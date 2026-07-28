SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles

    La medida se mantiene hasta el 29 de julio por los efectos del sistema frontal.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Las comunas con suspensión de clases durante este miércoles. Foto referencial de archivo

    La medida de suspensión de clases continuará hasta este miércoles en sectores de la zona norte del país.

    Se trata de una determinación que vino de parte del Ministerio de Educación (Mineduc), la que se extendió durante la presente semana ante los efectos de los sistemas frontales que han afectado al país.

    Comunas con suspensión de clases

    Se mantienen las clases suspendidas este miércoles 29 de julio en las siguientes comunas:

    Región de Atacama, provincia de Huasco:

    • Vallenar
    • Huasco
    • Freirina
    • Alto del Carmen

    Se recuerda que la suspensión de clases considera a todos los establecimientos públicos y privados de educación parvularia, básica y media.

    Más sobre:EducaciónClases suspendidasSuspensión de clasesSin clasesEstablecimientosComunasComunas sin clasesHuascoZona norte

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno

    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026

    Squella matiza idea de privatizar Codelco tras portazo del gobierno: “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”

    Kast llama a impulsar un “tsunami de inversiones” y destaca legado de Aylwin, Frei y Lagos en alianzas público-privada

    Alcaldes de oposición hacen llegar carta a Kast en rechazo del mecanismo de compensación contemplado en la megarreforma

    Agustín Iglesias y discusión por compensación a municipios: “Tanto Quiroz como los alcaldes de izquierda se pasaron para la punta”

    Lo más leído

    1.
    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    2.
    Temblor hoy, martes 28 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 28 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    Comunas donde no habrá recolección de basura durante este miércoles

    4.
    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    Bono al Trabajo de la Mujer de hasta $678 mil: ¿Cuándo se realiza el pago anual?

    5.
    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 5 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    6.
    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Así funciona la red de Metro este miércoles 29 de julio: estación Santa Isabel en Línea 5 continúa cerrada

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Impactantes videos muestran el tornado que afectó a Chillán Viejo: qué se sabe hasta ahora

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Servicios

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Rating del martes 28 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 28 de julio en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles
    Chile

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este miércoles

    Squella matiza idea de privatizar Codelco tras portazo del gobierno: “En ningún caso plantearía que el Estado pierda el control”

    Temblor hoy, miércoles 29 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026
    Negocios

    Hacienda destaca gestiones en cobro del CAE: recaudación supera los US$ 100 millones y espera duplicar eso al cierre de 2026

    SK Hynix se desplomó en bolsa y es el ícono de la hemorragia en el sector de chips de memoria y semiconductores

    Nuevos enfrentamientos en Medio Oriente vuelven a disparar el precio del petróleo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo
    Tendencias

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    El fin de una era: Neymar anuncia su adiós a la selección de Brasil
    El Deportivo

    El fin de una era: Neymar anuncia su adiós a la selección de Brasil

    Con un millonario incentivo: el plazo fijado por la FIFA para que las asociaciones acepten la venta del Mundial

    “Hay que salvar el fútbol de este megalómano”: en Europa cargan contra Infantino tras su idea de vender el Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    “Sirenas”: llega al GAM nueva obra de Manuela Infante que cruza mitología y extractivismo
    Cultura y entretención

    “Sirenas”: llega al GAM nueva obra de Manuela Infante que cruza mitología y extractivismo

    Con Alfredo Castro y Paulina García: Prime Video anuncia nueva serie chilena

    Muere en un accidente en moto Glen Hansard, legendario líder de The Frames y ganador de un Oscar

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno
    Mundo

    Zelenski pide a Trump un paquete de emergencia con misiles Patriot para la ola de ataques rusos en invierno

    Trump amenaza con “dar una paliza” a Irán tras el “ataque sorpresa” contra instalaciones de Estados Unidos en Jordania

    El caso de un padre hallado culpable por un tiroteo cometido por su hijo que dejó cuatro muertos en EE.UU.

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)
    Paula

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico