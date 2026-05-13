Diputado Ramírez (UDI) por megarreforma: “Tenemos los votos y aún así el gobierno mantiene conversaciones con la DC”

El diputado y presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, afirmó que el gobierno de José Antonio Kast tiene los votos en la Cámara de Diputados para aprobar la megarreforma, pero que aún así se mantienen en conversaciones con la Democracia Cristiana (DC) para alcanzar un consenso político más amplio.

Esto, pese a que tras el “tsunami” de enmiendas que ha presentado la oposición (más de 1.500), La Moneda puso en marcha un plan defensivo que consiste en instalar un paquete de indicaciones sustitutivas que, de ser aprobadas, eliminan automáticamente las proposiciones de parlamentarios al hacerlas incompatibles.

El gobierno busca mediante este resquicio reglamentario no retrasar la tramitación, al tiempo que los ministros del Presidente Kast advirtieron que no cederían en los plazos para que la Cámara despache el Proyecto de Reconstrucción antes del 21 de mayo.

En declaraciones a 24 horas, el diputado Ramírez criticó a la oposición por la actitud que han mantenido con el fin de dilatar el proyecto, que se encuentra actualmente en la Comisión de Hacienda de la Cámara. “Me desilusiona que llevamos dos meses de gobierno y ya estamos empezando a ver una oposición parecida a la que tuvo el Presidente Piñera (...) Están cayendo en los mismos vicios, de negar la sal y el agua”, sostuvo el timonel gremialista.

En este sentido, el parlamentario fue consultado por el avance del proyecto en el Parlamento, en momentos en que el oficialismo se encuentra a solo dos votos de lograr la mayoría necesaria en la Cámara, a lo que se suma que posiblemente contarán con los 13 votos del PDG.

“Los votos sí los tenemos, pero aún así el gobierno está manteniendo conversaciones con la DC, porque el gobierno está abierto (a discutir el contenido del proyecto)”, indicó Ramírez, tras lo cual adelantó que la discusión principal se dará en la Cámara Alta.

“En el Senado somos mayoría, pero no va a haber una tramitación tan rápida como en la Cámara. Va a haber muchos cambios en el Senado, a pesar de que tenemos mayoría, porque aquí el gobierno no tiene la intención de simplemente imponer sus mayorías, porque entiende que para dar más certezas, por ejemplo a inversionistas extranjeros (...) es mejor que este proyecto tenga ciertos acuerdos y se apruebe por amplias mayorías”, indicó.

Y consultado si, en este escenario, la votación en la Cámara Baja se hace irrelevante, el diputado UDI indicó que “la izquierda la hizo poco relevante. Podríamos haber tenido acá una discusión en serio, si hubieran tenido una actitud de querer conversar o llegar a acuerdos, como la que tuvo el PDG o la DC o como la que va a haber en el Senado. Si es irrelevante la tramitación en la Cámara, es porque la izquierda la hizo irrelevante”, insistió.