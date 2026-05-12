SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Expertos ven al Imacec volver a terreno positivo en abril y prevén TPM en 4,5% por 11 meses más

    Tras los registros negativos de enero, febrero y marzo, el indicador mostraría una variación de 0,1% en el cuarto mes del año, de acuerdo a los expertos.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Imacec SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El PIB de Chile crecerá a un ritmo de 2% este año, según las proyecciones de los expertos consultados por el Banco Central en la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE), correspondiente al mes de mayo.

    La cifra no presenta variaciones en relación a la muestra de abril, así como tampoco las perspectivas para 2027 y 2028 (2,5%, respectivamente).

    El Imacec, no obstante, al fin vería números azules en abril. Tras los registros negativos de enero, febrero y marzo, el indicador mostraría una variación de 0,1% en el cuarto mes del año, de acuerdo a los expertos.

    Respecto a la inversión (formación bruta de capital fijo), los expertos prevén un crecimiento de 4,2% en 2026 (lo mismo que proyectaron en la encuesta de abril) y de 4% en 2027, tres décimas menos que la proyección anterior.

    En materia inflacionaria tampoco hay demasiados cambios relevantes en las proyecciones. En una coyuntura marcada por el fuerte incremento de los combustibles, con precios históricos, los consultados por el instituto emisor prevén un alza de 0,4% para el IPC de mayo y nula variación para junio.

    Fuerte alzas de las bencinas SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    Así las cosas, la perspectiva de inflación acumulada en 2026 se mantiene en 4,3%, mientras que la proyección para 2027 llega a 3,1%, ligeramente superior al 3% previsto en la encuesta del mes pasado.

    Y si no hay cambios en las previsiones inflacionarias, tampoco las hay en política monetaria. Pese a algunas voces que proyectaban un escenario en el Banco Central podría abrirse a un alza de tasas, el consenso de los expertos es que el emisor mantendrá el precio del dinero en la próxima reunión de política monetaria en 4,5% y que estará en ese nivel al menos durante 11 meses.

    Recién se ve un retroceso de 4,25% en 17 meses.

    Lee también:

    Más sobre:ImacecCrecimientoPIBEconomíaIPCInflación

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    “Dejé una bomba”: Evacúan Mall Plaza Oeste en Cerrillos rayado en uno de los baños

    Tras detención de sospechoso: SernamEG de la RM interpone querella de oficio por femicidio en Buin

    Lo más leído

    1.
    Empresario inmobiliario pide la quiebra de notaria Valeria Ronchera por deuda de $418 millones

    Empresario inmobiliario pide la quiebra de notaria Valeria Ronchera por deuda de $418 millones

    2.
    El cerco sobre Michael Clark

    El cerco sobre Michael Clark

    3.
    JP Morgan afirma que megarreforma del gobierno “se basa en una propuesta atractiva, pero incierta”

    JP Morgan afirma que megarreforma del gobierno “se basa en una propuesta atractiva, pero incierta”

    4.
    Los últimos días de la planta de Electrolux en Chile

    Los últimos días de la planta de Electrolux en Chile

    5.
    Megarreforma: ¿Cómo opera la invariabilidad tributaria en países de Latinoamérica?

    Megarreforma: ¿Cómo opera la invariabilidad tributaria en países de Latinoamérica?

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Qué es Daraxonrasib, el prometedor fármaco contra el cáncer de páncreas disponible para algunos pacientes terminales

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    ¿Se puede prevenir el TDAH en la infancia? Esto dice un psicólogo e investigador

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    La guía para completar el álbum del Mundial 2026: cuántos sobres se necesitan y cuánto habría que gastar

    Servicios

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 11 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 8 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 12 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus
    Chile

    Evacúan Facultad de Administración y Economía de la USACH tras fallecimiento de estudiante en el campus

    “Dejé una bomba”: Evacúan Mall Plaza Oeste en Cerrillos rayado en uno de los baños

    Tras detención de sospechoso: SernamEG de la RM interpone querella de oficio por femicidio en Buin

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa
    Negocios

    Santiago Music Hall: fundadores de DG Medios y Live Nation invertirán US$35 millones en nueva sala de música en Ñuñoa

    Expertos ven al Imacec volver a terreno positivo en abril y prevén TPM en 4,5% por 11 meses más

    La inflación anual en Estados Unidos llega a su nivel más alto desde mayo de 2023

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google
    Tendencias

    Qué se sabe de los ciberdelincuentes que utilizaron IA para intentar realizar un ataque a gran escala, según Google

    A más de 15 años del terremoto del 27F: en qué cambió la norma sísmica en Chile con la nueva actualización 2026

    Científicos crean una inyección que podría suprimir el VIH durante años, según un reciente estudio

    Christian Garin se despide del Challenger de Oeiras tras caer en la primera ronda contra Lautaro Midón
    El Deportivo

    Christian Garin se despide del Challenger de Oeiras tras caer en la primera ronda contra Lautaro Midón

    El gallito que Lucas Assadi le ganó a Azul Azul: la millonaria cláusula que acordó el 10 para renovar con la U

    Remezón en España: el camarín del Real Madrid le baja el pulgar a Valverde y exige su salida tras pelea con Tchouaméni

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)
    Tecnología

    Cómo agregar La Tercera como fuente preferida en Google (y domar el algoritmo)

    El clásico Star Fox 64 renace para la Nintendo Switch 2

    Review del Omni Ring de Kinegun: ¿Para qué sirve un anillo inteligente?

    Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”
    Cultura y entretención

    Alison Mandel recordó violento conflicto con reconocido influencer: “Nos fueron a golpear la puerta”

    Teatro La Memoria: Montaje resignifica un clásico de Radrigán en la voz de dos mujeres

    De la música a la política: el lente de Val Palavecino llega al formato libro

    Más de 100 diputados laboristas firman carta donde dicen que “no es momento para una contienda por el liderazgo” mientras Starmer se niega a dimitir
    Mundo

    Más de 100 diputados laboristas firman carta donde dicen que “no es momento para una contienda por el liderazgo” mientras Starmer se niega a dimitir

    Nueva encuesta revela que la mayoría de los estadounidenses no están seguros de si los intentos de asesinato contra Trump fueron reales

    Trump asegura que Cuba “está pidiendo ayuda” a EE.UU. y adelanta que ambos países “van a hablar”

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes
    Paula

    Del “paraíso del pop” a La Moneda: Valentina Palavecino lanza fotolibro con su primera década de imágenes

    Mil maneras de ser mamá

    “Volví a ser la mamá de mi hijo”