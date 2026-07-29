Comisión Política del PS rechaza propuesta republicana sobre Codelco y acusa al gobierno de impulsar una “privatización encubierta”

Machali, 11 de julio 2025. Conmemoracion de los 54 años de la nacionalizacion del cobre en El Teniente de Codelco comuna de Machali Javier Salvo/Aton Chile

La Comisión Política del Partido Socialista (PS) rechazó este martes la propuesta del presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, de avanzar en la privatización de Codelco y acusó al gobierno de intentar impulsar una “privatización encubierta” de la estatal mediante la venta de activos estratégicos.

La declaración surge luego de que Squella planteara que, tras la aprobación de la megarreforma, el Ejecutivo debería abrir el debate para privatizar total o parcialmente la cuprífera, con el objetivo de incorporar capital privado y enfrentar la compleja situación financiera de la empresa.

Las declaraciones del timonel republicano abrieron un debate político. En respuesta, el biministro Daniel Mas descartó avanzar en la privatización de Codelco y sostuvo que el Ejecutivo mantiene como prioridad mejorar la eficiencia de la minera estatal. En esa línea, señaló que el gobierno está dispuesto a evaluar la venta de algunos activos “prescindibles” de sus filiales.

A través de una declaración pública, la Comisión Política del PS sostuvo que “rechaza categóricamente el llamado del Partido Republicano a privatizar Codelco y denuncia el intento del gobierno de avanzar, mediante la venta de activos estratégicos, en una privatización encubierta de la principal empresa del Estado”.

El documento añade que la nacionalización del cobre, impulsada por el expresidente Salvador Allende y aprobada por unanimidad por el Congreso Nacional en 1971, constituye “una de las mayores conquistas de nuestra historia”. Asimismo, sostiene que permitió recuperar para Chile el control de su principal riqueza y que sus beneficios se destinaran al desarrollo del país y al bienestar de millones de chilenas y chilenos.

La instancia partidaria advirtió que desprenderse de la propiedad de la minera afectaría el patrimonio del Estado.

“Pretender vender Codelco, o desprenderse de parte de sus activos, significa debilitar la soberanía económica nacional y entregar un patrimonio estratégico a intereses privados. Rechazamos el doble discurso del gobierno, que afirma no querer privatizar la empresa mientras impulsa medidas que, en los hechos, apuntan en esa dirección, eludiendo el necesario debate democrático.”

Finalmente, la Comisión Política del PS aseguró que defenderá el carácter estatal de la empresa y llamó a otros sectores a impedir cualquier intento de privatización.

“El Partido Socialista defenderá con toda su fuerza el carácter estatal de Codelco y el legado histórico de la nacionalización del cobre. Convocamos a las fuerzas democráticas, al movimiento sindical y a la ciudadanía a impedir cualquier intento de privatización, abierta o encubierta.”

Finalmente, la Comisión Política del PS aseguró que defenderá el carácter estatal de la empresa y llamó a otros sectores a impedir cualquier intento de privatización. En esa línea, reiteró el mensaje que da título a su declaración: “Codelco no se vende”.