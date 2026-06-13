Dónde y a qué hora ver a Australia vs. Turquía en TV y streaming. Foto referencial de archivo redes sociales @socceroos

Este fin de semana Australia se mide con Turquía en su partido debut, por la primera fecha del Mundial 2026.

Las selecciones integran el Grupo D, que completan Estados Unidos y Paraguay.

Cuándo juega Australia vs. Turquía

El partido de Australia contra Turquía se juega durante la madrugada del 14 de junio, desde las 00:00 en horario de Chile.

Para este compromiso las selecciones juegan en el Estadio BC Place de Vancouver, Canadá.

Dónde ver a Australia vs. Turquía

El partido de Australia contra Turquía se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso se encuentra en las plataformas DGO y Paramount+.