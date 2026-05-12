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    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios?

    El grupo llega a nuestro país con una jornada confirmada en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Jamiroquai anuncia su regreso a Chile: ¿Cuándo es la venta de entradas y cuáles son los precios? Foto referencial de archivo

    Recientemente se anunció la inclusión de Chile en la próxima gira de Jamiroquai, en su regreso después de siete años a Latinoamérica que también los llevará a escenarios de Argentina, Brasil y Colombia.

    La cita con los fanáticos es para el 15 de septiembre de 2026 en el Claro Arena, donde se podrá disfrutar de los grandes éxitos del grupo, novedades y del esperado espectáculo en vivo liderado por Jay Kay.

    La banda se encuentra en medio de la celebración de los 30 años del estreno de Virtual Insanity, canción que los impulsó al estrellato mundial, además del lanzamiento de su primer álbum de estudio en nueve años.

    Venta de entradas para Jamiroquai

    La venta de entradas para el concierto de Jamiroquai en Chile se realizará en el sistema Puntoticket.

    El proceso tendrá una preventa desde las 10.00 horas del 13 de mayo, que ofrecerá un 20% de descuento para afiliados y pensionados de Caja Los Andes y para quienes obtengan un código en la app Claro y lo ingresen al momento de la compra.

    Posteriormente se realizará la venta general, desde las 10:00 horas del 15 de mayo.

    Las ubicaciones y precios con valor total corresponden a los siguientes, según indica la productora Lotus:

    • Sergio Livingstone Lateral $103.500
    • Sergio Livingstone 2 $143.800
    • Sergio Livingstone 1 $142.500
    • Primeras Filas Lateral $166.300
    • Primeras Filas $190.000
    • Platinum $104.500
    • Mario Lepe Bajo Vista Parcial $47.500
    • Mario Lepe Bajo Lateral $70.300
    • Mario Lepe Bajo $57.000
    • Mario Lepe Alto Vista Parcial $38.000
    • Mario Lepe Alto $52.300
    • Golden $76.000
    • Diamante Lateral $147.300
    • Diamante $171.000
    • AU Sergio Livingstone 2 $118.800
    • AU Mario Lepe Bajo $57.000
    • AU Alberto Fouillioux Bajo 2 $95.000
    • AU Alberto Fouillioux Bajo 1 $123.500
    • Alberto Fouillioux Bajo 2 $95.000
    • Alberto Fouillioux Bajo 1 $123.500
    • Alberto Fouillioux Alto $90.300
    • Acompañante AU Sergio Livingstone 2 $118.800
    • Acompañante AU Sergio Livingstone 1 $142.500
    • Acompañante AU Mario Lepe Bajo $57.000
    • Acompañante AU Alberto Fouillioux Bajo 2 $95.000
    • Acompañante AU Alberto Fouillioux Bajo 1 $123.500
    Más sobre:MúsicaConciertoConciertosJamiroquaiJamiroquai ChileFechaFechasVenta de entradasPreventaPreciosPuntoticketPunto ticket

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