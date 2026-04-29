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    Hacienda pide a Enap distribuir el 70% de sus utilidades al gobierno central y anuncia que revisará su plan de inversiones

    En el marco de la junta de accionistas de la petrolera, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, expresó su preocupación por el aumento que han experimentado los costos de la compañía.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    Jorge Quiroz, ministro de Hacienda Dedvi Missene

    En el marco de la junta de accionistas de Enap, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, comunicó que el gobierno tomó conocimiento de los estados financieros que petrolera tuvo en 2026 y solicitó distribuir un 70% de las utilidades al gobierno central.

    La estatal completó en 2025 su quinto año consecutivo de ganancias y su mejor número en todo ese periodo.

    Al cierre del 2025, Enap registró utilidades por US$ 847,8 millones, un 108% más que los US$408 millones de 2024. Así, en los cinco años de buenas cifras, Enap generó ganancias por US$2.537 millones.

    Aún así, el ministro de Hacienda, que actúa como representante del Estado en la junta de accionistas, expresó su inquietud por el aumento que han tenido los costos de Enap.

    ENAP FABIAN ORTIZ

    “En los últimos cuatro años ha habido un aumento sostenido de costos estructurales del orden de los US$ 300 millones de dólares por año. Está más alto y por lo tanto vemos con preocupación eso, lo manifestamos y esperamos que se adopten medidas correctivas a futuro”, dijo la autoridad.

    Aún más, Quiroz dijo que el gobierno puso una nota de “cautela” respecto al plan de inversiones por US$ 3.800 millones de la petrolera estatal.

    “Queremos analizar a fondo si el plan que se ha propuesto por parte de la compañía vale la pena ir adelante con eso o no”, dijo la autoridad.

    “Este gobierno quiere analizarlo en detalle, entrar en detalle y tomar las decisiones que correspondan”, agregó el jefe de las finanzas públicas.

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