Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles. Foto referencial de archivo

La medida de suspensión de clases continuará hasta este miércoles en sectores de la zona norte del país.

Se trata de una determinación que vino de parte del Ministerio de Educación (Mineduc), la que se extendió durante la presente semana ante los efectos de los sistemas frontales que han afectado al país.

Comunas con suspensión de clases

Se mantienen las clases suspendidas este miércoles 29 de julio en las siguientes comunas:

Región de Atacama, provincia de Huasco:

Vallenar

Huasco

Freirina

Alto del Carmen

Se recuerda que la suspensión de clases considera a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.