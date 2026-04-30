Complejo apronte para el Imacec de marzo: cae la producción industrial, las manufacturas y la actividad minera

No muy halagüeñas se ven las perspectivas para el Imacec de marzo. Claro porque la producción industrial retrocedió en el tercer mes del año y anotó una caída interanual de 3,4%, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

El resultado se explicó por el desempeño negativo de la minería y la manufactura, que más que anularon el alza registrada en electricidad, gas y agua.

El Índice de Producción Industrial (IPI) disminuyó 3,4% en doce meses, incidido principalmente por el Índice de Producción Manufacturera (IPMan), que restó 2,075 puntos porcentuales, y por el Índice de Producción Minera (IPMin), que incidió negativamente en 1,480 puntos porcentuales.

En contraste, el Índice de Producción de Electricidad, Gas y Agua (IPEGA) aportó positivamente con 0,197 puntos porcentuales.

En términos desestacionalizados, el IPI cayó 0,9% respecto del mes anterior y registró una baja de 4,0% en doce meses, en un período que contó con un día hábil adicional frente a igual mes del año previo.

Por sectores, la minería presentó una contracción interanual de 3,7%, explicada por una menor actividad en la minería metálica, que retrocedió 6,5% debido a una caída en la extracción y procesamiento de cobre, asociada a una menor ley del mineral en importantes empresas del sector. A ello se sumó la disminución de 0,7% en recursos energéticos.

Vuelve a caer la actividad minera en marzo.

En contraste, la minería no metálica creció 13,9%, impulsada por una mayor producción de carbonato de litio.

Manufacturas

La producción manufacturera, en tanto, cayó 4,5% en doce meses. El retroceso se explicó en gran medida por la contracción de 11,9% en la elaboración de productos alimenticios, incidida por una menor producción de productos del mar afectada por condiciones climáticas que redujeron la disponibilidad de biomasa.

También incidieron negativamente la fabricación de productos elaborados de metal, que disminuyó 16,3% por menores ventas asociadas a una baja ejecución de proyectos mineros, y la producción de papel, que retrocedió 7,6% por menor demanda externa.

El vaso medio lleno

En contraste, el IPEGA registró un crecimiento de 1,4% en doce meses, impulsado por el aumento de 1,9% en la actividad de electricidad, asociado a una mayor generación, especialmente desde centrales solares, junto con un alza en la distribución hacia el segmento residencial.

En términos mensuales desestacionalizados, la minería creció 0,2%, mientras que electricidad, gas y agua cayó 0,1% y la manufactura retrocedió 2,3%.

Estos resultados permiten anticipar el desempeño del Imacec, considerando que los sectores industrial y minero son componentes relevantes del indicador mensual de actividad. Las caídas registradas en minería y manufactura sugieren un resultado negativo para el Imacec del mes.