Decretan prisión preventiva para “El Billete” y “Luchito del 34” por un secuestro y un homicidio ocurridos en la zona sur de Santiago

Dos delincuentes son detenidos por su vinculación a secuestro y homicidio ocurridos en abril pasado.

A prisión preventiva fueron enviados F.I.M.A. (33), conocido en el mundo criminal como “El Billete” y sindicado como el líder de una organización criminal dedicada al tráfico de drogas y a L.C.P.A. (20), conocido como “Luchito del 34”, -ambos de nacionalidad chilena y con amplio prontuario policial- por su presunta participación en un secuestro y un homicidio ocurrido en abril pasado, en la zona sur de Santiago.

Los sujetos fueron detenidos ayer luego de diligencias investigativas de Carabinerios y la Fiscalía ECOH, que permitió allanamientos en las comunas de Padre Hurtado, Puente Alto y La Florida.

En tanto, hoy fueron pasados a control de detención y posterior formalización.

Durante la audiencia, la fiscal ECOH, Paola Salcedo, expuso los antecedentes de una investigación que estableció que, entre el 24 y el 26 de abril, los imputados habrían participado en el secuestro de una víctima y, posteriormente, en el homicidio de una segunda persona, cuyo cuerpo fue hallado en un basural clandestino en el límite de Puente Alto y San Bernardo.

Asimismo, la investigación permitió establecer que los crímenes estarían vinculado a un conflicto por drogas al interior de la población Marta Brunet, en la comuna de Puente Alto.

La fiscal Salcedo detalló que la Fiscalía ECOH formalizó a los sujetos por los delitos de homicidio calificado y secuestro extorsivo.

“Se determinó la participación en este estado procesal de dos sujetos, reconocidos por la víctima de secuestro o partícipes de este hecho”, afirmó Salcedo.

El tribunal consideró a los sujetos un peligro para la seguridad de la sociedad, por lo que decretó su prisión preventiva. Además, se estableció un plazo de 120 días de investigación.

La persecutora explicó que la medida del tribunal obedeció a la consideración “los tipos penales por los cuáles se les formalizó, la gravedad de los delitos, las formas comisivas y, además, se encontró abundantes armas y partes de armas”.