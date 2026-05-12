Expertos ven al Imacec volver a terreno positivo en abril y prevén TPM en 4,5% por 11 meses más

El PIB de Chile crecerá a un ritmo de 2% este año, según las proyecciones de los expertos consultados por el Banco Central en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), correspondiente al mes de mayo.

La cifra no presenta variaciones en relación a la muestra de abril, así como tampoco las perspectivas para 2027 y 2028 (2,5%, respectivamente).

El Imacec, no obstante, al fin vería números azules en abril. Tras los registros negativos de enero, febrero y marzo, el indicador mostraría una variación de 0,1% en el cuarto mes del año, de acuerdo a los expertos.

Respecto a la inversión (formación bruta de capital fijo), los expertos prevén un crecimiento de 4,2% en 2026 (lo mismo que proyectaron en la encuesta de abril) y de 4% en 2027, tres décimas menos que la proyección anterior.

En materia inflacionaria tampoco hay demasiados cambios relevantes en las proyecciones. En una coyuntura marcada por el fuerte incremento de los combustibles, con precios históricos, los consultados por el instituto emisor prevén un alza de 0,4% para el IPC de mayo y nula variación para junio.

Fuerte alzas de las bencinas SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Así las cosas, la perspectiva de inflación acumulada en 2026 se mantiene en 4,3%, mientras que la proyección para 2027 llega a 3,1%, ligeramente superior al 3% previsto en la encuesta del mes pasado.

Y si no hay cambios en las previsiones inflacionarias, tampoco las hay en política monetaria. Pese a algunas voces que proyectaban un escenario en el Banco Central podría abrirse a un alza de tasas, el consenso de los expertos es que el emisor mantendrá el precio del dinero en la próxima reunión de política monetaria en 4,5% y que estará en ese nivel al menos durante 11 meses.

Recién se ve un retroceso de 4,25% en 17 meses.