Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

Las comunas de la RM con corte de agua programado. Foto referencial de archivo

La empresa Aguas Andinas entregó los detalles de una serie de cortes de agua programados en sectores acotados de la Región Metropolitana.

Según detalla la entidad, la interrupción del suministro es requerida durante algunas horas para la realización de trabajos.

Comunas con corte de agua

Estas son las comunas que tienen corte de agua este martes 12 de mayo.

Lo Barnechea: corte por conexión de nuevas urbanizaciones desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 horas del miércoles 13.

Pudahuel: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 horas del miércoles 13.

Quinta Normal: corte por renovación de redes desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 06:00 horas del miércoles 13.

Ñuñoa: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 01:00 horas del miércoles 13.

Macul: corte por instalación de arranque desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 21:00 horas.

La Florida: corte por cambio de válvula desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 21:00 horas.

Puente Alto: corte por renovación de redes desde las 15:00 horas, con reposición estimada a las 03:00 horas del miércoles 13.

Buin: corte por ampliación de redes desde las 15:30 horas, con reposición estimada a las 21:30 horas.

Para consultar por eventuales cortes de agua en la Región Metropolitana, Aguas Andinas dispone del sitio web Trabajos en la ciudad, que muestra un mapa con las alteraciones informadas.

Los puntos indican tanto interrupciones programadas como emergencias, con el detalle de la zona afectada y un horario de reposición estimado.