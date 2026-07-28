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    Ganancias de Coca-Cola Andina se mantienen estables en el segundo trimestre, pero ingresos suben

    En tanto, las ganancias al primer semestre aumentaron casi 19% frente al mismo período del año anterior.

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    Coca Cola Andina

    Embotelladoras Andina, firma que se dedica a la producción y distribución de bebidas ligadas a The Coca-Cola Company, reportó ganancias en el segundo trimestre similares a las del año pasado, pero mayores ingresos en el periodo.

    Durante abril-junio, Coca-Cola Andina reportó ganancias por $37.260 millones, en línea con los $37.233 millones que informó en el mismo periodo de 2025.

    Por su parte, las ventas netas consolidadas en el trimestre alcanzaron los $820.087 millones, lo que representa un aumento de 11,1%.

    En tanto, el volumen de ventas fue de 213,7 millones de cajas unitarias, un 3% superior al mismo trimestre del 2025.

    Por países, en Argentina, el volumen de ventas en el trimestre disminuyó 6,6%, llegando a 36,4 millones de cajas unitarias, explicado por la disminución de las categorías gaseosas, aguas y jugos y otros no alcohólicos, parcialmente compensado por el aumento de la categoría cervezas y otros alcoholes. En montos, las ventas ascendieron a $170.808 millones, aumentando un 0,3%.

    En Brasil, el volumen de ventas del trimestre llegó a 89,3 millones de cajas unitarias, un aumento de 8,0%, donde casi el 100% de lo que comercializa en Brasil son bebidas no alcohólicas. Las ventas netas ascendieron a $268.054 millones, una subida de 21,4%.

    Respecto a Chile, el volumen de ventas alcanzó los 69,3 millones de cajas unitarias, lo que implicó un aumento de 2,5%, explicado por el aumento de las categorías gaseosas y aguas, parcialmente contrarrestado por la disminución de las categorías jugos y otros no alcohólicos y cervezas y otros alcoholes.

    En tanto, las ventas netas en Chile se ubicaron en $302.499 millones, un crecimiento de 5,4% versus el segundo trimestre del 2025.

    Por su lado, en Paraguay, el volumen de ventas alcanzó 18,7 millones de cajas unitarias, un aumento de 2,3%, explicado por el aumento de todas las categorías, donde casi el 100% corresponde a bebidas no alcohólicas. Las ventas netas ascendieron a $81.040 millones, mostrando un aumento de 30,8%.

    Balance semestral

    Durante el primer semestre, las utilidades fueron de $134.902 millones, una subida de 18,8% en comparación con igual periodo de 2025.

    Sobre los ingresos, las ventas consolidadas llegaron a $1.744.445 millones, lo que implica un aumento de 8,2% en comparación con el primer semestre del año anterior.

    En tanto, el volumen de ventas consolidado acumulado alcanzó los 465,3 millones de cajas unitarias, lo que representa un incremento de 1,5% respecto de igual periodo de 2025.

    Más sobre:Resultados de EmpresasCoca-Cola Andina

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