor a un mes, debido al tiempo que demoran las plazas en ser llenadas.

Juan Bravo, director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales (OCEC-UDP) lo explica así: “Los avisos laborales de internet se asocian a la demanda por empleo asalariado formal, especialmente del sector privado y estos siguen exhibiendo caídas. Las últimas cifras del INE mostraron una contracción anual de más de 84 mil empleos asalariados formales en el sector privado y un desplome anual de más de 164 mil en el segmento de mipymes”.

Santiago, 30 de Marzo 2023. El desempleo vuelve a subir y llega a su nivel mas alto desde septiembre de 2021. La tasa de desempleo llega a 8,4%, su mayor nivel desde septiembre de 2021. Marcelo Hernandez/Aton Chile MARCELO HERNANDEZ/ATON CHILE

Para Bravo, si bien la actividad económica se contrajo en el primer trimestre de 2026 y eso claramente ha influido en la evolución de este tipo de empleo, este no es el único factor que explica la situación. “Las alzas de costos salariales por hora desalineadas de la productividad laboral también han afectado negativamente la generación de empleo asalariado formal en el sector privado, especialmente en las mipymes, tal como muestran con claridad los datos del INE y en línea con la evidencia proporcionada por el Banco Central respecto a este punto”, añade en su análisis.

Cristián Duarte, exdirector de la Bolsa Nacional de Empleo, sostiene que “el indicador de avisos laborales del Banco Central es consistente con lo que vienen mostrando las cifras hace más de 3 años, con una situación de empleo debilitada en el país. La baja en los avisos laborales muestra una conducta cautelosa de las empresas a la hora de incorporar más colaboradores”.

Perspectivas poco auspiciosas

Los expertos concuerdan en que las perspectivas para los próximos meses no son auspiciosas, puesto que no ven una reactivación importante del mercado laboral.

“Es muy poco probable que puedan observarse mejoras relevantes en el mercado laboral en 2026, puesto que, si bien hay iniciativas que tienen potencial de estimular el crecimiento y la generación de empleo asalariado formal el sector privado, éstas deben ser aprobadas en el Congreso y además usualmente toma tiempo en que estas medidas se traduzcan en mayores necesidades de contratación”, puntualiza Bravo.

El director del OCEC-UDP añade como factor relevante a considerar es la expectativas de crecimiento prevista para este año. La última Encuesta de Expectativas Económicas del Banco Central arroja una proyección de crecimiento económico de sólo 2% para 2026, lo que indica que, al menos de momento, las perspectivas de crecimiento para este año son peores al crecimiento observado en 2025″.

En ese escenario, plantea que “de cumplirse no habría una recuperación relevante en el mercado laboral durante 2026, con lo que se mantendría una elevada tasa de desempleo o una composición de la creación de mala calidad, o ambos fenómenos a la vez, tal como está ocurriendo ahora”.

Para Duarte “es complejo ser muy optimista para el resto del presente año, especialmente con lo controversial que se avizora la discusión del plan de reconstrucción propuesto por el actual gobierno”.